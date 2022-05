HỒN NHIÊN PHẠM LUẬT

CHẾT OAN DO ĐÓNG GIẢ NGƯỜI YÊU

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 10-9-2021, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Họp (sinh năm 1991, lớn hơn vợ 2 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2012, Họp và chị Lê Thị Mai (sinh năm 1993), kết hôn và có một con gái chung. Đến ngày 21-8-2020, hai người ly hôn. Đầu năm sau, 2021, chị Mai mở một quán nhậu khá lớn lấy tên là Lương Sơn Quán tại thị trấn Tân Bình và thuê anh Dương Văn Nhựt (sinh năm 1993; bằng tuổi chị Mai, ngụ tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) làm đầu bếp chính.

Mặc dầu đã ly hôn nhưng anh Họp và chị Mai thường xuyên qua lại, ăn ở, sống chung với nhau. Anh Họp vẫn tỏ thái độ ghen tuông vì cho rằng chị Mai và anh Nhựt có quan hệ tình cảm.

Tối 26-3-2021, anh Họp, chị Mai, anh Nhựt. cùng hai nhân viên làm trong quán và người anh ruột của chị Mai ngồi ăn nhậu tại Lương Sơn Quán do chị Mai mời. Trong bữa nhậu, giữa anh Họp và anh Nhựt xảy ra cãi vã vì ghen tuông. Đến 1 giờ sáng tiệc tan, ai về nhà nấy.

Khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng, anh Họp đi xe gắn máy quay lại quán thì thấy anh Nhựt đang nằm ngủ trong phòng. Nổi cơn ghen, anh Họp chạy xuống nhà bếp lấy con dao bầu (dao có mũi nhọn) chạy lên, xông vào phòng ngủ chém tới tấp vào người anh Nhựt.

Chị Mai thức dậy, ngăn cản, giải thích, cũng bị anh Họp chém nhiều nhát vào vai, đầu và mặt, gây thương tích nặng. Khi anh Nhựt gượng dậy được, lết đi định trốn thì bị Họp chém chết ngay tại chỗ. Tưởng chị Mai đã chết, Họp khoá cửa phòng rồi dùng con dao bầu nói trên đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng không chết.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nhân viên đến quán dọn dẹp, họ kinh hoảng phát giác anh Dương Văn Nhựt tử vong với nhiều vết thương trên người. Cạnh đó, chị Mai và Họp bị thương nặng. Hai người này được đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng sống. Theo kết quả giám định, chị Mai bị thương tích 26%.

Theo báo Người Lao Động ngày 30-3-2021, chị Lê Thị Mai đã kể lại nguồn cơn.

Trong khi chuyện trò, nhiều lần chị Mai bật khóc. Chị cho biết, sau vài ngày điều trị, sức khỏe của chị đã ổn định hơn. Chị kể rằng mình và anh Trần Văn Họp đã trải qua một số khó khăn mới đến được với nhau. Năm 2012, hai người làm đám cưới và có với nhau cô con gái lên 8. Dù vậy, tháng 8-2020, hai vợ chồng đã ly hôn.

Chị Mai nói rằng vẫn còn rất thương yêu anh Họp. Sở dĩ chị quyết định ly hôn là vì Họp có biểu hiện bị trầm cảm, nhiều lần đánh đập, có ý định giết chị rồi tự tử để chết chung. Họp cũng từng một lần uống thuốc tự tử, được chị Mai đưa đi bệnh viện cấp cứu nên giữ được mạng sống.

Chị nói: “Hai năm trở lại đây, anh Họp có nhiều biểu hiện bất thường. Hay tự đập đầu vào tường, thường suy nghĩ sự việc theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều lần đánh đập tôi sau đó ôm tôi khóc lóc, xin lỗi. Tôi dẫn đi khám, bác sĩ nói ảnh bị trầm cảm nhưng ảnh không tin, không chấp nhận tình cảnh của mình như vậy. Ảnh cũng không chịu uống thuốc. Tôi sợ bệnh ngày càng nặng, đến một ngày nào đó ảnh sẽ giết vợ con để cùng chết chung nên nói với ảnh rằng thôi, hai đứa mình tạm thời chia tay, anh đi làm ăn đâu xa một thời gian đi”.

