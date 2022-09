Hãy nhắm mắt khi anh đến

Vậy động cơ của hắn là gì? FBI đưa ra hai suy đoán:

Thứ nhất, hắn là một nạn nhân bị tên biến thái giam giữ. Sau bị tổn thương tạo thành chướng ngại, khiến tâm lý của hắn không thể khôi phục bình thường. Do đó, hắn tưởng tượng bản thân thành kẻ đã hành hạ mình, vì thế mới có một loạt hành động quái lạ như vậy.

Thứ hai, suy đoán này tương đối táo bạo. Có lẽ ngay từ đầu, Giang Hạo là đồng bọn của tên biến thái ăn thịt người. Lúc Bạc Cận Ngôn và FBI phá án, hắn đóng giả làm nạn nhân, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ, hắn tìm Bạc Cận Ngôn để trả thù.

Cuộc họp kết thúc, Giản Dao đứng dậy, đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Anh vẫn đứng cạnh bàn, cúi đầu đọc tài liệu về Giang Hạo. Đại diện của FBI ngồi đối diện tiến lại gần, bắt tay Bạc Cận Ngôn. “Simon, anh làm rất tốt.”

Ý bọn họ khen ngợi Bạc Cận Ngôn đặt bẫy ngược lại, dụ đối phương rơi vào vòng vây của cảnh sát, cuối cùng hắn không thoát khỏi cuộc truy bắt.

Giản Dao vui mừng nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh chỉ nhếch miệng, cười rất nhạt, vẻ mặt không một chút hưng phấn hay xúc động.

Lúc hai người ngồi trên xe rời khỏi Bộ Công an đã là buổi chiều.

Bạc Cận Ngôn nghiêm mặt, lặng lẽ lái xe. Giản Dao nhìn anh vài giây vẻ dò xét rồi lên tiếng: “Vụ án này coi như kết thúc rồi phải không?” Ban nãy cô nghe thấy mấy nhân viên FBI thương lượng đặt vé máy bay về nước.

Bạc Cận Ngôn nói: “Kết quả chính thức là như vậy.”

Câu nói này có nhiều tầng ý nghĩa, Giản Dao hỏi: “Lẽ nào anh nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó?”

Bạc Cận Ngôn cất giọng dứt khoát: “Tôi không biết.”

Giản Dao im lặng. Đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh người chết là Giang Hạo, tâm trạng nơm nớp, thấp thỏm nhiều ngày của cô vơi đi không ít. Tuy nhiên, cái chết của hắn quá đột ngột, khiến cô có cảm giác không chắc chắn.

“Làm thế nào bây giờ?” Giản Dao hỏi. Hiện tại người đã chết, bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng.

Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc. “Chờ mấy vụ án tiếp theo là biết ngay.”

“Ý anh là…”

“Nếu hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ quay lại. Trò chơi vô vị của hắn mới bắt đầu, làm sao hắn nỡ bỏ đi?”

Buổi tối mát rượi, trăng sáng trên bầu trời, Giản Dao ngồi trong thư phòng của Bạc Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết tâm đi theo Bạc Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ thời gian bổ sung kiến thức chuyên ngành. Có điều, “quyết tâm đi theo” đương nhiên ám chỉ công việc, còn về con người anh… Nghĩ đến đây, Giản Dao không kìm được, ngẩng đầu, nhìn Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở đầu kia của giá sách. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, gương mặt thanh tú, yên tĩnh và tập trung.

Cô phải làm thế nào để nhìn thấu trái tim anh?

“Em nhìn tôi làm gì?” Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, đột nhiên lên tiếng.

Giản Dao đỏ mặt nhưng cô vẫn bình thản trả lời: “Em vô tình nhìn thôi.”

Bạc Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này. Anh buông cuốn sách, nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. “Tối nay em hãy dọn xuống đây. Sau này em sẽ sống ở thư phòng.”

Giản Dao nói lại “… Em không dọn.”

Bạc Cận Ngôn nheo mắt. “Lẽ nào trợ lý của tôi không nên ở bên cạnh tôi 24/24?”

