Hộp Thư Tìm Bạn

2526 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, trẻ đẹp, dễ nhìn, có nhan sắc, trên 37 tuổi, cao 1M 60, có học thức, ở Canada. Tìm người bạn đời có điều kiện như sau: tuổi từ 42-65. Có công việc ổn định, thật sự muốn xây dựng hạnh phúc, chấp nhận điều kiện tìm hiểu trong vòng 1 tháng, tiến tới làm hôn thú, xây dựng hôn nhân hạnh phúc. Người nào thật lòng muốn lập gia đình, chấp nhận điều kiện trên. Vui lòng cho số phone và email để tiện liên lạc. Thơ nhờ Thời Báo chuyển giùm. Chân thành cám ơn.

2543 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 50, ngoại hình trẻ trung, vui vẻ và hoà đồng, tài chánh ổn định. Thích cuộc sống gia đình, đi dạo, hiking, xem phim, du lịch, sống lành mạnh, không tứ đổ tường. Mong tìm bạn nam cùng sở thích, không vướng bận để chia sẽ vui buồn, cùng nhau đi du lịch đó đây. Cám ơn.

2544 – (Trên 8 kỳ) – Nam, độc thân, ly dị, 55 tuổi, ở Toronto. Đang làm việc, ước mong tìm một người nữ để lập gia đình. Không phân biệt tuổi tác. Sẵn sàng bảo lãnh, nếu là du lịch hay du học sinh (mẹ & con). Thư đầu làm ơn cho xin số phone. Hoặc email hay facebook … v.v. Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn nhiều. Hứa trả lời tất cả dù thư quá chậm.

2545 – (Trên 4 kỳ) – Năm nay em trên 45 tuổi, là thợ may, thợ tay, thêu hột cườm, hột bẹc, hột kim sa, biết bơi lội, cắt tóc cho bản thân, biết đan găng tay len và áo len. Biết nấu vài món ăn ngon. Từ bé ở VN đến nay chưa hề có bạn trai, bạn gái cũng không có. Sang Canada theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Mong muốn quen bạn trai khắp mọi nơi. Em không tứ đổ tường, thủy chung giàu lòng vị tha. Ai mến xin về Thời Báo.

2546 – (Trên 4 kỳ) – Nam tìm nữ. Nếu bạn là nữ tuổi 20-30, có ngoại hình đẹp, cao ráo đang muốn lấy chồng để có hạnh phúc và tương lai rực rỡ. Xin để lại phone và hình. 1 người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo trên mọi phương diện đang chờ đợi bạn.

2547 – (Trên 4 kỳ) – Nam, ngoài 60 tuổi, miền Nam, có học kiến, thức, hiền lành, vui vẻ và đạo đức. Muốn tìm người bạn đời, cao dưới 1M 60, có trình độ sống đơn giản, hiền lành, không khó chịu, có đạo đức và không đòi hỏi vật chất và cầu kỳ về mọi mặt, cũng như sẵn sàng cho một mái ấm mới. Ưu tiên cho người ở Ottawa hoặc lân cận.

2548 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 60, người Sài Gòn, đạo đức, kiến thức, hiểu biết và lắng nghe, không vướng bận, sống và làm việc tại Toronto. Mong tìm bạn Nam, kiến thức, đạo đức và chân thành để chia sẽ buồn vui trong cuộc sống hoặc du lịch đó đây. Xin lỗi, thư đầu mong giới thiệu về mình, xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc.

2549 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, người miền Nam đạo Phật, vừa mới về hưu, buồn, sống một mình, trung bình trên mọi phương diện, độc lập tài chánh, có kiến thức hiểu biết, sống lành mạnh, biết nấu ăn, thích du lịch. Tìm bạn nam có cùng hoàn cảnh để làm tri kỷ, để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, du lịch đó đây. Sỏi đá cũng cần có nhau! Xin đừng đùa giỡn. Cám ơn, thư đầu cho số phone hoặc địa chỉ email.

