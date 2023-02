Hội đồng thành phố Grand Forks, bác bỏ đơn xin mua nông trại của một công ty Trung Quốc

Grand Forks, North Dakota: Trong cuộc họp của hội đồng thành phố Grand Forks diễn ra trong ngày thứ hai 6 tháng 2, các nghị viên của hội đồng thành phố này, bỏ phiếu bác bỏ việc cho một công ty Trung Quốc, mua đất ruộng, để thiết lập một nhà máy xay bắp ( corn mill) tại thành phố này.

Trong năm ngoái 2022, công ty Trung Quốc Fufeng Group đã bỏ ra 2.5 triệu Mỹ kim mua một khu đất ruộng tại thành phố Grand Forks, tiểu bang North Dakota.

Theo lời của giới chức của công ty Fufeng thì họ mua mảnh đất này, để xây cất một nhà máy xay bắp?

Tuy nhiên khu đất này nằm gần phi trường chiến lược của Hoa Kỳ, the Grand Forks Air Force Base.

Theo nhận định của ông Andrew Hunter, phụ tá bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ, thì việc một công ty Trung Quốc mua một mảnh đất rộng 370 mẫu (acres) gần phi trường Grand Forks là một đe dọa cho nền an ninh Mỹ, vì phi trường này là trung tâm liên lạc chiến lược của quân lực Hoa Kỳ.

Việc Trung Quốc dùng khinh khí cầu để do thám Mỹ đã xảy ra từ thời cựu tổng thống Trump, và mới đây tổng thống Biden đã cho lệnh bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc, trên vùng lãnh hải của tiểu bang South Carolina.

Với quyết định bác bỏ không cho công ty Trung Quốc mua đất gần phi trường quân sự, của hội đồng thành phố Grand Forks đã được ca ngợi là một quyết định sáng suốt.