Jon Watts rời dự án “Fantastic Four” của Marvel

Hãng phim Marvel Studio sẽ phải tìm người mới để đạo diễn “Fantastic Four”. Đạo diễn Jon Watts đã rời khỏi dự án tái khởi động “Fantastic Four” của công ty.

Watts đã đạo diễn cả ba phim “Spider-Man” của Marvel Studios với Tom Holland và Zendaya, bao gồm cả phim “Spider-Man: No Way Home” có doanh thu 1,9 tỉ Mỹ kim và giờ đây ông muốn từ bỏ việc làm phim siêu anh hùng. Theo Variety, Watts cho biết trong một tuyên bố: “Làm ba bộ phim “Người Nhện”là một trải nghiệm đáng kinh ngạc và thay đổi cuộc đời đối với tôi. Tôi vô cùng biết ơn vì đã là một phần của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong bảy năm. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm việc cùng nhau một lần nữa và tôi rất nóng lòng được chứng kiến ​​ Fantastic Four thành hiện thực”.

Trong một tuyên bố khác, Kevin Feige, giám đốc Marvel Studios cho biết việc hợp tác với Watts trong các các phim “Người Nhện” thực sự là một niềm vui. Ông nói: “Chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với anh ấy để đưa Fantastic Four vào MCU, nhưng chúng tôi hiểu và ủng hộ lý do anh ấy rời đi. Chúng tôi lạc quan rằng chúng tôi sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau một lần nữa vào một thời điểm nào đó trong tương lai”.

Feige lần đầu tiên thông báo rằng Watts sẽ đạo diễn dự án tái khởi động “Fantastic Four” cho Marvel Studios vào tháng 12/2020. Nhưng từ đó đến nay hãng phim vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về ngày phát hành cũng như ai là người viết kịch bản.

Sau khi rời dự án “Fantastic Four”, đạo diễn Jon Watts sẽ bận rộn với dự án mới nhất của hãng Apple Studios, với sự tham gia của hai nam tài tử nổi tiếng là George Clooney và Brad Pitt. Tiếp đến, Watts còn đang thực hiện phim kinh dị “Final Destination” do hãng New Line Cinema và HBO Max đầu tư sản xuất.

Được biết đến là những siêu anh hùng nguyên bản trong truyện tranh Marvel do Stan Lee và Jack Kirby tạo ra, “Fantastic Four” là một phần trong dàn siêu anh hùng Marvel của 20th Century Fox trước khi Disney mua lại hãng vào năm 2019.