2550 – (Trên 4 kỳ) – Nam 50 tuổi cao 1m69 nặng 70 kg, công việc ổn định, hiện nay sống độc thân tính tình vui vẻ, không rượu chè, không nhậu nhẹt, chiều chuộng vui vẻ thích đi du lịch, không phân biệt công việc làm, chân thành, hiền hậu, biết lo lắng và … Tìm bạn gái 40 – 48, hiền hậu chung thủy, biết lo cho gia đình, tìm hiểu với nhau, có hợp sẽ đi đến hôn nhân, mong chờ thư của các bạn, cảm ơn.

2551 – (Trên 4 kỳ) – Nam, 44 tuổi, Teacher 20 năm kinh nghiệm, ở Miss. cao 1M66, nặng 68Kg. Độc thân, không vướng bận, vui vẻ, thật thà, nghiêm túc trong tình cảm, không phân biệt. Mong tìm bạn gái. Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Xin cho số phone để tiện liên lạc và tìm hiểu. Thư nhờ Thời Báo chuyển. Sẽ hồi âm tất cả chân thành cám ơn.

2552 – (Trên 8 kỳ) – Nữ trẻ xinh xắn, dễ nhìn, cao 1M 60, trên 36 tuổi, có học thức, công việc ổn định ở Mỹ. Muốn tìm một người bạn đời ở Canada, tuổi từ 43-66, có công ăn việc làm ổn định, có nhà, nghiêm túc trong tình cảm, thật sự muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, chấp nhận điều kiện tìm hiểu trong vòng 6 tháng, tiến tới lập hôn thú. Người nào thật sự nghiêm túc chấp nhận điều kiện tìm hiểu như trên, thật lòng muốn lập gia đình. Vui lòng cho số phone, email, hoặc địa chỉ thư nhờ Thời Báo chuyển, chân thành cám ơn.

2553 – (Trên 4 kỳ) – Nam 35 tuổi vui vẻ hòa đồng, sống ở Canada trên 30 năm, tốt nghiệp đại học ngành Computer Science, công việc ổn định đã có nhà riêng. Cần lập gia đình, mong muốn tìm bạn nữ hiền lành, chân thật, biết lo cho gia đình, tiện việc liên lạc, xin cho số phone, email.

2554 – (Trên 4 kỳ) – Nữ người Sài gòn, 59 tuổi, sống và làm việc Toronto. Tính tình vui vẻ, thật thà, hiền, hiểu biết, chia sẻ tâm sự, những chuyện buồn vui, với người khác và biết tôn trọng người lớn tuổi. Nấu ăn ngon và đời sống gia đình, không vướng bận. Mong tìm được người bạn đời, hay tri kỷ, chân thành, hiểu biết, hiền lành, biết quý trọng tình yêu, cũng như cuộc sống gia đình… không vướng bận, có cuộc sống ổn định. Đầu thư xin giới thiệu về mình, xin đừng đùa giỡn. Cám ơn nhiều, hứa sẽ trả lời tất cả thư đến muộn. Cho số phone, Email. Cám ơn.

2556 – (Trên 4 kỳ) – Góa phụ nữ miền Nam, 63 tuổi, vui hiền, chịu khó, đã nghỉ làm chỉ cho thuê nhà. Trên trung bình mọi mặt, da trắng cao 1M 57, không mập, không ốm. Nay con đã lớn bay xa, sợ cô độc muốn tìm cho mình một người đã retire cùng nhau du lịch, chăm sóc lo lắng cho nhau. Tôi không coi trọng vật chất hay ngoại hình chỉ cần thấu hiểu và chia sẽ. Mong thư xin kèm số phone hay email. Cám ơn.

2557 – (Trên 8 kỳ) – Em người phụ nữ miền Nam, ngoài 50, ở mỗi nhịp cầu tri âm, mong gặp anh người đàn ông ôn hòa cũng như em và cùng mong mình có được người bạn, để cùng nhau du lịch đó đây, và cùng nhau chia sẽ buồn vui.

2558 – (Trên 8 kỳ) – Đã đi được nữa đời người ngoài 50. Em người phụ nữ miền Nam, hiền hậu. Có học ngoại hình không tệ, mong gặp được anh người đàn ông có cá tính trung hậu, và cũng như em mong tìm mái ấm gia đình. Có nhau trong những chuyến du lịch đó đây. Mong gặp được người hợp với mình nơi đây.