Nói về chuyện anh Họp ghen tuông dẫn đến sự việc đau lòng, chị Mai kể, tháng 2 vừa qua, chị mở quán nhậu. Khi đó, anh Dương Văn Nhựt (sinh năm 1993; ngụ tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, bằng tuổi chị Mai), nấu ăn giỏi, được thuê làm đầu bếp.

Nhiều lần thấy Họp đánh vợ, anh Nhựt đứng ra can ngăn, bảo vệ chị Mai khiến Họp bực tức, sinh ra ghen tuông vô cớ. Khi thấy Họp liên tục đánh đập vợ đã ly dị, các nhân viên quán khuyên chị Mai rằng nếu chị lấy chồng khác hoặc có người yêu thì anh Họp mới hết ghen tuông đánh chị chứ nếu không, có khi ghen quá anh ấy sẽ giết chị.

Chị Mai thấy có lý, cũng sợ, bèn nhờ anh Nhựt đóng giả làm người yêu “bà chủ” , anh Nhựt đồng ý. Hai người vờ nhắn tin tình cảm yêu đương qua lại trên điện thoại.

Tối 26-3, sau khi phục vụ khách, chị Mai cùng anh ruột, anh Nhựt, Họp và 2 nhân viên quán ngồi nhậu tại Lương Sơn Quán đến khuya. Tại đây, “màn kịch” yêu đương của chị Mai và anh Nhựt diễn ra trước mặt Họp với mục đích khiến Họp bỏ cuộc, không còn muốn quay lại với chị Mai nữa.

Nhậu xong, Họp, anh trai chị Mai và một nhân viên về trước. Hơn 1 giờ sáng, mọi người đi ngủ. Trong đó, một nhân viên nằm ngủ ở ghế xếp phía trước. Ở trong phòng, chị Mai và con gái nằm ngủ trên tấm nệm, anh Nhựt nằm ở góc phòng. “Lúc này cửa luôn mở, điện bật sáng để chứng minh mình không có gì cả” – chị Mai kể.

Khi mọi người đang nằm ngủ say thì Họp chốt cửa ngoài, nhảy vào phòng từ cửa sổ, tắt điện, dùng dao chém anh Nhựt và chị Mai sau đó tự dùng dao đâm vào bụng, cắt cổ mình nhưng vẫn tỉnh táo. Họp đưa con dao nhọn cho chị Mai nói chị đâm cho Họp chết nhưng chị không làm.

“Tôi bị chồng dùng dao chém vùng đầu, tôi có hô lên “Nhựt ơi chạy đi!” nhưng không nghe tiếng của đầu bếp. Tôi giật cửa nhưng bị chốt ở ngoài nên không chạy ra được. Tôi nói con gái cuốn chặt chăn, nằm yên trên giường. Tôi nằm nói chuyện, khuyên giải Họp vì sợ Họp giết cả tôi và con gái. Đến lúc trời sáng, tôi biết giờ đó chị nhân viên đến dọn quán nên đánh động, nói chuyện, khóc to lên để mọi người biết. Đến khoảng 9 giờ sáng, chị gái tôi đến mở cửa, đưa mọi người đi cấp cứu” – chị Mai kể.

Chị Mai khẳng định anh Nhựt vào làm việc mới hơn 1 tháng, hai người không hề có tình cảm nam nữ gì. Anh Nhựt vì thương hại chị mà phải chết oan. “Tôi nhờ đầu bếp tán tỉnh, đóng giả người yêu mình. Chuyện này tất cả nhân viên quán ai cũng biết, gia đình cũng biết. Nhựt vào làm mới có 1 tháng 10 ngày, không thể phát sinh tình cảm được” – chị Mai khẳng định.

MẸ KHAI TỬ CON CÒN SỐNG

Ngày 24/5/2022, anh Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, cư ngụ tại Kon Tum) cho biết đã tìm thấy con ở huyện Đăk Mil (tỉnh Đăk Nông), sau nhiều ngày bị vợ cũ là chị T.T. Ngọc Phượng (ngụ tại Đắk Lắk) làm giấy khai tử rồi mang con đi giấu. “Cháu vẫn khỏe mạnh, song hơi nhút nhát. “Qua sự việc lần này, sắp tới tôi sẽ làm đơn đề nghị tòa án thay đổi quyền nuôi con cho mình”, anh Dũng nói.