Đối với yêu cầu không phân biệt phải trái, tự theo ý mình của anh, Giản Dao đã quen từ lâu nên cô không hề thấy xao động hay kinh ngạc. Cô chỉ cười nhạt. “Em thích có không gian riêng. Anh cần, có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào.”

Bạc Cận Ngôn không lên tiếng, sắc mặt tương đối khó coi. Anh đứng dậy, tháo cà vạt, cởi cúc áo ở cổ, xem ra anh chuẩn bị đi tắm.

Anh vừa đi hai bước, Giản Dao ngập ngừng vài giây, lại lên tiếng: “Hơn nữa… sau này nếu em có bạn trai, nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp, em cũng sẽ sống cùng anh ấy, không thể ở bên anh 24/24 được.”

Lời nói vừa thốt ra miệng, hai má cô lập tức nóng ran.

Câu này có hiệu quả ngay tức thì bởi Bạc Cận Ngôn dừng bước. Anh rõ ràng ngẩn người, sau đó quay lại nhìn Giản Dao.

Bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt đen của anh từ từ trở nên sắc lạnh, khiến trái tim Giản Dao hơi loạn nhịp.

“Hừ…” Bạc Cận Ngôn thốt ra một tiếng rất nhẹ rồi lạnh lùng quay người bước đi.

Đây là… phản ứng kiểu gì thế?

Nghe tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Giản Dao không thể nén cười. Mặc kệ phản ứng của anh. Mấy hôm trước chính anh bảo cô tìm bạn trai, bây giờ cô cho anh biết, thế nào gọi là bạn trai.

Giản Dao đọc sách một lúc, nhớ đến chuyện xảy ra lúc ban ngày, trong đầu vụt qua một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu, quan sát giá sách chứa hồ sơ vụ án ở bên tường.

Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất hiển nhiên là: Tên biến thái ăn thịt người California. Giản Dao đứng lên ghế, lật xem hồ sơ trong hộp. Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giản Dao xem lướt qua, hiểu đại khái tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt khó bắt giữ nhất trong lịch sử của FBI những năm gần đây. Hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá. Tuy xuất thân từ gia đình tan vỡ, nghèo khó nhưng nhờ đầu óc thông minh, dựa vào đầu tư tài chính nên Tommy đã đổi đời. Người như hắn, muốn che giấu tội ác cũng dễ dàng hơn người bình thường. Sau đó, Giản Dao xem đến tập hồ sơ về từng nạn nhân cụ thể. Tập hồ sơ rất dày, cô giở vài trang, cảm thấy khó có thể xem tiếp vì những tấm ảnh trên đó quá tàn nhẫn. Giản Dao vô ý giở đến tài liệu về nạn nhân cuối cùng. Vừa nhìn thấy tên in trên hồ sơ, Giản Dao sững sờ trong giây lát.

Simon, Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn tắm rửa xong, đi ra ngoài, anh mặc áo sơ mi mới, đầu tóc vẫn ướt rượt.

Nghĩ tới câu “nếu có bạn trai” Giản Dao vừa nói, anh rất không hài lòng. Đương nhiên ai cũng sẽ đi tìm một nửa của mình, nhưng trong lòng Giản Dao, anh không quan trọng bằng một người đàn ông tầm thường không biết từ đâu chui ra. Buồn cười thật đấy.

Bạc Cận Ngôn đi ra ngoài phòng khách, thấy Giản Dao đang ngồi ở sofa. Trong tay cô là tập hồ sơ về tên biến thái ăn thịt người, trên đó có tên anh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Giản Dao ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp.

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao, tiến lại gần rồi ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh cô. Anh mở ti vi, xem chương trình “Tường thuật pháp luật”.

Một lát sau, Bạc Cận Ngôn cảm thấy có người kéo tay áo mình. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của Giản Dao.

“Cho em xem vết thương của anh.” Giản Dao cất giọng nhẹ nhàng.

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi.” Anh trả lời cứng nhắc, sau đó quay đầu, tiếp tục xem chương trình trên ti vi.

