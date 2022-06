Hộp thơ tìm bạn

2495 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, tuổi 50 sống và làm việc gần Toronto, tính tình vui vẻ, biết lắng nghe và chia sẻ, giản dị yêu sự chung thủy…. Em không cao cũng không mập, không xấu mà cũng không quá đẹp. Nếu như có duyên mong gặp được anh cùng cảnh ngộ, hiền lành, biết quí trọng tình yêu cũng như cuộc sống gia đình, để có thể tìm hiểu nếu hợp sẽ cùng nắm tay chia sẻ buồn vui cho quãng đời còn lại, để cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Xin chân thành mong thư.

2496 – (Trên 4 kỳ) – Anh người miền Nam ở Toronto, cũng gần lục tuần đã dang dở một lần, các con đã trưởng thành và ở riêng. Nhìn lại mình giờ cảm thấy cô đơn và mong tìm một tình cảm chân thật để chia sẻ cho đến trọn đời. Anh cũng bình thường trên mọi phương diện, có sức khỏe, lạc quan và niềm tin sẽ gặp em cũng bình thường nhưng hiểu biết, có lòng nhân hậu sống tử tế, tươi vui. Mình sẽ thương yêu nhau, du lịch đó đây hay đoàn tụ gia đình, các con của nhau để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống này. Mong nhận thư em với lòng chân tình và số phone, email. Chúc tất cả vạn sự tốt đẹp. “Còn lại đây những buổi chiều. Trăm năm còn đó ta dìu nhau đi.”

2497 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 65 tuổi. Ly dị. Người Nam kiến thức. Đạo Phật, nội tâm, dễ hỉ xả. Không tứ đổ tường. Hiền, tìm bạn không vướng bận. Vật chất chỉ là phương tiện. Cần tôn trọng nhau. Thích nhạc buồn tiền chiến. Chân thành. Uy tín, chia sẻ vui buồn cô đơn xứ người. Quan tâm nhau. Lầm lũi đi về thương bóng nắng … Nếu ai đồng cảm, xin vui lòng cho số phone, email. Hồi âm dù thư đến trễ.

2498 – (Trên 8 kỳ) – Mình mong gặp được anh, người hiền lành, thật thà yêu gia đình, biết lắng nghe. Vì em là người như vậy, đã 50 tuổi. Sống và làm việc ở Canada đã 25 năm, mong anh cũng như em đi tìm một nữa của mình để cùng nhau, trãi qua những mùa Thu, có lá vàng bay, và những ngày Đông lạnh giá, hay cùng nhau du lịch đó đây. Mong gặp Anh.

2499 – (Trên 4 kỳ) – Nữ ở Dowtown, không vướng bận, tuổi ở hàng tư, công việc làm ổn định, mong tìm được một có việc làm ổn định không vướng bận, không cờ bạc thuốc lá, sống chân thật và biết quan tâm lo lắng cho nhau, để nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Nếu các anh nào mến xin cho số phone để tiện liên lạc. Xin cám ơn.

2500 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 1965, cao 1M 68, người Gò Công, hiện sống ở vùng Toronto, chưa từng kết hôn và không vướng bận. Sống nội tâm, tính giản dị và hiền lành. Mong tìm được một bạn đời chân thành, hiểu biết và dễ thương tuổi 40-50 để an ủi, chia sẻ cho đến trọn đời. Xin cho số phone để tiện liên lạc và tìm hiểu. Chân thành cảm ơn.

2501 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 54 tuổi, một lần dang dở, sống ở Toronto. Tính tình vui vẻ, hiền lành, rộng lượng, giản dị yêu sự chung thủy, thích mái ấm gia đình. Nếu như có duyên mong gặp được anh cùng cảnh ngộ, hiền lành, biết quí trọng tình yêu cũng như cuộc sống, gia đình, để có thể tìm hiểu nếu hợp sẽ cùng nhau nắm tay chia sẻ buồn vui, cô đơn hiu quạnh, thích dạo bộ, nghe nhạc, cafe, du lịch, cho quảng đời còn lại, để cuộc sống có thêm ý nghĩa hơn, vui lòng cho số phone để tiện liên lạc. Xin chân thành mong thư.

