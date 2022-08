Hydrogen: nguồn năng lượng của tương lai

Stephenville, Newfoundland: Trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 8, thủ tướng Justin Trudeau và thủ tướng Olaf Scholz của nước Đức đã đến thành phố Stephenville, tỉnh bang Newfoundland để ký kết thỏa ước mà Canada sẽ cung cấp hydrogen cho nước Đức vào năm 2025.

Thủ tướng Trudeau nói là buổi lễ ký kết thỏa ước là một thời khắc lịch sử về việc dùng những năng lượng sạch.

Cũng theo thủ tướng Trudeau thì Canada và các tỉnh bang miền đông Canada sẽ góp tay vào việcsản suất loại năng lượng sạch hydrogen này.

Hydrogen là một loại năng lượng sạch cho tương lai thế giới và sẽ có những lợi ích cho thế giới trong vòng 5 năm sắp đến.

Hàng loạt những đại công ty trên thế giới đang có những nỗ lực nghiên cứu và sản xuất hydrogen như tập đoàn ACWA Power của xứ Saudi Arabia, công ty Envision của Trung quốc, công ty Snam của Ý Đại Lợi, công ty Yara của Na Uy, …

Việc dùng hydrogen thay cho xăng dầu, than đá vào năm 2050 sẽ giúp cho thế giới đạt được chỉ tiêu là lượng khí thải trên không trung sẽ xuống còn zero, và nhiệt độ trên toàn cầu chỉ gia tăng 1.5 độ C.

Nền kỷ nghệ sản xuất hydrogen có số thương vụ lên đến 10 ngàn tỷ Mỹ kim vào năm 2050 và hydrogen sẽ chiếm 25 phần trăm số năng lượng mà thế giới cần.

Các quốc gia trên thế giới đang có những chương trình phát triển và sản xuất hydrogen gồm cả Úc Đại Lợi, Chí Lợi, Đức, liên hiệp Âu Châu, Nhật, Tân Tây Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Nam Hàn …

Một trong những cách thức chế tạo hydrogen là dùng sức mạnh của gió tạo điện để phân giải nước, sản xuất hydrogen.

Thành phố Stephenville và tỉnh bang Newfoundland là khu vực có gió thổi mạnh nhất ở Canada, rất thích hợp cho việc sãn xuất điện gió, dùng vào việc sản xuất hydrogen.