Hé lộ tạo hình của Jason Momoa trong “Fast 10”

Jason Momoa có tạo hình bặm trợn trong phần tiếp theo của loạt phim hành động đua xe. Nam tài tử cho biết anh thấy vui khi được đóng vai phản diện. Theo Daily Mail, Jason Momoa đang có mặt tại Roma, Ý để ghi hình cho phần tiếp theo của series đua xe hành động mang tên “Fast and Furious 10: Fast X”.

Trên phim trường, nam tài tử được nhìn thấy sử dụng chiếc mô-tô hiệu Harley Davidson. Tài tử 42 tuổi đồng thời gây chú ý với tạo hình trai hư hầm hố, với kiểu tóc xoăn dài đặc trưng.

Xuyên suốt tác phẩm, nam tài tử diện áo sát nách, quần da phối cùng boots và khoe cơ bắp cuồn cuộn. Trong các phân cảnh khác, Jason Momoa gây chú ý khi diện áo khoác ánh bạc họa tiết da rắn, thể hiện hình ảnh tay chơi sành điệu trong phim.

Nam tài tử đang tận dụng tối đa khả năng của mình để thực hiện các pha hành động trong phim, bao gồm việc tự lái mô-tô Harley Davidson trên đường phố Roma. Tài tử người Mỹ chỉ nhờ đến diễn viên đóng thế ở những cảnh rượt đuổi nguy hiểm.

Jason Momoa tiết lộ anh đóng vai phản diện trong “Fast & Furious 10”. Trong cuộc phỏng vấn của Entertainment Tonight, nam tài tử nói: “Thật vui khi được đóng vai kẻ xấu, điều mà tôi không làm trong một thời gian. Giờ đây tôi là trai hư và rất khoa trương”.

Momoa mô tả vai nhân vật mình đảm nhận: “Gã ấy thú vị. Rất là xấu tính. Lại còn bị xã hội hiểu lầm”.

Nam tài tử đồng thời chia sẻ sự phấn khích khi được làm việc với Charlize Theron. Nữ diễn viên trở lại loạt phim với vai tin tặc Cipher. Momoa cho biết: “Tôi được chụp ảnh với một số diễn viên tuyệt vời, trước tiên là Charlize Theron, điều đó làm tôi hào hứng. Tôi cũng vui khi được hợp tác với Vin Diesel”.

“Fast & Furious 10: Fast X” có nhiều sự thay đổi sau khi Justin Lin rời ghế đạo diễn vì mâu thuẫn với Vin Diesel, trong khi đó The Rock cũng từ chối trở lại phần 10 của phim. Tác phẩm dự trù ra rạp vào tháng 4/2023.

Trong năm 2023, Jason tái ngộ khán giả màn ảnh rộng với hai phim “Fast X” và “Aquaman and the Lost Kingdom”. Tác phẩm thứ hai về hải vương Atlantis đã đóng máy, nhưng các chuyên gia dự đoán việc ra rạp của phim gặp nhiều khó khăn do vụ kiện của Amber Heard – nữ diễn viên đóng vai công chúa Mera, bạn đời của Aquaman.