“Em muốn xem!” Giản Dao nắm tay anh, giọng rất kiên quyết. “Em là trợ lý của anh, vết thương của anh liên quan đến vụ án, đương nhiên em có quyền được xem.”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn mới quay sang nhìn Giản Dao. Trầm mặc một giây, anh giơ tay, cởi cúc áo nhưng mắt lại hướng về phía màn hình ti vi.

Trong khi Bạc Cận Ngôn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không thì Giản Dao càng lúc càng thấy hồi hộp. Hàng cúc cởi hết, hai vạt áo sơ mi mở ra, vòm ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn ông hiện ra trước mặt Giản Dao.

Da của anh rất trắng, bắp thịt có vẻ dẻo dai, cân đối, trông không hề yếu ớt. Anh thậm chí còn có cơ bắp… Lần trước, Giản Dao đã nhìn thấy vết thương trên lưng Bạc Cận Ngôn. Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh từ phía trước. Vết thương ở đằng trước không nhiều nhưng trông rất đáng sợ. Phía dưới ngực, vị trí gần tim có một vết sẹo màu hồng. Dưới bụng anh xuất hiện vết sẹo rất dài. Trong đầu Giản Dao chợt hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ của Bạc Cận Ngôn trong tập hồ sơ, mắt đột nhiên cay sè.

Trong hồ sơ còn có lời ghi chú: “… Simon mất tích khoảng nửa năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng, mất quá nhiều máu, các cơ quan nội tạng suy kiệt, hôn mê bất tỉnh. Sau bốn ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu, cuối cùng anh cũng khoát khỏi cơn nguy kịch… Dựa vào tin tức mà Simon bí mật cung cấp cho FBI trong thời gian bị giam cầm, tên ác ma ăn thịt người trứ danh mới bị bắt giữ. Simon còn cứu mười hai người dân vô tội cũng bị giam giữ ở dưới tầng hầm giống anh…”

Bạc Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể để cứu sống mười hai sinh mạng. Những chuyện này…

Giản Dao ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt nhìn nghiêng lãnh đạm và ánh mắt tỏ ra hơi mất kiên nhẫn của anh. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn và ấu trĩ…

Nghĩ đến đây, viền mắt Giản Dao bắt đầu ươn ướt.

“Em đã nhìn đủ chưa?” Tiếng Bạc Cận Ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

Giản Dao mặc kệ anh, giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên bụng. Từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh và lồi lõm. Cô thầm nghĩ, không biết lúc đó, anh bị rạch sâu đến mức nào?

Bạc Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô.

Ánh mắt Giản Dao dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh của Bạc Cận Ngôn, sau đó di chuyển lên khuôn mặt anh. Gương mặt tuấn tú dường như hơi ửng đỏ. Anh cất giọng trầm trầm: “Rất nhột, em đừng sờ nữa.”

Giản Dao không ngờ mình lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc câu nói của anh lọt vào tai cô, cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô mềm nhũn, một giọt nước mắt trào ra nơi khoé mi. Bạc Cận Ngôn rõ ràng cũng không lường trước được tình huống này. Anh ngẩn người, nhìn Giản Dao chăm chú. Giản Dao hơi ngượng ngùng, quay đầu sang một bên, rút tờ giấy ăn trên bàn uống trà, lau nước mắt.

Bạc Cận Ngôn lên tiếng: “Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi sẽ không cho em xem.” Vừa nói anh vừa giơ tay cài cúc áo.

Giản Dao đã ngừng khóc, ai ngờ anh lại đột nhiên buông ra một câu hết sức dịu dàng, viền mắt cô lại nóng ran, từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không nhìn Bạc Cận Ngôn, liên tục rút giấy ăn lau nước mắt. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh chiếu vào mặt mình.

“Đừng nhìn em, xem chương trình của anh đi!” Giản Dao nói nhỏ.

“Ừ.” Bạc Cận Ngôn nói nhỏ. Sau đó, anh quay đầu, chăm chú xem ti vi.

Giản Dao ngồi bên cạnh anh, viền mắt vẫn ướt nước. Cô tiếp tục lau nước mắt và khụt khịt mũi, cho đến khi hồi phục tâm trạng. Bờ vai đột nhiên nặng trĩu, Bạc Cận Ngôn đã đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Giản Dao cứng đờ người trong giây lát.