2559 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, 54 tuổi, biết nấu bếp và muốn tìm một người bạn và nói chuyện. Nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin cám ơn. Thư xin nhờ Thời Báo chuyển.

2560 – (Trên 4 kỳ) – 63 years of age. Female “Good looking Vietnamese Lady”. Người ta gọi tôi vậy đó, không xạo đâu!! Hiện đang sống ở Surrey, BC ai muốn là tri kỷ của tôi? Ai muốn cùng tôi dạo biển vắng? Write to me. I am sincere and simple.

2561 – (Trên 4 kỳ) – Looking for Tín Nguyễn, the boy I know when we were 18-19 years old. It has been over 40 years. We haven’t seen each other, you are still in my heart!! I’m in Surrey, B.C. You are in Quebec? Look for me C/O Thời Báo. I’m sorry and I miss you alot.

2562 – (Trên 20 kỳ) – Nữ, 50 tuổi, sống tại Vancouver, đạo Phật, trình độ ĐH, đã ly hôn, có nghề nghiệp ổn định, người dễ nhìn tính tình giản dị, vị tha thích làm bếp, nấu nướng những món ăn Á, Âu. Thích giúp đỡ những trẻ em kém may mắn, với phương châm “Mình vì mọi người, mọi người sẽ vì mình”. Tôi đang ở Vancouver Canada. Mong tìm bạn trai tuổi từ 50-58 sống độc thân hay đã ly hôn, chân thành, chân thành không có ý đùa giỡn. Nếu tâm đầu ý hợp sẽ tiến xa hơn để chia sẻ những hạnh phúc. phiền muộn, ưu tư trong cuộc sống, với mong muốn rằng “Niềm vui chia đôi là niềm vui nhân đôi. Nỗi buồn chia đôi là nỗi buồn vơi bớt một nữa”. Hạnh phúc là trao đi và sống vì người khác. Ai có lòng thành xin cho số phone hay email để tiện liên lạc. Xin chân thành cảm ơn.

2563 – (Trên 20 kỳ) – Năm nay em trên 46 tuổi, là thợ may, thêu tay, thêu hột cườm, hột bẹc, hột kim sa, đan găng tay len và áo len bằng tay, làm hoa hồng cài áo, biết bơi lội cắt tóc cho bản thân, biết nấu vài món ăn ngon, từ lúc còn bé cho tới nay, em chia hề có bạn trai và bạn gái cũng không có. Sang Canada theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Nay muốn làm quen tất cả các bạn trai ở khắp mọi nơi. Em không tứ đổ tường, thủy chung, giàu lòng vị tha. Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân sẽ hồi âm dù thư tới muộn.

2565 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 54 tuổi, người miền Nam, có ngoại hình dễ nhìn, trẻ trung, tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Muốn tìm bạn Nam hơn tuổi, nam tính, có công việc ổn định, không vướng bận, người có đạo đức, hiền lành, chân thành và hiểu biết. Thật sự muốn xây dựng hạnh phúc gia đình, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Xin cho số phone hoặc email để tiện liên lạc. Sẽ hồi âm tất cả. Cám ơn.

2566 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 58 tuổi, cao 1.63m, nặng 65 kg, công ăn việc làm ổn định, hiền trung thực, tôn trọng, đơn giản, sở thích đi bơi, xe đạp, đi chùa, nấu ăn, người miền Bắc, thích đi du lịch, mong tìm được nữa đời mình có đạo đức tuổi từ 58 trở lên. Ai có nhã ý xin nhờ Thời Báo chuyển thư.

2567 – (Trên 8 kỳ) – Nam, sinh 1960 cao 1M 72 nặng 68kg. Không vướng bận, vui vẻ, chân thành, không nghiện ngập gì. Thích làm việc, du lịch, hát nhạc. Ham học hỏi hiểu biết. Nấu được vài món ngon. Thích làm vườn, ngoại hình, sức khỏe, công việc, kinh tế OK. Rất mong tìm được bạn gái tri kỷ. Mong chờ thư em đến sớm. Cảm ơn.

