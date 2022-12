Kanye West bị tước bằng tiến sĩ sau loạt tranh cãi

Theo PageSix hôm 8/12, Kanye West đã bị thu hồi bằng tiến sĩ danh dự được School of the Art Institute of Chicago (SAIC) trao vào năm 2015 vì đưa ra hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi về cộng đồng Do Thái và người da đen.

Trong một thông báo chính thức mà TMZ nhận được vào hôm 8/12, Elissa Tenny – chủ tịch của SAIC, giải thích rằng nam rapper nổi tiếng đã thể hiện những hành vi đáng lo ngại và đưa ra những tuyên bố nguy hiểm, không phù hợp với giá trị cộng đồng mà họ hướng tới. Vị này nhấn mạnh rằng những tuyên bố chống người da đen, bài trừ Do Thái và kích động của West là sai trái và đáng lên án đồng thời gây ra nỗi đau cho cộng đồng.

Elissa Tenny nhắc lại rằng trong khi trường cấp bằng danh dự cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho nghệ thuật và văn hóa thì hành động của ca sĩ 45 tuổi không phù hợp với sứ mệnh và giá trị của SAIC. Sau cuộc họp với hội đồng quản trị, trường đã quyết định thu hồi bằng tiến sĩ danh dự đã trao cho ngôi sao từng đoạt giải Grammy.

Trong nhiều tuần qua, SAIC đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các sinh viên của trường. Các sinh viên này đã lập một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi nhà trường thu hồi tấm bằng của Kanye West. Kiến nghị đã thu về hơn 4.100 chữ ký ủng hộ.

Kể từ đầu tháng 10, Kanye West trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi có những dòng trạng thái với nội dung thù ghét, bài trừ người Do Thái đăng trên trang Twitter cá nhân. Rapper cũng khiến cộng đồng da đen phẫn nộ khi ra mắt chiếc áo phông in dòng chữ “White Lives Matter” nhằm chống lại phong trào “Black Lives Matter”. Kanye West còn ám chỉ George Floyd chết vì sử dụng chất fentanyl chứ không phải bị viên cảnh sát Derek Chauvin ghì cổ đến ngạt thở. Những hành động gây sốc của Kanye West nhận về phản ứng dữ dội từ dư luận, khiến anh bị công chúng quay lưng, các đối tác lớn của nam nghệ sĩ, trong đó bao gồm Adidas và Gap đều tuyên bố ngừng hợp tác với ngôi sao thị phi này.