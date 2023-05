Thời chưa có máy ảnh kỹ thuật số, smartphone,… thì việc chụp ảnh thật đơn giản..

Gọi là kiểu cọ trong phòng tối chỉ có cầm cành hoa nylon, ngồi e ấp tựa cằm trong chiếc ghế mây tròn, mơ màng ôm con gấu bông… Nếu chụp ngoài đường thì ngồi tựa chậu bông kiểng, che nửa khuôn mặt bằng chiếc nón lá, khẽ nâng tà áo dài…

Biến tấu nhất là hình chụp đám cưới. Trong studio có sẵn đạo cụ cho các hoạt cảnh: múc nước cho nàng rửa chân, ngựa anh đi trước võng nàng theo sau, trang phục cho cặp đôi Romeo-Julliet… Ngoài trời có cảnh bò lê trên cỏ xanh cạnh bụi hoa giấy, ngồi giữa vòng hoa thắp nến hình trái tim…

Giờ thì thiên hạ thi nhau chụp hình “độc”, càng lạ càng thích vì để đưa lên lên mạng khoe câu like. Phải là hình thật lạ, thật độc đáo, thật đỉnh… Thật khác người. Không có ai giống mình cả!!!

Này nhé. Mùa xuân có lắm hội hoa xuân. Hoa mai, hoa đào, hoa anh đào chính gốc Nhật Bản… Cành hoa mỏng manh, yếu ớt chịu đựng sức nặng của bao nhiêu cái tựa đầu, chưa kể vịn cành và tiện thể… bẻ luôn. Mùa hè thì lùng sục ao sen, bẻ lá sen che nắng, hái hoa che áo yếm ngực trần… Mùa thu lên cao nguyên đạp nát cánh đồng hoa dã quỳ, hoa cải, hoa tam giác mạch. Mùa đông lùng sục lên núi chụp cảnh tuyết rơi bên lũ trẻ địa phương phong phanh tấm áo mỏng, đi chân trần… Tour du lịch cho dân đồng bằng cháy vé còn dân địa phương thì ngao ngán vì tuyết rơi khiến lúa, ngô, cỏ… chết cóng, khiến gia suc và người đều đói.

Một hàng cây sưa vàng cùng thảm cỏ xanh mướt ven biển Sơn Trà (Đà Nẵng) đẹp nao lòng được mệnh danh là “con đường Hàn quốc” thu hút người dân, du khách đến chụp ảnh. Đẹp đến nỗi không thể chụp ảnh theo thứ tự mà sốt ruột chen lấn, giẫm đạp tìm góc cạnh để có tấm ảnh độc lạ. Chỉ một thời gian ngắn, hoa cỏ tan nát bên cạnh dấu tích người săn ảnh là bãi rác đầy vỏ chai, vỏ bánh kẹo, bao nylon, khẩu trang… quanh tấm biển “Vui lòng không xả rác và giẫm lên thảm cây xanh”.

Hay gặp “người nổi tiếng”, nhất là nghệ sĩ ở sự kiện, ở hậu trường sân khấu hay tình cờ ngoài đường thì nhất định phải xin chụp chung một tấm xòe hai ngón tay ngụ ý “hi”.

Bộ ảnh cưới đời người tạm gọi… chỉ có một lần. Thôi thì đủ kiểu. Đứng giữa đường cao tốc, giữa đường ray xe lửa, leo lên mái nhà, ngồi trên xích-lô… Tìm những bờ tưởng cũ kỹ, bong tróc vôi vữa mà dựa vào… Lại từng có bộ đôi khoe hình chú rể mặc áo tù, cô dâu mặc quần áo quản giáo… với ý tưởng “cưới rồi như đeo gông vào cổ”!

Thiên hạ đã đua nhau đến chụp dưới bóng những tòa lâu đài, những khách sạn sang trọng, bãi biển… thì có người ngược lại tìm đến túp lều tranh, ngôi nhà cũ kỹ, cảnh tượng hoang tàn đổ nát…

Có cặp chọn chung cư cũ nát đã giải tỏa trắng làm bối cảnh chụp ảnh cưới. Họ dựa vào những thanh sắt hoen rỉ. bế cô dâu theo kiểu vũ công ngay mép sân thượng. Ơn trời, bình yên, chưa có tai nạn xảy ra!

Người lớn tuổi đứng ngồi không vững cũng không lượng sức mình. Một bà ngoài 60 đứng chụp hình ở bậc cấp lên xuống ngay vòm cổng tháp bên bờ biển đã trượt chân ở độ cao 5 bậc cấp té chết. Khu tháp mới được sửa chữa, được nhiều du khách khen đẹp và đến chụp hình làm kỷ niệm.

Cứ nghĩ ở phố cổ, cố đô, cổ tự… là những hình ảnh trang phục chỉnh tề, kín đáo, áo dài, khắn đống… Vậy là thường quá. Phá cách táo bạo mọi lúc mọi nơi.

Một cô gái từng leo lên sân thượng quán cà phê ở Hội An chụp hình cởi trần. Bị cộng đồng mạng chỉ trích, cô đã xóa clip và lên tiếng: “…nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ. Thành thật xin lỗi. Mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo…”

Độc đáo phải chụp cảnh đứng bên bờ thác, mỏm đá cheo leo… cho nên không lạ khi một ông Việt kiều Canada trong lúc chụp ảnh đã trượt chân ngã xuống thác nước.

Nhóm thanh niên đến chụp ảnh tại bờ đá của đập nước chụp ảnh Tết. Đây là một chỗ du lịch có năm tầng với nhiều tảng đá lớn, dưới thác là vực khá sâu. Một anh trượt chân té xuống suối. Hai người nhảy xuống vực đế cứu nạn. Xuống ba nhưng cuối cùng chỉ sống một.

