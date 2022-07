James Franco trở lại diễn xuất 4 năm sau tai tiếng tình dục

4 năm sau khi đối diện với những cáo buộc quấy rối tình dục, nam tài tử James Franco quay trở lại diễn xuất.

Hiện tại, ở tuổi 44, James Franco được giao một vai trong bộ phim truyền hình có tên ‘Me, You’ của đạo diễn Bille August. Tác phẩm mới được anh kỳ vọng vực dậy tên tuổi sau lùm xùm tình dục.

Trong ‘Me, You’, James Franco vào vai một ngư dân chăm chỉ. Đây là dự án hiếm hoi anh tham gia sau ٤ năm vướng cáo buộc quấy rối tình dục.

Tài tử cho biết: “Tôi vui mừng khi được là một phần của phim và cơ hội làm việc cùng huyền thoại Bille August là niềm vinh hạnh. Tôi hâm mộ tác phẩm của ông, và ‘Me, You’ thực sự có kịch bản xuất sắc”.

‘Me, You’ được chuyển thể từ tiểu thuyết ‘Tu, Mia’ của Erri De Luca. Phim khởi sự ghi hình vào tháng 9 ở đảo Ischia, Ý. Dựa trên mô tả, phim này dành cho lứa tuổi mới lớn khi theo chân Marco, thanh niên 16 tuổi dành thời gian chèo thuyền trong vùng nước yên tĩnh của vịnh Naples với ngư dân Nicola. Bối cảnh của phim là những năm 1950. Phim còn có sự tham gia của hai diễn viên Tom Hollander và Daisy Jacob.

Ngoài ra, Franco sắp tới còn tham gia phim hành động có tên ‘Mace’.

Sự trở lại của Franco sau thời gian bị tẩy chay vì bê bối tình dục khiến công chúng chú ý. Anh bị nhiều phụ nữ tố hành vi quấy rối từ tháng 1/2018. Đến tháng 10/2019, hai học trò cũ của Franco là Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal cáo buộc tài tử sàm sỡ, ép họ khỏa thân trong lúc theo học tại trường đào tạo diễn xuất do anh thành lập.

Cuối cùng, cả bên nguyên đơn và bị đơn đã thỏa thuận dàn xếp bằng tiền để vụ lùm xùm lắng xuống. Cụ thể, Tither-Kaplan nhận 670.500 Mỹ kim và Toni Gaal nhận 223.500 Mỹ kim. Số tiền hơn 1 triệu Mỹ kim còn lại để chi cho các sinh viên khác tại New York và Los Angeles.

James Franco cũng không chối cãi việc anh không chung thủy. Hồi tháng 4, tài tử bị chỉ trích trong vụ ngoại tình với Amber Heard.

Trong sự nghiệp diễn xuất, James Franco từng được đề cử ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại giải Oscar với vai diễn trong ‘127 Hours’ (2010).

Nam tài tử cũng được biết tới qua vai diễn trong các phim như ‘Milk’ (2008), ‘Eat, Pray, Love’ (2010), ‘Rise of the Planet of the Apes’ (2011), ‘Spring Breakers’ (2012), ‘Oz the Great and Powerful’ (2013), hay bộ ba phim điện ảnh về Người Nhện ra mắt từ năm 2002-2007…