2502 – (Trên 4 kỳ) – Em là nữ 26 tuổi. Hiện đang ở Etobicoke. Có ngoại hình dễ nhìn. Tính em thật thà, yêu trẻ con, thích nấu ăn, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch. Em muốn tìm bạn trai không quá chênh lệch tuổi tác, chân thành, vui tính và là người tình cảm hướng về gia đình. Nếu tâm đầu ý hợp sẽ tính đến chuyện kết hôn.

2503 – (Trên 8 kỳ) – Muốn kết bạn Nam và Nữ, một người Nữ ở Toronto ngoài 50, rất Nữ tính, có học vấn, miền nam đạo Phật, không vướng bận, tài chánh ổn định, tánh hòa đồng vui vẻ, nhân hậu, không tứ đổ tường, đáng tin cậy, thích nấu ăn và nhất là đi du lịch. Anh chị nào thấy mến muốn kết bạn tâm sự chia sẽ vui buồn, hoặc là cùng nhau đi du lịch hay uống cà phê thì vui lòng gởi thư về Thời Báo nhờ chuyển. Hứa hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Chúc sức khỏe và vạn sự an vui.

2504 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 52 tuổi, em ở Canada trãi qua nhiều mùa tuyết rơi, vẫn lẽ bước, mong tìm được người bạn trai hiền lành có trái tim nhân hậu, và không vướng bận, để cùng em, song bước, du lịch, trồng hoa, nấu ăn. Sống đời sống an nhàn, mong hồi âm.

2506 – (Trên 8 kỳ) – Nam, độc thân cao 1M 70 , 54 tuổi cần tìm một bạn nữ, không chuộng bề ngoài, cần trái tim nhân hậu, biết chia sẻ, sống chung thủy trên quảng đường còn lại, mong thư.

2507 – (Trên 16 kỳ) – Nam, Quebecois, sống ở Montreal, đã về hưu, sức khỏe tốt, yêu đời, lãng mạn, biết lắng nghe, không hút thuốc. Tôi muốn tìm bạn trai để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Tìm NAM, nói được tiếng Pháp, sống ở Montreal hoặc vùng phụ cận, đứng đắn quan hệ lâu dài, tuổi từ 30-60 trở lên. Bạn có thể viết trả lời bằng tiếng Pháp, Anh hoặc Việt, tha thiết mong chờ thư trả lời của bạn.

2508 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, sinh năm 1961, đang sống tại Honolulu (Hawaii). Tài chính ổn định, không vướng bận gia đình (chồng mất). Dù đã sống ở nước ngoài lâu năm nhưng tôi vẫn giữ những nét truyền thống của phụ nữ Việt. Thích nấu ăn, thích du lịch, vui tính, cởi mở, thật thà. Cần tìm bạn cùng trang lứa để làm bạn nương tựa nhau về mặt tinh thần, nếu hợp tính với nhau sẽ tiến xa hơn. Việc đi lại không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Rất mong gặp được người có thành ý và nghiêm túc. Hoặc có ai biết đúng người phù hợp xin chỉ dùm tôi. Xin cám ơn nhiều.

2509 – (Trên 4 kỳ) – Nam 33 tuổi. Nặng 70kg cao 175cm. Vui vẻ, hoà đồng, công việc ổn định. Sở thích du lịch. Mong gặp bạn nữ tuổi từ 25-35, hiền lành, chân thật. Xin cho số phone và email.

2510 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 57 tuổi, không vướng bận, chưa một lần kết hôn, công việc ổn định, cao 1M 63, dáng nhìn trên trung bình, hiền hòa có lòng nhân ái hiếu thảo với mẹ, cha, mong tìm một người bạn gái để chăm lo đời sống cho nhau trong vùng Ontario đi hết cuộc đời này. Xin cho số phone để tiện liên lạc cám ơn.

2511 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người miền nam, đạo Phật, ngoài 50, ngoại hình trẻ trung, vui vẻ và hoà đồng, rất nữ tính. Trình độ College ngành điện toán, tài chánh ổn định, không vướng bận, không tứ đổ tường, thích đời sống gia đình, tản bộ, xem phim, nấu ăn và nhất là đi du lịch. Mong được kết bạn Nam và Nữ để tâm sự chia sẽ vui buồn hoặc cùng nhau đi du lịch đó đây. Hứa hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Mong thư.

2512 – (Trên 4 kỳ) – Nam 33 tuổi. Nặng 70kg cao 175cm. Vui vẽ, hoà đồng, công việc ổn định. Sở thích du lịch. Mong gặp bạn nữ tuổi từ 25-35, hiền lành, chân thật. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cho số phone và email.