Thể hiện bản lĩnh hơn nữa. Dù đường đi nhấp nhô và đã có bảng cảnh báo nhưng một thanh niên vẫn cố tìm đến “mỏm đá tử thần” ở Hà Giang để check-in. Gặp hôm thời tiết đạp, không có sương mù nhưng có lẽ hoa mắt, chóng mặt, chàng này trượt chân ngã xuống vách núi. Thần chết chưa gọi tới tên vì may mắn chỉ rơi từ độ cao có… 13 mét nên chỉ gãy xương đùi với nhiều vết đá cắt chân…

Giữa đèo Mã Pí Lèng- Hà Giang nhìn xuống sông Nho Quế có những mỏm đá chênh vênh chìa ra nhưng lại là điểm check-in tuyệt vời của giới săn ảnh “độc”. Dù đã có biển cảnh báo kèm hàng rào lưới thép B40 nhưng du khách vẫn cố lách qua hàng rào sắt để đứng bên vực thẳm sâu hàng trăm mét… dang tay tạo dáng.

Ngoài việc háo hức ngồi uống cà phê đồng thời ngắm tàu hỏa chạy sát bên mình thì việc chụp ảnh đứng giữa đường tàu cũng là điểm “độc”. Đã có còi hụ và nhân viên gác chắn tàu đã kéo ba-ri-e nhưng một du khách cũng ráng lách vào giữa đường ray chụp ảnh selfie. Kết quả cú va chạm là người bị xe hỏa bắn văng vào tường. May mắn chỉ xây xát nhẹ, khách phủi quần áo rồi rời đi.

Theo định kiến “xe phải tránh người”, nên khách cứ đứng, ngồi giữa đường ray quay lưng về phía đoàn tàu để chụp mặt mình với đầu máy. Nhiều lần lái tàu kéo còi nhưng khách vẫn đứng yên “hi”. Lái tàu phải hãm phanh, quát to mới tiếp tục đường đi.

Bị ngăn cấm nhiều lần nhưng chụp ảnh ngồi uống cà phê đường tàu, chụp ảnh kế toa xe đang chạy hay đứng giữa đường ray vẫn là những tấm anh “hót hòn họt”.

Nhưng đó là những chuyến tàu đi ngang qua khu dân cư với tốc độ chậm. Còn lại thì từ bị thương nặng tới tử vong. Giữa ban sáng, hai nữ sinh lớp Chín đứng trên cầu đường sắt qua Hoài Nhơn- Bình Định để chụp ảnh selfie. Khi tàu hỏa chạy qua, bị mất thăng bằng, ngã vào tàu…

Không ra đường ray thì ra ngay đường cao tốc đứng dàn hàng ngang chụp ảnh để phóng lên mạng tỏ ra “anh hùng cao tốc” oai hơn “anh hùng xa lộ”!

Ở khu vực homestay Sapa, Lào Cai, buổi chiều một nhóm 4 du khách ra suối chụp ảnh. Người chồng trẻ trượt chân rơi xuống suối, vợ hốt hoảng nhảy xuống cứu. Kết quả người vợ được dân địa phương cứu sống còn chồng mất tích do có thể bị nước cuốn trôi xuống hồ thủy điện.

Lại thêm một nhóm du khách du xuân đến vùng biển Sông Cầu đứng trên ghềnh đá chụp ảnh đã bị sóng lớm chồm lên kéo bốn người ra biển nhưng chỉ cứu được hai người.

Độc hơn nữa là cơn bão đã vào đất liền, mưa to, gió lớn nhưng nhiều người vẫn rủ nhau ra bãi biển selfie với cảnh những cơn sóng dữ xông tới. Kiểu này bị mất xác cũng không oan!!!

Đà Nẵng vốn có nhiều cảnh đẹp. Nhưng những tấm ảnh người đẹp chụp với cảnh đẹp như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, Bà Nà Hill, phố cổ Hội An…cũng hóa nhàm. Tấm nào cũng giống tấm nào. Hay là thay đổi, sống ảo cạnh hàng trăm ống bê-tông chờ thi công. Nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm để chụp những tấm anh độc bằng cách lăn lê bò toài ở giữa đường xe cộ đông đúc. Tông ra giữa lòng đường, chân cầu, vào hầm chui sông Hàn để tạo dáng chụp ảnh bất chấp còi xe chung quanh bấm inh ỏi. Nhóm trẻ thích thú khi ra những tấm ảnh đứng giữa ngã tư mà sau lưng là dòng xe chở đèn đỏ với cánh tài xế chỉ còn biết lắc đầu. Một cô cho biết khi up hình lên thì bạn bè ai cũng… trầm trồ và nhận được nhiều like!!! Muốn được vậy phải… chịu khó săn ảnh, cẩn thận không thì mém bị xe tông!

Ai cũng muốn nhanh nhanh giành chụp ảnh độc lẹ lẹ, nóng lòng chờ sắp hàng không nổi nên lấn tới sinh ra cãi nhau, đánh nhau, túm tóc cứ như đánh ghen.

Nhiều người cần tấm hình “độc” tới mức trong dịp lễ hội cứ nhè những nơi trưng bày hoa lá, lồng đèn, đầu lân… mà kéo nhau cả chùm, cả đám đứng dàn ra chụp ảnh khiến nhiểu cửa hàng chán nản phải treo tấm bảng “cẩm chụp ảnh”. Chưa có khách mua mở hàng hay hàng bán ế mà cứ gặp cái đám săn ảnh “độc” dựa đầu, vịn tay, quay lưng vào hàng thì sớm dep tiệm!

SGCN