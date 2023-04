Hộp Thư Tìm Bạn

330 – (Trên 8 kỳ) – Thanh Lam, 19 tuổi, quê ở Long Xuyên, đang học đại học năm 2, vui vẻ, dễ nhìn. Muốn kết bạn trai thật lòng, nếu thấy hạp sẽ tiến xa hơn.

331 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50, công dung ngôn hạnh, cuộc sống ổn định. Muốn tìm bạn nam làm nghề đánh cá or đi tôm, ngoại hình dễ nhìn, tuổi từ 52-57, cần thành thật, vui tính và không bị ràng buộc. Xin thư về Thời Báo Houston.

332 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, nấu ăn ngon, sạch sẽ, đẹp hay xấu tùy theo người đối diện. Ly di, sống độc thân đã lâu, kinh tế vững, có nhà riêng, tự do, không vướng bận. Muốn làm quen với các anh từ 50 trở lên. Phải có công ăn việc làm, không tứ đổ tường, chung thủy, thành thật. Nếu hợp sẽ đi hết tương lai còn lại. Cho xin hình và phone để liên lạc. Dù thư đến muộn vẫn hồi âm tất cả.

333 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 64 tuổi, việc làm ổn định, thành thật, không hút thuốc, không rượu chè cờ bạc. Tìm nữ dưới 58 tuổi, sống ở Houston, để làm bạn và chăm sóc nhau tuổi già. Không phân biệt tôn giáo. Cần người thành thật. Thư đầu nhờ Thời Báo chuyển hộ. Xin cho số phone. Cảm ơn!

334 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 56 tuổi, người Công giáo, có nhà cửa, công ăn việc làm, không vướng bận con cái. Muốn tìm người 50-56 tuổi, cùng cảnh ngộ. “Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu”. Ai thương thì nhờ khâu giùm, ấm êm chăn gối lạnh lùng có đôi.”

335 – (Trên 12 kỳ) – Đàn ông về hưu (công nhân), hiện tại độc thân, muốn tìm phụ nữ người miền nam, cùng hoàn cảnh nghèo, chân thật. Quyết tâm cùng tôi đi tiếp con đường còn lại. Điều kiện: tuổi trên 60, so đo, tính toán xin miễn gửi thư.

336 – (Trên 4 kỳ) – Nam 68 tuổi, mới về hưu, sức khỏe tốt, sống tại Houston, TX. Không vướng bận. Có nhà riêng, ở một mình, cuộc sống rất ổn định. Độc thân đã lâu nên muốn có người vợ hiền, nhân hậu, vui tính cùng kết hợp sống chung. Tuổi từ 60 trở lên, thành thật.

337 – (Trên 4 kỳ) – Đàn ông độc thân, người niềm nam, đạo Phật, đã về hưu. Mong tìm bạn gái để tâm sự. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ

339 – (Trên 4 kỳ) – Nam mới về hưu, ly dị, không vướng bận con cái. Hiện sống rất cô đơn ở Houston. Sức khỏe tốt, không tứ đổ tường. Mong tìm bạn gái tuổi từ 50-62, hiền, chân thật để chia sẻ, giúp đở nhau trong quảng đường còn lại. Xin vui lòng cho số phone. Thank you

340 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, tên Thanh Sang, gần 24 tuổi, trông cũng dễ nhìn, đạo Công giáo, học xong 4 năm đại học, có việc làm. Muốn tìm 1 bạn trai đồng đạo, hơn tuổi mình, chăm chỉ làm ăn, nhìn về tương lai. Xin 1 tấm ảnh và sẽ tặng lại để coi xem có dể nhìn thật không.

342 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 66 tuổi, sĩ quan chế độ cũ VNCH, sống chân thành, đạo đức, con cái trưởng thành, không vướng bận. Tìm bạn tri âm nữ, dưới 55 tuổi, hiền, thật lòng nương tựa nhau cuối đời. Tìm con làm dưỡng tử, đỡ đầu, 1 trai, 1 gái, tính hiền lành, chân thành.