2514 – (Trên 6 kỳ) – Đàn ông, người miền Nam, đạo Phật, ngoài 60 nhưng rất trẻ trung, dễ nhìn. Trình độ Đại Học, ngành IT. Tài chánh ổn định, không vướng bận, không tứ đổ tường, thích văn chương, thi phú. Mong tìm bạn gái từ 40-50, dể nhìn, duyên dáng, có trình độ, đạo đức, yêu nghệ thuật để trao đổi, chia sẽ. Tôi thật thà và nghiêm túc trong tình bạn. Mong thư.

2515 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, đã ngoài 50 tuổi, ly dị được 5 năm. Con cái lớn không vướng bận, kinh tế. Kinh tế ổn định. Sở trường làm ăn kinh doanh và đi du lịch nhiều nước. Em muốn tìm một bạn để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, và niềm vui trong quãng đời còn lại …… về mọi mặt tương đối. Sẽ không làm các anh thất vọng. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn.

2516 – (Trên 4 kỳ) – Nam 1963, cao 1M 65 không vướng bận, không tứ đổ tường, sống chân thật, sở thích du lịch đó đây, công việc ổn định, sống gần Toronto. Mong tìm được một bạn đời chân thành, để cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mong thư của em sẽ hồi âm dù thư có đến muộn. Chân thành cảm ơn.

2517 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 39 tuổi, một lần dang dở, có con trai 7 tuổi. Đang đi làm, sống ở Montréal, tính tình vui vẻ hiền lành. Thích nấu ăn và đời sống gia đình. Mong tìm bạn nam từ 40-55, công việc ổn định, không tứ đổ tường, không vướng bận để làm bạn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn.

2518 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người miền nam, ngoài 50. Ngoại hình trẻ trung, duyên dáng, vui tính, tài chánh ổn định ngành IT. Mong tìm bạn nam từ 56-62, không vướng bận để chia sẽ vui buồn, cùng nắm tay nhau đi du lịch đó đây, tận hưởng những ngày tháng an vui trong quảng đời còn lại. Sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn.

2519 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, độc thân! không vướng bận, ngoại hình không tệ người miền Nam, ngoài 50 , tài chính ổn định, mong tìm người bạn trai có cùng sở thích, du lịch, không vướng bận, không cờ bạc, cùng muốn tìm một nửa, để cùng nhau chia sẻ, buồn vui trong cuộc sống, thư về. Sẽ trở lời dù thư đến muộn. Thanks.

2520 – (Trên 8 kỳ) – Bác Sĩ có phòng mạch hiện đang làm tại Toronto, cao ráo, đẹp trai, tìm bạn gái cao ráo có ngoại hình khá trong độ tuổi 22-28 để lập gia đình. Bạn gái nào có tâm nguyện cho một gia đình và tương lai tươi đẹp xin để lại hình và phone. (không phân biệt học vấn và giai cấp trong xã hội). Phụ huynh muốn có con rể bác sĩ xin hợp tác.

2522 – (Trên 4 kỳ) – Em người miền Nam, gần lục tuần, ly dị đã lâu. Trung bình mọi mặt phương diện, vui vẻ, rộng lượng. Mong tìm được một bạn đời để cùng nhau hưởng phước hết nữa quảng đời còn lại. Mong thư của anh sẽ hồi âm dù đến muộn. Cảm ơn.

2525 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 56 tuổi nguyên là y tá huyện Giồng Riềng – Kiên Giang, độc thân để thân dễ nhìn, tính tình vui vẻ hiền lành, rộng lượng thích nấu ăn, du lịch. Mong tìm người bạn trai tuổi từ 56-65. Không vướng bận, có việc làm ổn định để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Xin cho số phone để tiện liên lạc. Xin cảm ơn rất nhiều.

2526 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, trẻ đẹp, dễ nhìn, có nhan sắc, trên 37 tuổi, cao 1M 60, có học thức, ở Canada. Tìm người bạn đời có điều kiện như sau: tuổi từ 42-65. Có công việc ổn định, thật sự muốn xây dựng hạnh phúc, chấp nhận điều kiện tìm hiểu trong vòng 1 tháng, tiến tới làm hôn thú, xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Người nào thật lòng muốn lập gia đình, chấp nhận điều kiện trên. Vui lòng cho số phone và email để tiện liên lạc. Thơ nhờ Thời Báo chuyển giùm. Chân thành cám ơn.

