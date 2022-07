Johnny Depp ra album âm nhạc sau vụ kiện với vợ cũ

Ngày 15/7, nam tài tử Johnny Depp phát hành album mang tên ‘18’ với rocker người Anh Jeff Beck, sau vụ kiện phỉ báng lùm xùm với vợ cũ Amber Heard.

Theo thông tấn xã AFP, album ‘18’ gồm có 13 ca khúc, trong đó Depp chủ yếu hát và chơi guitar các bản cover của những ca khúc nổi tiếng.

Trong số này có ca khúc What’s Going On của nghệ sĩ Marvin Gaye, Isolation của nghệ sĩ John Lennon và ca khúc kinh điển Venus In Furs của ban nhạc rock Velvet Underground.

Ngoài ra, Depp cũng trình bày một ca khúc có chủ đề liên quan đến cuộc hôn nhân nhiều tai tiếng với nữ diễn viên Amber Heard cũng như những phiên xét xử tốn nhiều giấy mực của truyền thông suốt thời gian qua.

Album cũng bao gồm hai ca khúc do nam tài tử 59 tuổi tự sáng tác là This is a Song for Miss Hedy Lamarr và Sad Motherfuckin’ Parade. Depp đã hát về nữ diễn viên người Mỹ gốc Áo Lamarr, người đã sống ẩn dật trong những năm cuối đời.

Depp và Jeff Beck gặp nhau năm 2016. Họ gắn bó với nhau vì sở thích về xe và guitar, trước khi Beck nói ông đánh giá cao kỹ năng sáng tác và thưởng thức âm nhạc của Depp.

Rocker Beck hiện đang có chuyến lưu diễn khắp châu Âu, với Depp là khách mời đặc biệt.

Tháng 6 vừa qua, tòa án đã yêu cầu Amber Heard trả 10,35 triệu Mỹ kim tiền bồi thường thiệt hại cho Johnny Depp sau khi bồi thẩm đoàn quận Fairfax, tiểu bang Virginia phán quyết cô đã phỉ báng Depp trong một bài báo.

Ngoài phán quyết Heard bồi thường 10,35 triệu Mỹ kim cho Depp, thẩm phán cũng đã yêu cầu phía nam tài tử bồi thường 2 triệu Mỹ kim cho một trong những yêu cầu phản tố của vợ cũ