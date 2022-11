Hoa Kỳ vật lộn với tình trạng thiếu thuốc và dịch RSV

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hơn một nửa số bang tại quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp nghiêm trọng.

Renae Kraft, 1 dược sĩ ở thành phố Oklahoma, cho biết: “Ngay bây giờ, chúng tôi đang thiếu thuốc trầm trọng. Không có Tamiflu cho trẻ em và hầu như cũng hết Tamiflu cho người lớn. Đối với thuốc kháng sinh, cũng không có nhiều”.

Trên mạng xã hội, các gia đình “than” họ đang khổ sở trong việc tìm mua Tamiflu và các loại thuốc kháng sinh hàng đầu như Amoxicillin và Augmentin trong nhiều giờ.

Tiến sĩ Stacene Maroushek nói: “Trong 25 năm làm bác sĩ nhi khoa, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này. Các ca mắc nhiễm trùng tai và viêm phổi đang dẫn đến tình trạng thiếu Amoxicillin”.

Michael Ganio, lãnh đạo của Hiệp hội dược sĩ hệ thống y tế Mỹ cho biết, nguyên nhân của những sự thiếu hụt này dường như không phải do vấn đề sản xuất, chủ yếu do nhu cầu của người dân tăng quá cao.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, hơn một nửa số bang tại quốc gia này đang đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh về đường hô hấp nghiêm trọng. Phần lớn nguyên nhân là do dịch cúm mùa đã tấn công sớm. Khoảng 1 trong số 5 xét nghiệm RSV (virus hợp bào hô hấp) đã cho kết quả dương tính vào tuần trước – tỷ lệ cao hơn nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trong 2 năm qua. Ước tính cứ 100.000 người thì có khoảng 8 ca nhập viện do cúm trong mùa này, tỷ lệ thường thấy vào tháng 12 hoặc tháng 1.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho biết đã thực hiện một số biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu hụt thuốc. Một mặt, Cục đang liên hệ với các nhà sản xuất để đảm bảo nguồn cung, mặt khác đưa ra hướng dẫn cho các dược sĩ về cách bào chế Amoxicillin dạng lỏng cho trẻ em, từ dạng thuốc viên để ứng phó với sự thiếu hụt cấp bách.