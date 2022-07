Johnny Depp sẽ lưu diễn cùng nhóm Hollywood Vampires

Tài tử Johnny Depp sẽ đến châu Âu lưu diễn với ban nhạc Hollywood Vampires – do anh đồng sáng lập – cùng các nghệ sĩ rock nổi tiếng như Joe Perry, Alice Cooper và Tommy Henriksen.

Trước đó, Johnny Depp và nhóm Hollywood Vampires đã hủy chuyến lưu diễn vào tháng 3/2022 vì những trở ngại liên quan đến đại dịch.

Giờ đây Hollywood Vampires lên kế hoạch tái ngộ khán giả hâm mộ ở Đức và Luxembourg qua 6 buổi diễn được lên lịch. Buổi biểu diễn đầu tiên của nhóm phải đến ngày 20/6/2023 mới diễn ra tại Rudolf Weber Arena ở Oberhausen, Đức và lần diễn cuối sẽ tổ chức vào ngày 30/6/2023 tại Zitadelle, Mainz, Đức.

Depp đã biểu diễn cùng với Jeff Beck với tư cách là khách mời trong các chương trình trực tiếp của Beck. Sự kiện gây chú ý khi nam diễn viên du lịch châu Âu biểu diễn cùng nghệ sĩ guitar huyền thoại Jeff Beck ngay trước khi tòa tuyên án trong vụ kiện chống lại vợ cũ Amber Heard. Kể từ đó Johnny Depp cùng Beck tham gia show diễn ở châu Âu cho đến khi kết thúc vào ngày 25/7/2022 tại Paris.

Jeff Beck và Johnny Depp cũng hợp tác trình làng album mới 18. Cả hai cũng sẽ phát hành đĩa đơn chung đầu tiên vào ngày 15/7 “This is a Song for Miss Hedy Lamarr”. Bài hát do Johnny Depp viết lời, bày tỏ lòng kính trọng đối với nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ Lamarr (qua đời năm 2000 ở tuổi 85). Đây là một trong hai bài hát do nam tài tử viết cho album, bài còn lại là Sad Motherfuckin ‘Parade.