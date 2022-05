Kết quả bi thảm của chuyện tình người nữ phó giám đốc nhà tù và người tù bị án chung thân.

Evansville, Indiana: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ ba 10 tháng 5, cảnh sát đã bắt được tù nhân trốn tù nhờ sự giúp sức của người nữ phó giám đốc nhà tù sau 11 ngày truy lùng, tại thị trấn Evansville, tiểu bang Indiana.

Như chúng ta cũng biết vào ngày 29 tháng 4, tù nhân Casey White đã trốn thoát khỏi nhà tù ở tiểu bang Alabama nhờ vào sự giúp sức của bà Vicky White, phó giám đốc của nhà tù.

Tù nhân Casey trốn khỏi trại tù nhờ vào sự giúp đỡ của bà phó giám đốc.

Theo những tin tức loan báo thì bà phó giám đốc năm nay 56 tuổi, góa phụ và không có con đã có những liên hệ tình cảm với người tù Casey năm nay 38 tuổi.

Bà Vicky đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước cho cuộc trốn trại của người tình: bán nhà với giá rẻ, lấy ra 90 ngàn Mỹ kim tiền mặt từ các trương mục ngân hàng, và mua xe hơi, mua vũ khí, mua quần áo chuẩn bị.

Nhờ mật báo, cảnh sát đến bao vây một motel nơi có hai nghi can, nhưng cả hai đã lên xe chạy trốn.

Cảnh sát rượt theo và ủi chiếc xe có chở hai nghi can xuống hố bên đường. Bà Vicky White đã chết vì đạn bắn vào đầu trong khi tù nhân Casey White đầu hàng vô sự.

Những câu hỏi được đặt ra là:

Tại sao một phó giám đốc nhà tù năm nay 56 tuổi, đã xin về hưu, bán nhà, lấy tiền trợ giúp người tình trẻ tuổi trốn trại, mà người tù nhân này là một tù nhân nguy hiểm, từng can án giết người và bị án tù 75 năm, coi như là tù chung thân.

-Theo lời khai của tù nhân Casey thì bà Vicky đã tự tử bằng cách bắn vào đầu, nhưng theo các thám tử cảnh sát thì họ phải chờ cuộc giải phẩu tử thi trước khi đoan chắc là bà này tự tử. Có dư luận có thể chính tên Casey đã bắn chết bà Vicky để diệt khẩu?