2568 – (Trên 12 kỳ) – Nam 48T Downtown Toronto, Việt gốc Hoa tánh tình hiền, chất phát, diện mạo trẻ trung, muốn kiếm một người bạn gái ai có thiện ý xin liên lạc. Cám ơn.

2569 – (Trên 8 kỳ) – Em người phụ nữ vừa bước vào ngưỡng của 50 rất sợ trải qua mùa Đông tuyết trắng một mình em mong mình có một mái ấm gia đình, với người đàn ông yêu gia đình, thích thiên nhiên, tính tình ôn hòa, mong gặp được anh để cùng nhau chia sẻ buồn vui của cuộc sống.

2570 – (Trên 4 kỳ) – Hai nam độc thân người Canada 30 tuổi ở Toronto, ước mong người nữ để lập gia đình, không phân biệt tuổi tác. Sẵn sàng bảo lãnh nếu là du lịch hay du học. Thư đầu xin phone, email. Cám ơn

2571 – (Trên 4 kỳ) – Tôi có người cháu gái 52 tuổi, duyên dáng, làm việc tại ngân hàng thành phố HCM, có con du học ở Canada. Muốn tìm bạn trai tuổi 45-60. Nếu hợp sẽ đến Canada bất cứ lúc nào. Xin số phone, email.

2572 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, trẻ đẹp, độc thân dễ nhìn, trên 38 tuổi, cao 1M 60, có học thức. Muốn tìm một người bạn đời, tuổi từ 45-66, thủy chung, nghiêm túc trong hôn nhân, yêu mái ấm gia đình, có công việc làm ổn định, có nhà cửa, thật sự nghiêm túc, muốn xây dựng hạnh phúc gia đình. Người nào thật lòng nghiêm túc, thật sự muốn xây dựng hôn nhân gia đình. Vui lòng cho số phone và địa chỉ hoặc email để liên lạc tìm hiểu. Thơ nhờ Thời Báo chuyển giùm. Cám ơn.

2573 – (Trên 4 kỳ) – Chi, phụ nữ người miền Nam, đã ngoài 50. Dễ nhìn, nấu ăn ngon. Yêu mái ấm gia đình, thích những gì bình dị. Thường được nhận xét là nhẹ nhàng, đôn hậu, biết lắng nghe, cảm thông, chia sẻ. Đi tìm một mảnh ghép có thể không hoàn hảo nhưng ấm áp, thật lòng tìm người chung bước trong những tháng ngày sắp tới. Thư cho Chi xin cho số điện thoại hay e-mail. Sẽ hồi âm tất cả, cho dù thư đến muộn. Mong thư

2574 – (Trên 4 kỳ) – Nam Downtown Toronto 48 tuổi, diện mạo trẻ trung, tánh tình vui vẻ, hòa đồng, chất phát, muốn kết bạn giao lưu với các bạn nam và nữ cùng nhau trò chuyện, cà phê, ăn uống … những lúc rảnh rỗi, các bạn nào có hứng thú xin liên lạc với mình nhe, cám ơn.

2576 – (Trên 4 kỳ) Anh người miền Nam ở Toronto đạo Phật, đã ngoài 60 sắp về hưu, ly dị đã lâu, các con đã trưởng thành và ở riêng. Anh vẫn còn đi làm đều đặn, vui khỏe và vẫn có niềm tin sẽ gặp được em hiền lành hiểu biết, vui vẻ, bình thường không cần đẹp lắm để cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Anh 5’7, 165lbs cũng trung bình về mọi phương diện, không tứ đổ tường, hiền lành, lịch sự và cảm thông trong mọi trường hợp. Mình sẽ nói chuyện trước để hiểu nhau thêm trước khi gặp nhau. Mong được email và số phone của em.

