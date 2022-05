Hoa Kỳ truy tố 4 người về tội làm gián điệp cho Trung cộng

Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 18/5: Một công dân Hoa Kỳ và bốn nhân viên tình báo Trung Quốc bị truy tố tội do thám các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc cư trú tại Hoa Kỳ.

Cáo trạng nói Wang Shujun, cư ngụ ở Queens, New York, lợi dụng địa vị của mình trong cộng đồng và giới bất đồng chính kiến người Hoa để thu thập thông tin về các nhà hoạt động thay mặt cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).

Ông Wang, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 3.

Bốn giới chức MSS tên là Feng He, Jie Ji, Ming Li và Keqing Lu vẫn còn tại đào.

“Bản cáo trạng hôm nay vạch trần và bẻ gãy một chiến dịch của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa đe dọa sự an toàn và tự do của các công dân Trung Quốc đang cư trú tại Hoa Kỳ chỉ vì niềm tin dân chủ và những lời lẽ ủng hộ dân chủ của họ”, Chưởng lý Mỹ tại Quận Đông của New York Breon Peace nói.

Ông Wang đã cung cấp thông tin cho MSS ít nhất từ năm 2011.

Cáo trạng nói các giới chức MSS chỉ đạo ông Wang nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho Hong Kong, những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan và các nhà hoạt động người Uyghur, người Tây Tạng.