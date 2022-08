Hơn chục tỉnh, thành phố lập lực lượng trấn áp biểu tình

Hơn chục tỉnh, thành phố ở Việt Nam vừa công bố thành lập Trung Đoàn hoặc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Một trong các nhiệm vụ của lực lượng này được công bố là nhằm trấn áp những người bị cho “gây rối trật tự công cộng” và “biểu tình trái pháp luật”.

Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TPHCM diễn ra vào sáng ngày 10/8. Báo chí Nhà nước cho biết lực lượng này được thành lập theo Quyết định số 1984/QĐ-BCA về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo mạng báo Công an Nhân dân của VN, các Trung đoàn, Tiểu đoàn này phải sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh – thành.

Tính đến ngày 10/10, có ít nhất 15 tỉnh – thành phố đã ra mắt lực lượng này. Trong đó có thể kể ra các tỉnh, thành phố gồm TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Nghệ An, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hoá, Gia Lai…

Một số tỉnh lập Tiểu đoàn có Sóc Trăng, Ninh Thuận, Thái Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Hoà Bình…

Từ năm 2013, Chính phủ VN đã chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Biểu tình.

Cho đến năm 2017, Luật này nhiều lần được báo chí Nhà nước thông báo phải rút khỏi Nghị trình Quốc hội, lùi lại để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn TPHCM, hồi năm 2017 phát biểu trước Quốc hội rằng việc ban hành Luật Biểu tình nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 về đảm bảo quyền con người, quyền công dân là rất cần thiết.

Tuy nhiên, từ sau năm 2018, không có một Đại biểu Quốc hội hay tờ báo trong nước nào nhắc đến Luật Biểu tình nữa.

Báo cáo Nhân quyền ở Việt nam của Human Rights Watch, công bố hồi tháng 2/2022 đánh giá ‘các quyền dân sự và chính trị cơ bản bị đàn áp một cách có hệ thống ở Việt Nam. Chính quyền, dưới chế độ cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, siết chặt vòng kiềm tỏa các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo’.