“Em đừng khóc nữa!” Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió thoảng.

“… Vâng.”

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen, ti vi vẫn chiếu tiếp chương trình, tay Bạc Cận Ngôn vẫn đặt trên vai Giản Dao. Hai người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu, Giản Dao dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể anh và hơi thở ấm toả ra từ người đàn ông… Bàn tay anh ôm vai Giản Dao rất nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy nó mang sức mạnh to lớn. Mỗi tế bào dưới lớp da như cảm nhận được trọng lượng của cơ thể anh, nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.

Không biết bao lâu sau, có thể là nửa tiếng đồng hồ, hoặc giả chỉ mười mấy phút, điện thoại di động trong túi Bạc Cận Ngôn đột nhiên đổ chuông. Anh rút tay về, Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như cô có chút cảm giác… không nỡ.

Bạc Cận Ngôn chẳng hề để ý đến tâm trạng của Giản Dao, anh bắt máy: “Tử Ngộ.”

Hai người đàn ông nói chuyện về vụ án Giang Hạo ngày hôm nay. Giản Dao càng ngồi càng thấy không tự nhiên, thế là cô đứng dậy. “Em về đây.”

Bạc Cận Ngôn nhìn cô. “Chúc em ngủ ngon!”

“Chúc anh ngủ ngon!”

Ở đầu kia điện thoại, Phó Tử Ngộ cười cười. “Muộn như vậy rồi, Giản Dao vẫn ở chỗ cậu sao?”

“Ừ, cô ấy vừa khóc, tôi đang dỗ cô ấy.” Bạc Cận Ngôn đáp rất tự nhiên.

Giản Dao đang mở cửa, nghe câu nói của anh, cô nhăn mặt. “Không được nói với anh ấy!”

***

Giản Dao về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ rồi thư thái nằm xuống giường. Lúc này, đêm đã về khuya, bên ngoài cửa sổ không một tiếng động. Cô nhắm mắt một lúc rồi lại ngồi dậy, rút một thứ từ túi xách ra.

Đó là một tấm ảnh chụp Bạc Cận Ngôn mà cô photo từ tập hồ sơ vụ án tên biến thái ăn thịt người. Có lẽ tấm ảnh này được chụp khi anh bị nhốt dưới tầng hầm. Mặt đất vừa đen vừa bẩn thỉu. Bạc Cận Ngôn nằm trên mặt đất. Giản Dao không rõ anh mặc đồ gì, bởi toàn thân anh thấy nhầy nhụa máu. Tuy nhiên, gương mặt anh vẫn bình thản, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say, cũng như đã từ giã cõi đời.

Giản Dao nằm xuống giường, giơ tấm ảnh lên cao. Yên lặng một lúc, cô đưa tấm ảnh lên miệng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh.

***

Giản Dao rời đi không bao lâu, Bạc Cận Ngôn về phòng đi ngủ.

Dưới ngọn đèn dịu dàng, anh kéo rèm cửa sổ, đứng trước gương, cởi áo sơ mi.

Khi da thịt lộ ra, Bạc Cận Ngôn quan sát vết sẹo qua chiếc gương. Anh đột nhiên nhớ đến sự đụng chạm vừa rồi của Giản Dao. Anh cũng giơ tay sờ lên vết thương trên bụng nhưng không thấy ngứa, cũng chẳng có cảm giác gì khác. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngón tay thon thả, mềm mại của Giản Dao. Lúc ngón tay cô chạm vào làn da anh, cảm giác đó giống như một sợi lông nhẹ nhàng sượt qua, khiến anh thấy ngưa ngứa, tê tê.

Ngón tay của người phụ nữ…

Một cảm giác khô nóng khó diễn tả đột nhiên trào ra từ vết thương ở vùng bụng. Bạc Cận Ngôn đứng bất động trước gương một lúc, cuối cùng anh quyết định vào phòng vệ sinh, tắm nước lạnh, sau đó mới đi ngủ.