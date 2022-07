Hàng VN bị điều tra phòng vệ thương mại ngày càng nhiều

Kể từ năm 2011 đến nay, số vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng xuất cảng của Việt Nam ngày càng tăng.

Thông tin vừa nêu được đưa ra tại hội thảo “Phòng vệ thương mại trong Hiệp định RCEP: Quy định và Thực tiễn” được VN tổ chức ngày 30/6. Theo đó, tính đến cuối năm 2021, hàng xuất cảng của Việt Nam là đối tượng của 208 vụ điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài.

Trong số những vụ này, có 41 vụ là do Hoa Kỳ tiến hành, 28 vụ do Ấn Độ, 24 vụ do Thổ Nhĩ Kỳ, 18 vụ do Canada, 11 vụ do Indonesia, 10 vụ do Malaysia và 8 vụ do Thái Lan…

Những sản phẩm xuất cảng của Việt Nam bị điều tra được nói khá đa dạng, nhưng tập trung nhiều vào các sản phẩm kim loại, nông- lâm-thủy sản, sợi dệt may…

Ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng đó là một thực trạng mà theo ông là ‘không mấy vui’.