Anh Nguyễn Thế Dũng kết hôn với chị Phượng năm 2018, sinh con trai được vài tháng tuổi thì họ ly hôn. Tòa giao con cho mẹ chăm sóc. Cuối năm 2019, vợ cũ nói “không nuôi con được” nên anh mang cậu bé về sống với mình.

Hồi cuối tháng 4, anh Dũng đưa con vào TP Buôn Ma Thuột (tên cũ Ban Mê Thuột, thuộc tỉnh Đắk Lắk) để chữa bệnh cho bé và nhờ bà ngoại (mẹ chị Phượng) ngụ tại phường Tân An, chăm sóc ít tháng còn anh quay lại Kon Tum làm việc. (Chị Phượng cũng ở đây với mẹ, điều này cho thấy bà mẹ chị Phượng quý “con rể cũ” như thế nào).

Tuy nhiên, giữa tháng 5, anh Dũng nhiều lần gọi điện thoại qua webcam cho vợ cũ để gặp con nhưng không được, nên anh vào tìm. Khi gặp, chị Phượng đưa cho anh tờ giấy khai tử của con trai (do phường Tân An xác nhận), nói cháu đã chết. Không tin và nghi ngờ là vợ cũ làm giấy khai tử để giấu con đi, anh Dũng đăng thông tin lên mạng tìm con, đồng thời đến phường Tân An tìm hiểu sự việc.

Trưa 23-5, hàng chục người nhà của anh Nguyễn Thế Dũng đã tới UBND phường Tân An, TP Ban Mê Thuột, yêu cầu phường phải có biện pháp tìm kiếm cháu bé. Cùng đi có mẹ của chị Phượng (điều này cho thấy bà không về phe với con gái dù ở cùng nhà tại Ban Mê Thuột).

Tại đây, ông Nguyễn Công Thuận cậu ruột của anh Dũng đã yêu cầu lãnh đạo UBND phường giải thích tại sao lại ký giấy khai tử cho bé Long khi cháu còn sống; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng phải có biện pháp tìm kiếm cháu bé.

“Sự việc đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn không có biện pháp gì để tìm kiếm cháu”. – ông Thuận tức giận nói.

Còn bà nội của cháu Long thì khóc và cho biết cháu Long đang bệnh, chưa đầy 3 tuổi mà hàng chục ngày gia đình không biết cháu sống chết thế nào. “Ông nội cháu lo lắng quá, mấy ngày không ăn uống nên cũng đổ bệnh. Ổng đang mong tìm thấy cháu” ..

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Tân An đã cam kết phối hợp với cơ quan chức năng phường Tân Lợi (nơi Phượng tạm trú) để tìm kiếm cháu Long.

Vào cuộc điều tra, công an mời chị Phượng lên làm việc. Chị này khai, do mỗi lần anh Dũng về thăm con là hai người lại xảy ra cãi vã. Có lần chị bị chồng cũ đánh nên nảy sinh ý định khai tử con để ngăn chồng cũ qua lại, còn cháu bé được gửi cho người quen ở Đăk Nông chăm nuôi.

Anh Dũng khẳng định có xích mích với vợ cũ nhưng không có chuyện đánh chị này. Sau nhiều ngày nhờ chính quyền địa phương can thiệp, anh đã tìm thấy con ở nhà người quen của chị Phượng.

Trả lời báo chí, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết sẽ làm các thủ tục để hủy giấy khai tử cấp không đúng. Chính quyền địa phương sẽ lập hồ sơ để xử lý người mẹ về hành vi Làm thủ tục khai tử cho người đang sống; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm những cán bộ liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, cán bộ tham mưu của phường trình bày việc Phượng đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tại phường, chị ta khóc lóc, mặt lộ rõ vẻ đau buồn và có ký cam kết những gì khai là đúng sự thật nên phường tin tưởng. Tuy nhiên, khi làm việc với Công an phường Tân Lợi, Phượng khai nhận con mình đang còn sống và hiện ở tỉnh Đắk Nông.

ĐOÀN DỰ