2527 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, miền nam, 63 tuổi. Tất cả trên trung bình, vui vẻ, hòa đồng. Không vướng bận, cuộc sống ổn định. Mong tìm 1 người từ 65 tuổi trở lên, vui hiền biết quan tâm và chia sẻ. Cần nhất sự thành thật vì chỉ có thành thật mới mang lại hạnh phúc. Nếu được xin cho số phone, địa chỉ email trong thư sẽ trả lời tất cả mọi thắt mắc. Thanks

2528 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 62 tuổi, sống tại Ottawa, có công việc làm và cuộc sống ổn định, hiền, trung thực, thích cuộc sống gia đình, tôn trọng lẫn nhau, đơn giản, năng động, thích đi dạo, hiking, đọc tin tức, xem phim, du lịch, âm nhạc, sống lành mạnh, không tứ đổ tường, biết lắng nghe và chia sẻ. Nếu bạn nữ nào cảm mến có cùng sở thích. Vui lòng viết thư giới thiệu về mình gởi về Thời Báo nhờ chuyển, xin cho số phone và email. Ưu tiên cho những người sống trong vùng Ottawa. Xin cám ơn.

2529 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 46 tuổi single, cao 1M 68. Sống Toronto 28 yrs. Người Việt gốc Hoa, đạo Phật, công việc ổn định, trung bình mọi mặt. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích làm từ thiện. Tìm bạn nữ single đi đến hôn nhân tuổi 34-46. Xin cho số phone, email. Thank

2530 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, vừa ngoài 40 sống vui vẻ, chân thành và giản dị. Em thích du lịch, đọc sách, nghe nhạc và thể thao. Anh thế nào, có muốn join cùng em hay không? Một phần vì công việc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, em sống lành mạnh, lương thiện, giúp đỡ người khác khi có thể, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Mong anh cũng thế nhé, cùng chia sẽ những ngày vui và nỗi buồn. Em nơi đây nhưng anh đang ở đâu? Đừng để em chờ lâu nhé.

2532 – (Trên 4 kỳ) – Năm nay em trên 45 tuổi, là thợ may, thêu tay, thêu hột cườm, hột bẹc, hột kim sa. Biết bơi lội, cắt tóc cho bản thân, biết nấu vài món ăn ngon. Từ còn bé ở VN cho đến nay, chưa hề có bạn trai và bạn gái cũng không có. Sang Canada theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Nay muốn làm quen tất cả các bạn trai ở mọi nơi. Em không tứ đổ tường, thủy chung, giàu lòng vị tha. Nếu ai hợp tính sẽ tiến tới hôn nhân. Ai mến xin về Thời Báo.

2533 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 36 tuổi (sinh năm 1985), cao 1M 70 sống tại Mississauga có công ăn việc ăn việc làm ổn định. Tính tình vui vẻ, hòa đồng sống chân thật và giản dị. Tìm bạn nữ từ 25-30 tuổi single để đi đến hôn nhân, xin cho số phone và email, để tiện liên lạc. Thank

2534 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 65 đã về hưu, ở Mississauga các con đã trưởng thành, không vướng bận tình cảm sống chân thật và giản dị muốn tìm bạn tri kỷ từ 60-65 tuổi để chia sẻ những vui buồn quãng đời còn lại. Xin vui lòng cho số phone và email. Thank

2535 – (Trên 16 kỳ) – Nam, 34 tuổi Architect Engineer và tài chính ổn định, muốn tìm bạn gái sanh năm 1998, 1995, 1994, 1989, 1988. Để lập gia đình, người nào có nhã ý và hợp. Xin cho hình, email, phone để tiện liên lạc, chân thành cảm ơn.

2536 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 46 tuổi mong gặp bạn bằng tuổi hoặc nhỏ hơn 4-5 tuổi. Mong gặp bạn hiền lo gia đình. Nếu có nhã ý mong hồi âm với hình.

2537 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, độc thân 61 tuổi, muốn kết bạn nam và nữ, hiện đang nghỉ hưu, sống đời sống an nhàn, có trình độ, thích thể thao, dáng người cao, dễ nhìn, không phân biệt tôn giáo, không tứ đổ tường, thích du lịch, vui vẻ, nấu ăn ngon, người miền Nam. Anh chị cùng sở thích. Xin liên lạc hứa sẽ hồi âm. Cám ơn.