343 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 58 tuổi, ở Houston. Góa phụ, không con nên rất cô đơn. Mong mỏi tìm 1 người bạn hoặc anh trên tinh thần, tuổi từ 60 trở lên, thành thật, cùng ở Houston. Thư đầu gửi về Thời Báo Houston xin chuyển hộ.

344 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50, muốn tìm bạn nam hoặc nữ tuổi từ 50-60 để tâm sự cũng như đi nghe nhạc sóng cuối tuần cho đời bớt cô đơn. (Nữ fren only). Cần thành thật, độc thân và dễ tính. Xin thư về Thời Báo nhờ chuyển.

345 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, ngoại hình dễ nhìn, còn đi làm, thích nghe nhạc xưa và du lịch. Mong tìm bạn nam cùng sở thích, tuổi từ 58 trở lên. Mong thư bạn.

346 – (Trên 8 kỳ) – Nam, 58 tuổi, ở Mỹ đã lâu, không vướng bận, không rượu, không cờ bạc. Muốn tìm bạn nữ từ 48-55 tuổi sống ở Housotn hay vùng phụ cận. Cùng nhau đi uống café cuối tuần, chia sẻ buồn vui. Nếu hợp sẽ tiến xa. Ai mến xin thư về (kèm theo số phone và hình). Xin chân thành cảm ơn!”

347 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 32 tuổi, tốt nghiệp đại học, tính tình hiền lành. Đang sống ở Đà Lạt, là nhân viên văn phòng, 1 lần li dị. Xin được làm quen bạn trai có kiến thức, đạo đức, đạo Phật giáo, người ở Houston càng tốt. Hợp sẽ tiến xa hơn. Xin đừng đùa giỡn

350 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 62 tuổi, sống ở Houston – Texas đã lâu. Đạo Phật, người miền nam, hiền, thành thật, vui tánh, trọng đạo đức, cuộc sống đơn giản, thoải mái, thích đi du lịch, trồng trọt, yêu mái ấm gia đình. Mong tìm bạn trai từ 60-68 tuổi, cùng đạo, cùng lối sống, lịch sự, khỏe mạnh. Hầu giúp đỡ, an ủi nhau và enjoy phần đời còn lại.

351 – (Trên 4 kỳ) – Nữ lưu thường tình, 55 tuổi, sống ở Houston – TX, hiền lành, chân thật, đạo đức, yêu cuộc sống gia đình, trân trọng tình nghĩa. Ước mong tìm gặp các anh tuổi từ 60-70, sức khỏe tốt, có lối sống lành mạnh cho một gia đình hạnh phúc (Không cờ bạc, hút sách, nhậu nhẹt …). Sẽ trả lời dù thư đến trễ. Xin hình và số phone trước.

352 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 30 tuổi, trung bình về mọi phương diện, đạo Tin Lành, chuyên viên trang điểm cô dâu, sống và làm việc tại Long An, đã 1 lần dang dỡ. Muốn tìm bạn để chia sẽ những lúc vui buồn, không phân biệt tuổi tác, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Thư đầu gửi về văn phòng Thời Báo, xin kèm theo số phone để tiện liên lạc.

353 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, tuổi 65, duyên dáng, đẹp, thành thật, thích âm nhạc. Cần tìm bạn từ 65-70, độc thân, tính tình chân thành, cùng một ý thích. Xin gửi thư đầu về Thời Báo nhờ chuyển.

354 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 63 tuổi, sống ở Katy, Texas, đạo Phật, hiền, dễ thương, đã nghỉ hưu, kinh tế ổn định, có nhà riêng. Tìm bạn bằng tuổi trở lên, cùng nhau đi du lịch, tập thể dục, góp gạo nấu cơm chung.

