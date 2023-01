Hoa hậu người Mỹ gốc Phi đoạt chức hoa hậu hoàn vũ năm 2023

New Orleans: 84 hoa hậu trên thế giới đã về thành phố New Orleans , tiểu bang Louisiana trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng giêng, để tham dự cuộc tranh tài chức hoa hậu hoàn vũ kỳ thứ 71.

Cuộc thi đã diễn ra ở hội trường Ernest N. Morial Convention Center mà vé đã bán hết từ nhiều ngày trước.

Người trao vương miện cho tân hoa hậu hoàn vũ năm nay là cô Harnaaz Sandhu, là hoa hậu hoàn vũ năm 2021, hoa hậu xứ Ấn Độ đầu tiên đoạt chức hoa hậu hoàn vũ.

Người đoạt chức hoa hậu hoàn vũ năm nay là cô R’Bonney Gabriel, hoa hậu Hoa Kỳ ở thành phố Houston, Texas.

Hoa hậu Gabriel là người Mỹ gốc Phi Luật Tân, là một nhà thiết kế quần áo, một model và là một người dạy may quần áo cho những phụ nữ có lợi tức thấp ở tiểu bang Texas.

Tân hoa hậu cũng là một người tiết kiệm và biết bảo vệ môi trường khi cô ta tự tay thiết kế áo tắm mặc trong cuộc tranh tài và mũ tắm làm bằng những vật liệu tái chế biến.

Á hậu thứ nhất là hoa hậu xứ Venezuela, Amanda Dudamel và á hậu thứ nhì là hoa hậu Andreina Martinez của xứ Domimican Republic.

Tân hoa hậu hoàn vũ Gabriel năm nay 28 tuổi đã cổ võ cho việc bảo vệ môi trường cũng như giúp đỡ những phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn người cũng như là nạn nhân của những cuộc bạo hành trong gia đình.