2539 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 60 tuổi retired. Trung bình mọi mặt, đẹp xấu tùy người đối diện. Tính tình vui vẻ, chung thủy và rộng lượng. Mong tìm được một người chồng tuổi từ 55-65 không tứ đổ tường để cùng nhau du lịch và nhàn hạnh phúc bênh nhau. Sẽ hồi âm tất cả. Thank

2540 – (Trên 8 kỳ) – Phụ nữ khoảng 50, người miền Nam. Sống miền sông nước, nên tâm hồn có chút lãng mạn. Sống ở St. Catharines city, việc làm ổn định không gì vướng bận. Có thể cùng anh du lịch đó đây, chia sẻ buồn vui trên xứ lạnh tình nồng nầy. Hy vọng em gặp được một nữa của mình, là người đàn ông sống đạo đức.

2541 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 59 tuổi, sống làm việc ở Toronto, người miền Nam cao ráo dễ nhìn. Không vướng bận, thích nấu ăn, tính tình hiền lành vui vẻ. Biết lắng nghe và chia sẻ, giản dị, yêu sự chung thủy… Mong tìm tri kỷ, hay một bạn đời hiền lành, hiểu biết, có lòng vị tha, quí trọng tình yêu cũng như cuộc sống gia đình, chia sẻ buồn vui cô đơn hiu quạnh cho quãng đời còn lại. Xin cho số phone để tiện liên lạc sẽ hồi âm dù thư đến muộn. Mong thư các anh chân thành cảm ơn…

2542 – (Trên 4 kỳ) – Không có em sẽ không có vườn hoa. Vua không có chỗ mà ở, tướng không chỗ mà nằm. Nam về hưu ở gần Toronto sức khỏe tốt vẫn đi làm ở Canada đã lâu. Xứ lạnh tình thưa, mong kiếm bạn nữ, tâm sự chia sẻ mọi thứ nếu hợp duyên tình không biên giới. Nhân sinh hà sứ bất tương phùng, có bạn là vui. Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm. Đời người được mấy giấc mơ, em mơ tri kỷ. Anh mơ bóng hồng. Thư về nhờ Thời Báo chuyển. Cám ơn.

2543 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50, ngoại hình trẻ trung, vui vẻ và hoà đồng, tài chánh ổn định. Thích cuộc sống gia đình, đi dạo, hiking, xem phim, du lịch, sống lành mạnh, không tứ đổ tường. Mong tìm bạn nam cùng sở thích, không vướng bận để chia sẽ vui buồn, cùng nhau đi du lịch đó đây. Cám ơn.

2544 – (Trên 8 kỳ) – Nam, độc thân, ly dị, 55 tuổi, ở Toronto. Đang làm việc, ước mong tìm một người nữ để lập gia đình. Không phân biệt tuổi tác. Sẵn sàng bảo lãnh, nếu là du lịch hay du học sinh (mẹ & con). Thư đầu làm ơn cho xin số phone. Hoặc email hay facebook … v.v. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn nhiều. Hứa trả lời tất cả dù thư quá chậm.

2545 – (Trên 4 kỳ) – Năm nay em trên 45 tuổi, là thợ may, thợ tay, thêu hột cườm, hột bẹc, hột kim sa, biết bơi lội, cắt tóc cho bản thân, biết đan găng tay len và áo len. Biết nấu vài món ăn ngon. Từ bé ở VN đến nay chưa hề có bạn trai, bạn gái cũng không có. Sang Canada theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Mong muốn quen bạn trai khắp mọi nơi. Em không tứ đổ tường, thủy chung giàu lòng vị tha. Ai mến xin về Thời Báo.

2546 – (Trên 4 kỳ) – Nam tìm nữ. Nếu bạn là nữ tuổi 20-30, có ngoại hình đẹp, cao ráo đang muốn lấy chồng để có hạnh phúc và tương lai rực rỡ. Xin để lại phone và hình. 1 người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo trên mọi phương diện đang chờ đợi bạn.

2547 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ngoài 60 tuổi, miền Nam, có học kiến, thức, hiền lành, vui vẻ và đạo đức. Muốn tìm người bạn đời, cao dưới 1M 60, có trình độ sống đơn giản, hiền lành, không khó chịu, có đạo đức và không đòi hỏi vật chất và cầu kỳ về mọi mặt, cũng như sẵn sàng cho một mái ấm mới. Ưu tiên cho người ở Ottawa hoặc lân cận.

