Hậu quả của những thay đổi môi trường: nhiệt độ ở Việt Nam đã lên đến một kỷ lục mới là trên 44 độ C

Saigon: Những tin tức loan báo trong ngày cuối tuần 6 tháng 5 năm nay 2023, cho thấy là Việt Nam đang trải qua một cơn bão nóng với nhiệt độ ở nhiều thành phố lên đến những kỷ lục mới, cao nhất từ trước đến nay.

Trong hôm thứ bảy ngày 6 tháng 5, nhiệt độ Thanh Hóa lên đến 44.1 độ C và theo những tiên đoán thì nhiệt độ ở Việt Nam trong những ngày sắp tới sẽ còn gia tăng cao hơn nữa.

Không những Việt Nam, những quốc gia lân cận Việt Nam cũng đã gánh chịu những cái nóng lên đến mức kỷ lục: nhiệt độ ở Thái Lan trong ngày thứ bảy cũng gia tăng lên đến mức kỷ lục là 44.6 độ C.

Nhiệt độ của xứ Myanmar lên đến 43.8 độ C, mức nhiệt độ cao nhất xứ này trong 10 năm qua.

Theo những tiên đoán của chuyên gia khí tượng Nguyễn Ngọc Huy ở Hà Nội thì nhiệt độ ở Việt Nam sẽ còn tiếp tục lên đến những kỷ lục mới trong những ngày sắp tới, vì những thay đổi môi trường khiến cho trái đất ngày một nóng hơn.

Các chuyên gia khí tượng cũng lo lắng là nếu chính quyền các quốc gia trên thế giới không tìm cách cắt giảm những ô nhiễm môi trường thì sẽ có thêm nhiều bão tố cuồng phong, lụt lội diễn ra trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Lan một nông gia ở thành phố Đà Nẵng nói với phóng viên đài AFP là vì trời quá nóng, gia đình bà đã phải làm việc từ lúc trời chưa sáng và chấm dứt công việc trong ngày vào lúc 10 giờ sáng, vì sau đó thì trời quá nóng cho những công việc làm ngoài trời.

Tại Tây Ban Nha nhiệt độ trong tháng 4 vừa qua đã lên đến một kỷ lục là 38.8 độ C

Tại tỉnh bang Alberta, Canada, nhiệt độ trong những ngày cuối tuần qua 6 tháng 5, đã lên đến trên 30 độ C và đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng khiến hàng chục ngàn người phải di tản.