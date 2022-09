Hoa Kỳ trong cơn khủng hoảng về nạn di dân bất hợp pháp

Hoa Thịnh Đốn: Theo những thống kê vừa được phổ biến hôm thứ tư ngày 31 tháng 8 thì tính từ năm ngoái 2021, khi tổng thống Joe Biden nhậm chức cho đến nay thì đã có khoảng 4.9 triệu người di dân bất hợp pháp vào nước Mỹ.

Phần lớn con số người di dân bất hợp pháp này, đã vào Hoa Kỳ qua ngã biên giới Mễ Tây Cơ.

Theo những tin tức mới loan báo thì có một số lớn những người Cu Ba đã đi máy bay đến một nước ở Nam Mỹ như là Venezuella.. và từ đó đi bộ đến biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ.

Số người Cu Ba tìm cách vào Mỹ gia tăng là vì nền kinh tế của xứ này ngày một suy sụp.

Mới đây vì số di dân bất hợp pháp lẻn vào quá đông, nhiều tiểu bang miền nam nước Mỹ không kham nổi, nên chính quyền của các tiểu bang này đã gửi số di dân bất hợp pháp đến Hoa Thịnh Đốn bằng đường xe bus, để phó thác cho chính quyền liên bang lo liệu cho những người di dân này.

Nhiều dư luận chống đối việc nhận thêm những di dân bất hợp pháp của chính quyền liên bang Mỹ, vì họ cho là những di dân bất hợp pháp đã mang theo những băng đảng tội ác vào nước Mỹ.

Chính quyền tiểu bang Texas đã gửi trên 7 ngàn di dân bất hợp pháp đến Hoa Thịnh Đốn bằng đường xe bus, và trên 900 người đến tiểu bang New York, trong khi chính quyền tiểu bang Arizona cũng gửi trên 1,500 di dân bất hợp pháp đến Hoa Thịnh Đốn.

Nhiều cư dân ở thành phố New York đã than phiền là họ đã phải đối phó với những tay băng đảng, với những người không nhà, và bây giờ lại còn thêm hàng ngàn người di dân bất hợp pháp đến cư ngụ.