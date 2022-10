Hydro-Québec chi 2 tỉ Mỹ kim mua công ty thủy điện Mỹ

Một công ty con của Hydro-Québec đã ký thỏa thuận mua Công ty Great River Hydro LLC của Mỹ với giá 2 tỉ Mỹ kim – thương vụ mua lại lớn nhất của Hydro-Québec kể từ khi thành lập vào năm 1944.

Công ty của Hoa Kỳ sở hữu 13 trạm thủy điện với tổng công suất lắp đặt là 589 megawatt dọc theo các sông Connecticut và Deerfield ở Vermont, New Hampshire và Massachusetts.

Các tài sản này cung cấp đủ năng lượng cho hơn 213.000 ngôi nhà ở vùng New England (bao gồm các tiểu bang Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut và Rhode Island).

Sophie Brochu, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hydro-Québec, cho biết: “Đây là những tài sản chất lượng cao và rất hiếm khi những tài sản này xuất hiện trên thị trường mua bán”.

Bà Brochu cho biết việc mua lại sẽ cho phép Hydro-Québec kết hợp bí quyết của mình trong việc quản lý và phát triển các nguồn thủy điện với kiến ​​thức chuyên sâu của Great River Hydro về thị trường New England.

Lynn St-Laurent, phát ngôn viên của công ty điện lực thuộc sở hữu tỉnh bang, nói rằng việc mua lại các trạm phát điện trong khu vực là “hoàn toàn có ý nghĩa”.

Bà nói: “Chúng tôi đã xuất cảng ở đó từ những năm 80 và vì vậy chúng tôi có mối quan hệ đối tác tốt và đó là điều chúng tôi muốn xây dựng”.

Great River Hydro có khoảng 100 nhân viên. Trong khi Hydro-Québec muốn công ty vẫn là một thực thể riêng biệt, họ cho biết tất cả các công việc sẽ được duy trì, cũng như các điều kiện làm việc.

St-Laurent nói rõ rằng các trạm sẽ tiếp tục tạo ra năng lượng ở New England, cho New England.

Bà nói: “Đây không phải là năng lượng cho Québec, đây thực sự là Hydro-Québec sở hữu một tài sản trong khu vực”.

Hydro-Québec dự đoán doanh thu tăng thêm trung bình là 171 triệu Mỹ kim mỗi năm nếu thỏa thuận được thực hiện.

François Bouffard, giáo sư về điện tại Đại học McGill, cho biết ông không ngạc nhiên về việc mua lại, đặc biệt là vì cơ sở hạ tầng đã có sẵn.

Ông nói rằng việc mua lại thêm nhiều công ty năng lượng bên ngoài Canada là cần thiết nếu nó muốn tiếp tục phát triển như một công ty.

Ông Bouffard cho biết: “[Hydro-Quénec có] cỗ máy kỹ thuật và kinh doanh tuyệt vời này đang hoạt động rất tốt và họ chắc chắn có thể mang lại nhiều tài sản hơn, nhiều doanh thu hơn và đa dạng hóa danh mục tài sản của họ trên khắp thế giới”.

Nhưng giáo sư cũng tin rằng việc mua bán là một hành động chiến lược trong việc hồi sinh dự án đường dây điện bị đình trệ của Hydro-Québec qua Maine.

Cư dân tiểu bang Maine đã bác bỏ dự án sau khi 59% bỏ phiếu cấm xây dựng hành lang thủy điện dài 233km trong một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm ngoái. Dự án, được gọi là New England Clean Energy Connect Transmission LLC (NECEC), đã bị đình chỉ kể từ cuộc bỏ phiếu lịch sử.

Nhưng hồi tháng 8, tòa án cao nhất của Maine đã thổi luồng sinh khí mới vào NECEC, ra phán quyết rằng cuộc bỏ phiếu trên toàn tiểu bang chống lại dự án là vi hiến.

Ông Bouffard nói: “Có lẽ chiến lược của Hydro-Québec đằng sau điều này là có một chỗ đứng vững chắc ở New England để chứng tỏ rằng họ đang đầu tư tiền vào New England – không chỉ cho Québec mà cho toàn bộ New England”.

