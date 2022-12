Hoa Kỳ trừng phạt một cựu công an Việt Nam vì vi phạm nhân quyền

Hôm 9/12, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trừng phạt một cựu công an của Việt Nam bằng hình thức cấm nhập cảnh do những hành động vi phạm nhân quyền “trắng trợn”. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Hoa Kỳ đối với chính sách bảo vệ nhân quyền toàn cầu, chỉ vài ngày sau khi Washington đưa Hà Nội vào danh sách “Theo dõi Đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 9/12/ 2022 đã đưa ông Vo Thanh Dung (Vo), cựu công an thuộc Công an Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận vào danh sách trừng phạt theo Khoản mục 7031(c), vì “việc ông này tham gia vào một hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn, cụ thể là tra tấn, vào tháng 1 năm 1987”.

Mục 7031(c) quy định rằng trong những trường hợp có thông tin đáng tin cậy rằng các quan chức của chính phủ nước ngoài có liên quan đến tham nhũng nghiêm trọng hoặc vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, những cá nhân đó và các thành viên gia đình trực hệ của họ sẽ không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, ông Vo Thanh Dung nằm trong số hơn 65 cá nhân và tổ chức có liên quan đến tham nhũng và vi phạm nhân quyền ở 17 quốc gia bị Hoa Kỳ trừng phạt hôm 9/12. Danh sách này được Bộ Ngoại giao và Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ công bố nhân ngày Ngày Quốc tế Phòng chống Tham nhũng 9/12 và Ngày Nhân quyền Quốc tế 10/12.