355 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 60 tuổi, sống ở Houston, TX. Hiền, chân thành, đạo đức, yêu cuộc sống gia đình. Mong làm bạn với các anh tử 60-70 tuổi. Cần thành thật, không cờ bạc, rượu chè, không đùa giỡn. Nếu cảm mến em thì viết thư gửi về Thời Báo nhờ chuyển.

356 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 68 tuổi, người miền nam, cư ngụ ở Houston. Sức khỏe tốt. Không hút thuốc, cờ bạc hay rượu chè. Sống thanh bạch, giản dị, chân thành, yêu mái ấm gia đình. Mong ước được k1êt bạn với 1 phụ nữ cùng sở thích. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển.

357 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, 57 tuổi, cư ngụ ở Houston – TX, hiền lành, chân thật, yêu cuộc sống gia đình Ước mong làm bạn với các anh, tuổi từ 60-69, sức khỏe tốt, có lối sống lành mạnh. Sẽ hổi âm dù thư đến trễ. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

358 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, quê miền Tây, muốn tìm bạn nam, vui vẻ, chân thành, khỏe mạnh, tuổi trên 65. Để quan tâm, chăm sóc, yêu thương trong quãng đời còn lại. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

359 – (Trên 4 kỳ) – Nữ độc thân, 61 tuổi, người bắc, đạo Công giáo, đạo đức, thành thật, trọng tình nghĩa. Mong tìm bạn để tâm sự, tuổi từ 62 – 67, ở Houston, TX.

360 – (Trên 4 kỳ) – Nữ độc thân, 59 tuổi, người Bắc, đạo Công giáo, tính tình vui vẻ, hiền lành, thành thật, trọng tình nghĩa, hiện đang ở Houston. Mong tìm bạn để tâm sự, không phân biệt tuổi tác, đẹp xấu không thành vấn đề, tùy người đối diện.

361 – (Trên 4 kỳ) – Lão bà 65 tuổi, sống tại Houston, mới về hưu, ở một mình vì con đã có gia đình. Muốn tìm lão ông dưới 70 tuổi, sức khỏe tốt, sống lành mạnh, kết làm bạn để 2 mái đầu bạc cùng yêu thương, lo lắng, chăm sóc nhau cho phần đời còn lại. Ai thương cảm xin thư về Thời Báo nhờ chuyển.

362 – (Trên 4 kỳ) – Lão bà đã 70 tuổi ngồi bên khung cửa viết thư tìm chồng. Ai mến xin thư về Thời Báo Houston nhờ chuyển.

363 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, trên trung bình mọi phương diện, còn đi làm toàn thời gian, thích nghe nhạc và đi du lịch. Mong gặp được bạn nam cùng sở thích, tuổi từ 58-68.

364 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 60 tuổi, sống ở Houston – Texas, đạo Phật, người miền nam, chưa lập gia đình. Mong ước kết bạn với một phụ nữ trên 55 tuổi, hiền lành, chân thành để tâm sự. Ai mến xin thư về Thời Báo nhờ chuyển.

365 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 69 tuổi, người miền Nam, cư ngụ ở Houston. Sức khỏe tốt. Không hút thuốc, cờ bạc, rượu chè. Sống thanh bạch, giản dị, chân thành. Yêu mái ấm gia đình. Mong ước được kết bạn với một phụ nữ cùng sở thích. Xin thư về Thời Báo Houston nhờ chuyển.

366 – (Trên 4 kỳ) – Nữ tuổi Mùi 65, là người Bắc, tóc đen, mặt tròn, thân hình nhỏ gọn, cao khoảng 5 feet, ở góa 25 năm, đơn độc và cô đơn. Muốn tìm bạn để chia sẻ nổi buồn, cần người biết yêu thương, không tứ đổ tường, can facebook.

370 – (Trên 4 kỳ) – Tìm 2 người bạn thân: 1) Tên Giang, cựu Thiếu úy cảnh sát, Trưởng cuộc Tân Hiệp – Mỹ Tho (giáp Long An); 2) Tên Bích, người cho học trò quay video gia đình Đoàn (Thị Nghè) trước khi đi Mỹ năm 1991.

