Hàng trăm người Hoa ở Texas, biểu tình phản đối việc chính quyền tiểu bang cấm những người Hoa không được mua nhà cửa.

Austin, Texas: Hàng trăm người Hoa đã xuống đường biểu tình ở hai thành phố Dallas và Austin trong hôm thứ năm ngày 16 tháng 2, để phản đối chính quyền tiểu bang Texas đưa ra dự luật cấm những người có quốc tịch Trung Quốc, được quyền mua những bất động sản ở tiểu bang này.

Một sự luật được đệ trình thượng viện tiểu bang Texas trong tháng 12 năm ngoái 2022, ngăn cấm không cho những người Hoa được quyền mua nhà cửa ở tiểu bang này.

Bà Ling Luo, một trong những người biểu tình nói là bà kinh hoàng khi biết có dự luật ngăn cấm người Hoa được quyền mua nhà ở Texas.

Bà Luo cho biết bà đến định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1997, đã thất vọng khi thấy ông Greg Abbott, thống đốc tiểu bang Texas nói là ông ta sẽ ký nếu dự luật này được thông qua.

Thống đốc Abbott nói là ông ký đạo luật nhắm vào những quốc gia đe dọa hệ thống hạ tầng cơ sở của nước Mỹ?

Dự luật này do nghị sĩ Lois Kolkhorst của đảng Cộng Hòa đệ trình, thì ngoài việc ngăn cấm cư dân Trung Quốc, còn ngăn cấm luôn các cư dân của các quốc gia Bắc Hàn, Ba Tư và Nga.

Dự luật này cấm các cư dân tiểu bang Texas chưa có quốc tịch Mỹ, những người có thông hành, và ngay cả những người co lưỡng quốc tịch như vừa có quốc tịch Mỹ và vừa có quốc tịch Trung Quốc.

Theo bà nghị sĩ Kolhorst thì thông qua dự luật này, nhằm giúp cư dân tiểu bang Texas nắm giữ được đất đai, và không bị cư dân các quốc gia khác chiếm mất.

Theo những ước tính thì cộng đồng những người Hoa ở tiểu bang Texas có khoảng 235 ngàn người vào năm 2021.

Bà Luo nói là bà là một trong số những người Hoa may mắn đã có quốc tịch Hoa Kỳ nên có quyền mua nhà, nhưng những người Hoa chỉ mới có thẻ xanh, sẽ không có quyền làm chủ nhà cửa ở tiểu bang Texas nếu dự luật ngăn cấm kia có tên là SB 147 được thông qua.