2548 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 60, người Sài Gòn, đạo đức, kiến thức, hiểu biết và lắng nghe, không vướng bận, sống và làm việc tại Toronto. Mong tìm bạn Nam, kiến thức, đạo đức và chân thành để chia sẽ buồn vui trong cuộc sống hoặc du lịch đó đây. Xin lỗi, thư đầu mong giới thiệu về mình, xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2549 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người miền Nam đạo Phật, vừa mới về hưu, buồn, sống một mình, trung bình trên mọi phương diện, độc lập tài chánh, có kiến thức hiểu biết, sống lành mạnh, biết nấu ăn, thích du lịch. Tìm bạn nam có cùng hoàn cảnh để làm tri kỷ, để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, du lịch đó đây. Sỏi đá cũng cần có nhau! Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn, thư đầu cho số phone hoặc địa chỉ email.

2550 – (Trên 4 kỳ) – Nam 50 tuổi cao 1m69 nặng 70 kg, công việc ổn định, hiện nay sống độc thân tính tình vui vẻ, không rượu chè, không nhậu nhẹt, chiều chuộng vui vẻ thích đi du lịch, không phân biệt công việc làm, chân thành, hiền hậu, biết lo lắng và … Tìm bạn gái 40 – 48, hiền hậu chung thủy, biết lo cho gia đình, tìm hiểu với nhau, có hợp sẽ đi đến hôn nhân, mong chờ thư của các bạn, cảm ơn.

2551 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 44 tuổi, Teacher 20 năm kinh nghiệm, ở Miss. cao 1M66, nặng 68Kg. Độc thân, không vướng bận, vui vẻ, thật thà, nghiêm túc trong tình cảm, không phân biệt. Mong tìm bạn gái. Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Xin cho số phone để tiện liên lạc và tìm hiểu. Thư nhờ Thời Báo chuyển. Sẽ hồi âm tất cả chân thành cám ơn.

2552 – (Trên 8 kỳ) – Nữ trẻ xinh xắn, dễ nhìn, cao 1M 60, trên 36 tuổi, có học thức, công việc ổn định ở Mỹ. Muốn tìm một người bạn đời ở Canada, tuổi từ 43-66, có công ăn việc làm ổn định, có nhà, nghiêm túc trong tình cảm, thật sự muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, chấp nhận điều kiện tìm hiểu trong vòng 6 tháng, tiến tới lập hôn thú. Người nào thật sự nghiêm túc chấp nhận điều kiện tìm hiểu như trên, thật lòng muốn lập gia đình. Vui lòng cho số phone, email, hoặc địa chỉ thư nhờ Thời Báo chuyển, chân thành cám ơn.

2553 – (Trên 4 kỳ) – Nam 35 tuổi vui vẻ hòa đồng, sống ở Canada trên 30 năm, tốt nghiệp đại học ngành Computer Science, công việc ổn định đã có nhà riêng. Cần lập gia đình, mong muốn tìm bạn nữ hiền lành, chân thật, biết lo cho gia đình, tiện việc liên lạc, xin cho số phone, email.

2554 – (Trên 4 kỳ) – Nữ người Sài gòn, 59 tuổi, sống và làm việc Toronto. Tính tình vui vẻ, thật thà, hiền, hiểu biết, chia sẻ tâm sự, những chuyện buồn vui, với người khác và biết tôn trọng người lớn tuổi. Nấu ăn ngon và đời sống gia đình, không vướng bận. Mong tìm được người bạn đời, hay tri kỷ, chân thành, hiểu biết, hiền lành, biết quý trọng tình yêu, cũng như cuộc sống gia đình… không vướng bận, có cuộc sống ổn định. Đầu thư xin giới thiệu về mình, xin đừng đùa giỡn. Cám ơn nhiều, hứa sẽ trả lời tất cả thư đến muộn. Cho số phone, Email. Cám ơn.

2555 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 65 tuổi vừa về hưu, cao 1M 70, nặng 70Kg, sức khỏe tốt người đạo Phật, không vướng bận, kinh tế vững chắc, biết lắng nghe chia sẻ yêu mái ấm gia đình. Thích du lịch xem phim, thể thao, biết nấu ăn. Sống lành mạnh luôn quan tâm, người khác, sống gần Toronto. Buồn và cô đơn muốn tìm bạn nữ không phân biệt tuổi tác. Làm bạn tri kỷ chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Nếu hợp cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Mong thư của em sẽ hồi âm tất cả dù thư đến muộn. Chân thành cảm ơn.

