Johnny Depp không xuất hiện trong 2 phần phim mới của “Cướp biển vùng Caribbean”

Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer của loạt phim “Pirates of the Caribbean” (Cướp biển vùng Caribbean) vừa xác nhận Johnny Depp không xuất hiện trong 2 phần phim mới.

Theo InideWire, ông Jerry Bruckheimer (78 tuổi), nhà sản xuất của loạt phim “Pirates of the Caribbean” nói rằng các phần phim mới của thương hiệu ăn khách này đang được thực hiện mà không có sự góp mặt của Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow

Ông nói: “Chúng tôi đang bàn bạc với nữ diễn viên Margot Robbie. Chúng tôi đang viết 2 kịch bản Cướp biển vùng Caribbean, một là có cô ấy, còn lại là chưa tìm được người”. Ông cho biết nam tài tử Johnny Depp sẽ không góp mặt và nhấn mạnh: “Tương lai của thương hiệu đã được quyết định”.

Ông Jerry Bruckheimer là nhà sản xuất của các phần phim như Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003, Gore Verbinski đạo diễn), Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006, cũng do Gore Verbinski làm đạo diễn)…

Tài tử Johnny Depp xuất hiện lần cuối trong phần thứ 5 mang tên “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” (2017, Joachim Ronning và Espen Sandberg đạo diễn). Đến tháng 4/2022, qua vụ kiện vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp bất ngờ cho biết không còn hợp tác với Disney để sản xuất các phần phim tiếp theo.

Tài tử Johnny Depp từng nhận đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc khi đóng trong phần phim đầu tiên là “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Cả 5 phần phim Cướp biển vùng Caribbean đều thành công tại phòng vé, tất cả mỗi phần thu về trên 650 triệu Mỹ kim toàn cầu, trong đó có 2 phần đạt trên 1 tỉ Mỹ kim..