2578 – (Trên 4 kỳ) – Nữ sinh 1972 cao gần 1M 60 nặng 53 Kg. Công việc ổn định, mong gặp được người bạn trai tri kỷ tuổi từ 49-58 đến với nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Nếu có nhã ý thư gởi xin số phone, để liên lạc. Cám ơn

2579 – (Trên 4 kỳ) -Nam, tuổi ngoài 50, cao 1M 70. Trẻ còn nhiều năng lượng. Hiện đang sống và làm việc ở Vancouver BC. Công việc ổn định, không vướng bận. Sở thích thể thao, ăn uống du lịch. Mong tìm được người bạn nghiêm túc sống cùng nhau tuổi già. Nhờ Thời Báo liên lạc. Cám ơn

2580 – (Trên 4 kỳ) – Linh 40 tuổi, 160cm, 56 Kg, dễ nhìn, duyên dáng. Không vướng con. Công nhân chăm chỉ, nhu mì, chân thành, chung thủy. Cần mái ấm gia đình. Tìm bạn trai để kết hôn, không phân biệt tuổi nghề. Xin đừng đùa giỡn.

2581 – (Trên 4 kỳ) – Cần tìm bạn Nam sanh năm 1958-1959 vui vẻ hiền lành, chân thật. Để cùng nhau hưởng tuổi già. Xin gởi thư cho Thời Báo nhờ chuyển.

2582 – (Kỳ -19/40) – Nữ trên 46 tuổi, thợ may, thêu tay, thêu hột cườm, hột bẹt, hột kim sa, đan găng tay len và áo len bằng tay, làm hoa hồng cài áo, biết bơi lội và cắt tóc cho bản thân, biết nấu vài món ăn ngon. Từ lúc bé tới nay em chưa hề có bạn trai, sang Canada theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Em không tứ đổ tường, thủy chung giàu lòng vị tha. Nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân.

2583 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, đầu ngoài 40, công việc, nhà ở ổn định. Thân thiện, hay cười, đôi khi “lầy lội” giống như thời sinh viên đại học cách đây rất lâu …Sống lành mạnh bằng việc ăn uống và thể thao. Dù không giỏi môn nào nhưng có thể cùng anh bơi lội, cầu lông, bóng rổ, hiking, trekking, camping. Vì em chân thành, thủy chung và trách nhiệm, mong anh cũng vậy nhé, đủ tử tế điềm đạm và bản lĩnh cùng nhau cố gắng để cuộc sống an nhiên hơn, khỏe mạnh hơn và ấm áp hơn một người. Thanks for reaching out.

2584 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, ngoài 40 tuổi, học vấn cao, ngoại hình ưa nhìn, đầy đủ điều kiện vật chất với sự nghiệp vững chắc, thủy chung và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Mong tìm một bạn đời phù hợp để xây dựng mái ấm hạnh phúc bền lâu.

2585 – (Trên 8 kỳ) – Nam, độc thân người miền Nam 57 tuổi. Sống và làm việc tại Toronto. Chân thật vui vẻ, hiểu biết nghề nghiệp chuyên môn. Ao ước và muốn tìm một người bạn tri kỷ của nữa cuộc đời còn lại, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Xin cảm ơn sẽ trả lời dù là thư đến muộn. Nhờ Thời Báo chuyển thư. Xin cảm ơn.

2586 – (Trên 8 kỳ) – Nữ, ở Toronto đang đi làm. Tính tình vui vẻ, thật thà, cuộc sống đơn giản không đua đòi, thích đọc sách báo, đi bộ, nghe nhạc thích làm bếp, nấu ăn. Đã từ lâu không dám mở lòng vì sợ đậu phải cành mềm… lộn cổ xuống ao. Nay nhờ TB là nhịp cầu nối. Được hân hạnh làm quen với các anh tuổi từ 57-59 có việc làm ổn định không tứ đổ tường có kiến thức hiểu biết tính hiền lành, chân thật, thân thiện biết thông cảm quan tâm, chia sẻ. Có cùng chung sở thích và yêu mến cuộc sống gia đình. Thư về TB xin cho hình sẽ hồi âm ngay. Xin chân thành cám ơn.

2587 – (Trên 4 kỳ) – Nữ, cao ráo 50 tuổi diện mạo trung bình, nữ tính, người cân đối, sống tại Toronto. Việc làm ổn định tánh tình cởi mở, sống giản dị, tự lập, thích nấu ăn, thể dục, đọc sách, du lịch. Tìm bạn trai tuổi 50-55. Mong tìm được người bạn cùng sở thích.