371 – (Trên 4 kỳ) – Đàn ông 65 tuổi, sống ở Houston, yêu thích nghệ thuật khiêu vũ, mong được vinh hạnh kết bạn với một phái nữ nào đó có cùng sở thích để cùng nhau vui chơi giải trí (chỉ Khiêu vũ thôi). Bạn nào thấy đồng điệu và thuận tiện, xin nhờ Thời Báo trao thư, cho điện thoại càng tốt.

372 – (Trên 4 kỳ) Nam về hưu. Đời sống thoải mái, tinh thần và sức khỏe very good. Tìm phụ nữ hiểu biết, thích du lịch, yêu đời “know to live, life to the fullest”. Hy vọng sẽ tìm được companion tuổi từ 55-65. Thư kèm email, phone. Xin cảm ơn đã đọc lời giới thiệu.

373 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 72 tuổi, cần tìm người nam tốt đã về hưu làm bạn tri kỷ. Sẵn sàng xây dựng tình bạn lâu dài, vững chắc và đứng đắn.

374 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 26 tuổi, hiện đang ở Bình Dương, Việt Nam, Đại học Sư phạm Mầm non. Dáng cao, dễ thương, hiền lành, thành thật, yêu ấm gia đình, chưa có người yêu, mong tìm được người để yêu thương, không tứ đổ tường và phải chung thủy.

375 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 58 tuổi, người miền nam, đạo Công giáo, muốn làm quen với người cùng đạo, thường đi lễ, để giúp đỡ nhau lúc tuổi già. Điều kiện: vợ mất đã lâu, lớn tuổi hơn, là người thành thật, không vướng bận con cái, không cờ bạc rượu chè. Nếu hạp, sẽ liên lạc và tiến tới. Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ.

376 – (Trên 4 kỳ) Đàn ông đã hưu trí. Hiện đang sống tại Mỹ, quê Vĩnh Long nhưng đã làm việc tại Cần Thơ một thời gian dài trước năm 75. Rất mong tìm được một người bạn gái hiện đang sống tại Cần Thơ. Sẽ du lịch về gặp mặt và có thể bảo lãnh bạn qua Mỹ «nếu muốn». Thư đầu xin nhờ Thời Báo chuyển hộ, xin kèm theo số phone bạn nhé

378 – (Trên 4 kỳ) Nữ, 63 tuổi, đạo Phật, chồng qua đời đã lâu, sống ở Houston – TX, tính tình hiền lành, dễ thương, chân thành, đạo đức, yêu mái ấm gia đình. Mong tìm bạn nam từ 61-70 tuổi, có lối sống lành mạnh, chân tình, thành thật. Ai mến xin thư về Thời Báo và gửi kèm số phone.

379 – (Trên 4 kỳ) Nữ, Nữ, sinh năm 1964, đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, có 10 năm trong nghề chăm sóc người già. Tính tình điềm đạm, thích chia sẻ, giúp đỡ. Có 2 con đều đã lập gia đình ổn định, hiện đang sống độc thân. Mong muốn gặp gỡ và làm quen bạn nam. Thư đầu xin gửi về địa chỉ Thời Báo.

380 – (Trên 4 kỳ) Nam tên Huynh, 35 tuổi, độc thân, ngoài hình khá, đang sống ở Katy, Texas. Việc làm công sở ổn định, có nhà riêng. Tìm bạn gái, hợp sẽ tiến đến hôn nhân.

385 – (Kỳ 3-4) Nữ độc thân, sinh năm 1966, sống và làm việc ở Houston – TX, không vướng bận gia đình, ngoại hình dễ nhìn, thích du lịch, ca nhạc, nấu ăn ngon, yêu mái ấm gia đình. Mong tìm bạn nam tuổi từ 60-64, không phân biệt tôn giáo, sống đạo đức, không tứ đổ tường, công việc ổn định, biết chia sẽ cảm thông, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thương gia đình.