2556 – (Trên 4 kỳ) – Góa phụ nữ miền Nam, 63 tuổi, vui hiền, chịu khó, đã nghỉ làm chỉ cho thuê nhà. Trên trung bình mọi mặt, da trắng cao 1M 57, không mập, không ốm. Nay con đã lớn bay xa, sợ cô độc muốn tìm cho mình một người đã retire cùng nhau du lịch, chăm sóc lo lắng cho nhau. Tôi không coi trọng vật chất hay ngoại hình chỉ cần thấu hiểu và chia sẽ. Mong thư xin kèm số phone hay email. Cám ơn.

2557 – (Kỳ -7/8) – Em người phụ nữ miền Nam, ngoài 50, ở mỗi nhịp cầu tri âm, mong gặp anh người đàn ông ôn hòa cũng như em và cùng mong mình có được người bạn, để cùng nhau du lịch đó đây, và cùng nhau chia sẽ buồn vui.

2558 – (Kỳ -5/8) – Đã đi được nữa đời người ngoài 50. Em người phụ nữ miền Nam, hiền hậu. Có học ngoại hình không tệ, mong gặp được anh người đàn ông có cá tính trung hậu, và cũng như em mong tìm mái ấm gia đình. Có nhau trong những chuyến du lịch đó đây. Mong gặp được người hợp với mình nơi đây.

2559 – (Kỳ -4/8) – Nữ, 54 tuổi, biết nấu bếp và muốn tìm một người bạn và nói chuyện. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cám ơn. Thư xin nhờ Thời Báo chuyển.

2560 – (Kỳ -3/4) – 63 years of age. Female “Good looking Vietnamese Lady”. Người ta gọi tôi vậy đó, không xạo đâu!! Hiện đang sống ở Surrey, BC ai muốn là tri kỷ của tôi? Ai muốn cùng tôi dạo biển vắng? Write to me. I am sincere and simple.

2561 – (Kỳ -3/4) – Looking for Tín Nguyễn, the boy I know when we were 18-19 years old. It has been over 40 years. We haven’t seen each other, you are sill in my heart!! I’m in Surrey, B.C. You are in Quebec? Look for me C/O Thời Báo. I’m sorry and I miss you alot.

THƯ ĐÃ CHUYỂN:

Một Người, Toronto, ON (3 thư) -Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Tr. Tr., Hamilton, ON – Một Người, , ON – Th. Le., Hamilton, ON- H. D. Kh, Hamilton, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – KVB, Toronto, ON – PH., North York, ON – CH. H., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – H. D., Toronto, ON – Ph. Tr., Barrie, ON (4 thư) – T.N.C, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – D. Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Th. Nh., North York, ON – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – T. Ng., Mississauga, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Ottawa, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Tr. Tr., Hamilton, ON (2 thư) – H. Ng., North York, ON (6 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – H., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – D. L., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON – X. Đ, Windsor, ON – H., Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Quebec, QC- Một Người, Toronto, ON – Ng., Toronto, ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Du Kh., Hamilton, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Tr. Ng., Belleville, ON – Một Người, , ON (2 thư) – K. D., Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Ng. Th., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON- Th., Montreal, QC (2 thư) – H., Montreal, QC – D. Ly., Mississauga, ON – Tr. Ng., Belleville, ON- Một Người, Toronto, ON (3 thư) – D. Ly, Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thö) – Tr. Tr., Toronto, ON – Tr. Tr., Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – V.T, North York, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – R. M, Mississauga, ON (4 thư) – V., North York, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Guelph, ON (3 thư) – H. D., Quebec, QC (2 thư) – D. V., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – M.H.Ng., Mississauga, ON – Ng. Ta, Brampton, ON – L. D., North York, ON (2 thư) – P. H., Brampton, ON (2 thư) – Một Người, North York, ON (2 thư) – Co N., North York, ON – M., Hamilton, ON (4 thư) – V. Le, Guelph, ON – Một Người, Toronto, ON – N. L., Guelph, ON – Tr. Ng., Belleville, ON – K. V., Toronto, ON – L. Ng., Toronto, ON (3 thư) – Một Người, , ON – Một Người, , ON (3 thư) – L. Ch., Toronto, ON