2588 – (Trên 4 kỳ) – Nữ 58 tuổi, cao 1M60, nặng 50 Kg, có công việc ổn định, thích cuộc sống gia đình, năng động, thích đi dạo, xem tin tức, thích vui vẻ, du lịch, khiêu vũ, nghe nhạc, bơi lội, tánh tình hay mắc cở, trầm tính, thẳng thắn, thật thà biết lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau rất sạch sẻ và ngăn nắp, mong tìm được người bạn đời chân thật, vui lòng cho số phone, email, địa chỉ thư nhờ thời báo chuyển. Cám ơn nhiều.

2589 – (Kỳ -8/8) – Nữ 34 tuổi, người Việt gốc Hoa, chưa từng kết hôn. Cao 1M57, ngoại hình khá, yêu thích du lịch. Rất mong gặp được một tri kỳ hay bạn đời chân thành, chất phác. Tuổi từ 35-45, có công việc ổn định để có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Xin cho địa chỉ email để tiện liên lạc.

2590 – (Kỳ -6/8) – Nam, sinh năm 1983, Science Teacher, đạo Phật cao 1M73, nặng 70 Kg, ở nhà riêng tại Vancouver, không bia rượu, thuốc lá, cờ bạc. Mong tìm bạn gái từ 25-32 tuổi, cao ráo, dễ thương, single, chung thủy để tiến tới hôn nhân, cho xin hình, email và số phone. Chân thành cám ơn.

2591 – (Kỳ -5/8) – Nam, 43 tuổi, độc thân cao 1M 70. Sống tại Montreal Canada. Việc làm ổn định. Thích nếp sống gia đình, thể thao. Nghiêm túc tìm một bạn nam hiểu biết, chân thật để sống cùng nhau tuổi già. Thư nhờ Thời Báo chuyển. Xin cám ơn.

2592 – (Kỳ -4/4) – Nam, sống ở Toronto, về hưu, vẫn còn đi làm, ly dị đã lâu. Mong tìm bạn gái tuổi 45-60 thích du lịch, tâm sự, chia sẻ vui buồn xin cho số phone, Email. Hứa trả lời dù thư đến muộn.

2593 – (Kỳ -2/8) – Em người phụ nữ người miền Nam, khoảng 50 tuổi, sống đơn giản, chỉ mong tìm được anh người đàn ông không vướng bận cũng như em, tìm một mái ấm gia đình, cùng nhau trãi qua vui buồn, cùng nhau du lịch đó đây. Hy vọng người có duyên sẽ gặp nhau.

THƯ ĐÃ CHUYỂN:

H. Le., Vancouver, BC (4 thư) – Một Người, Ottawa, ON (2 thư)- Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Vancouver, BC (2 thư) – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – M. Ts, Mississauga, ON – N. Ch, Mississauga, ON – Đ. Ch., Toronto, ON (4 thư) – Một Người, Toronto, ON (5 thư) – Tr. L., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – Th. Le, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, North York, ON (5 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – Q., Toronto, ON (3 thư) – M. Le., Toronto, ON – L.H., Toronto, ON (2 thư) – Th. Ng., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON- Một Người, , ON (5 thư) – L. H., Brampton, ON – D. Tr., Vaughan, ON (5 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (6 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – D. Ly, Toronto, ON – , Vancouver, BC (3 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – H. Ng., Montreal, ON – D. Ly, Mississauga, ON – Tr. H., Toronto, ON – L. Tr., Mississauga, ON – Một Người, Toronto, ON (2 thư) – Một Người, Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – N. Ch., Mississauga, ON – Th. Ng., Etobicoke, ON – Một Người, Toronto, ON – Nh. Tr., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Một Người, Toronto, ON (4 thư) – Một Người, , ON – Th. Ng., Toronto, ON – K. V., Toronto, ON- Một Người, Toronto, ON (5 thư) – Một Người, Toronto, ON (3 thư) – Tr. Ch., Montreal, QC – T. M, Toronto, ON – H. D., Calgary, AB – Ng. H., Toronto, ON – Một Người, Toronto, ON – K. L., Vancouver, BC – Th. Tr., Scarborough, ON (2 thư) – M. D., Cambridge, ON (2 thư) – L. Tr., Mississauga, ON – L. Tr., Mississauga, ON-