Học sinh Ontario sẽ không phải đeo mask trong niên học sắp tới

Hôm thứ Hai 8/8, Bộ Giáo dục Ontario xác nhận học sinh Ontario sẽ không bị bắt buộc đeo mặt nạ vào học kỳ mùa thu sắp tới.

Việc đeo mask chỉ là tự nguyện và mặt nạ sẽ được cung cấp cho học sinh có yêu cầu.

Kiểm tra Covid-19 nhanh cũng sẽ được cung cấp cho các hội đồng giáo dục.

Việc bắt buộc đeo mặt nạ đã kết thúc ở hầu hết các trường ở Ontario từ ngày 21/3, trở thành một chọn lựa của học sinh khi đi học.

Học kỳ mùa thu năm 2022 sẽ là học kỳ đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát học sinh Ontario sẽ không bắt buộc phải đeo mặt nạ

Cuối tháng trước, Bộ Giáo dục đã công bố một kế hoạch để giúp học sinh bắt kịp sau hai năm học bị gián đoạn. Một phần của kế hoạch đó là các cách thức bảo vệ trước COVID-19 trong trường học sẽ vẫn giống như mùa xuân năm ngoái.

“Kế hoạch Plan to Catch Up của chính phủ được thiết kế để giữ cho học sinh trong lớp học an toàn mà không bị gián đoạn học hành,” Bộ trưởng Giáo dục Stephen Lecce cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

“Plan to Catch Up tập trung vào việc giúp học sinh đi đúng hướng, học hỏi các kỹ năng sống và học hành, đồng thời tận hưởng sự trở lại đầy đủ của các câu lạc bộ, hoạt động thể thao và các chương trình giảng dạy bổ túc – rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh… ”

Một số chi tiết của kế hoạch là bảo đảm việc học trực tiếp trong suốt cả năm, ngay cả khi một đợt dịch COVID-19 khác bùng phát. Chính phủ đã tính tới đầu tư vào cải tiến hệ thống thông gió và bộ lọc HEPA, cung cấp các bộ kit thử nghiệm COVID-19 nhanh cho nhân viên và học sinh và tài trợ cho phụ huynh.

Tỉnh bang cho biết khoảng 26,6 tỷ Gia kim đã được phân bổ cho giáo dục tiểu học và trung học ở Ontario cho năm học 2022-23. u