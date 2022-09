James Cameron đưa “Avatar” trở lại màn ảnh rộng sau 13 năm

Trước khi “Avatar 2” ra rạp vào cuối năm nay, James Cameron quyết định đưa phần đầu trở lại màn ảnh rộng. Dù khán giả đã xem tác phẩm dưới nhiều cách thức khác nhau, đạo diễn lừng danh vẫn muốn họ thưởng thức trọn vẹn siêu phẩm này ngoài rạp.

Avatar được ấn định trở lại phòng vé toàn cầu từ ngày 23/9 với phiên bản cải thiện về mặt hình ảnh lẫn âm thanh. Nhân dịp siêu phẩm tỉ đô này tái phát hành, đạo diễn James Cameron cùng dàn diễn viên viên của phim: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez và Stephen Lang vừa tham dự một cuộc họp báo trực tuyến có sự góp mặt của nhiều phóng viên từ các trang báo quốc tế. Tại đây, nhà làm phim sinh năm 1954 đã chia sẻ về dự án tâm huyết của mình.

Lý do Avatar trở lại màn ảnh rộng sau gần 13 năm kể từ khi phát hành được James Cameron giải thích: “Đã hơn 12 năm kể từ khi tác phẩm được trình làng, về cơ bản thì nếu bạn dưới 22 – 23 tuổi, có thể bạn chưa từng được xem phim này ngoài rạp chiếu. Thậm chí, theo một ý nghĩa nào đó thì là bạn chưa xem phim này. Ý tôi là tôi muốn nhấn mạnh đến việc thưởng thức tác phẩm trên màn ảnh rộng, những màn hình khổng lồ và ở định dạng 3D. Và giờ, chúng tôi đã cải tiến hình ảnh lên 4K, cũng như có một số phân đoạn trong phim lên đến 48 khung hình/giây. Phim trông tuyệt vời hơn rất nhiều so với thời điểm lần đầu được ra mắt”.

Sam Worthington hạnh phúc vì được làm việc cùng James Cameron và trở thành bạn của ông. Zoe Saldana nói điều cô tự hào nhất là có cơ hội đứng trong một đội ngũ mà giữa họ có rất nhiều điểm chung.

Michelle Rodriguez chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng việc James quyết định kể câu chuyện này thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của ông đối với cuộc sống. Tôi cảm thấy điều đó rất hiếm, đáng quý và tôi rất tự hào khi được là một phần trong đó”.

Avatar trở lại màn ảnh rộng vào ngày 23/9 trong khi phần tiếp theo mang tên “Avatar: The way of water” dự trù ra mắt vào tháng 12/2022.