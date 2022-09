Khi dấu yêu về

Nói đến đây, cô xốc lại vai, đứng thủ thế chân để cách nhau chừng hai bước. Ian biết không nên công kích vào lúc này, nhất là khi anh đã có cách xử lý riêng. Chẳng phải anh là điệp viên dưới quyền của một vị tướng tốt nhất trong toàn quân đội hay sao?

“Ừm, anh thích món bánh xốp ấy lắm”.

Suýt nữa Meg phun cả ngụm cà phê vào tách, “Em làm hồi cuối tuần trước. Nó đông cứng lại rồi, nên anh phải bỏ vào trong lò vi ba một lúc”.

Travis trèo ra khỏi đùi anh rồi lon ton chạy đến chỗ cái ba lô nhỏ xíu có in hình một siêu nhân. Kiểu này Ian sẽ phải tìm hiểu đủ thể loại siêu nhân rồi.

“Anh biết dùng lò vi ba”. Anh vươn vai, cái chăn rơi khỏi người. Meg nhìn lướt qua khuôn ngực trần, ánh mắt của cô mịn như một chiếc lông vũ vừa chạm phải cơ thể Ian. Cảm giác khao khát làm cơ thể anh nóng bừng lên, truyền từ bụng xuống dưới nữa. Ngày trước, anh và Meg rất thích làm chuyện đó vào buổi sáng.

Ian hắng giọng rồi kéo tấm chăn ngang bụng, “Hôm nay em dẫn đoàn đi chặng nào?”

“Morningside”. Kể cả Meg có nhận ra cơ thể Ian vừa phản ứng với sự ham muốn mới trỗi dậy, cô vẫn không tỏ bất kỳ dấu hiệu nào, mà chỉ quay lưng đi vào bếp rồi thả chiếc tách xuống bồn rửa, “Hôm nay anh định làm gì?”

“Trước tiên anh kiểm tra cửa sổ trong nhà xe, cả xung quanh nhà nữa. Biết đâu anh chàng của chúng ta để lại thêm tấm cạc liên lạc nào thì sao”. Anh đứng dậy khỏi chiếc sofa, giũ chăn cho phẳng rồi gập nó lại, “Sau đó sẽ kiểm tra lại một lượt các du khách hôm qua”.

Meg tóm lấy quai chiếc ba lô rồi quăng nó lên vai, “Cảm ơn anh vì tối qua đã ở lại với em. Nếu sau khi anh đi, em mới phát giác cái cửa sổ thì… ừm, chắc em đã đi đi lại lại cả đêm không ngủ được rồi. Có anh em thấy yên tâm hẳn”.

“Anh cũng mừng vì có thể làm cho em thấy vững dạ hơn”. Anh bước hai bước về phía cô, móc ngón tay cái vào hai cái quai ba lô đang ôm vòng qua hai bên ngực Meg, “Giờ em cũng không phải lo gì cả”.

Má cô đỏ dần lên, “Travis, lấy cặp đi con”.

Travis xách cái cặp rồi cũng quàng nó lên vai giống mẹ. Nó chạy vội tới chỗ hai người, ôm lấy chân Ian.

Ian bế nó lên tay, cả ba lô siêu nhân lẫn người, “Hôm nay đi vui con nhé. Đừng có thêm cái sẹo chiến nào nữa đây”.

Anh theo Meg ra cửa chính, vẫn bế Travis trong lòng, thấy tóc nó cọ lên cằm mình. Đến giờ, Ian vẫn còn ngỡ ngàng vì anh đã góp phần tạo ra sinh linh kỳ diệu này. Ai lại có thể hành hạ một tặng phẩm như vậy chứ? Sao bố mẹ anh có thể sống một mình?

“Để em bế con cho”. Meg đưa hai tay ra.

“Anh bế không được sao?” Ian không muốn thả thằng bé ra chút nào, vì đột nhiên anh sợ, rất sợ rằng nếu đưa Travis cho cô, anh sẽ phải đợi thêm hai năm nữa mới được gặp nó.

“Anh có mặc đủ ấm để ra ngoài trời Colorado vào buổi sáng lạnh thế này không?” Cô trỏ tay vào bộ ngực và đôi chân trần của anh.

“Em nói cũng phải”. Anh ôm ghì thằng bé một cái nữa, rồi đưa con cho Meg, “Cẩn thận đấy, Meg. Coi chừng khách từ Đức đến có cầm theo quà nữa”.

“Anh cũng vậy”.

Ian khoanh tay trước ngực để chắn luồng khí lạnh đang cắt vào da thịt, làm anh sởn hết gai ốc. Anh nhìn theo từ lúc Meg buộc ghế của Travis vào sau xe cho tới lúc cô lùi chiếc xe ra khỏi đường lái. Đến lúc luồng khói cuối cùng biến mất, anh mới quay trở vào, khép cửa.

Ian cứ mặc tạm quần áo ở đây, khi nào về tới khách sạn tắm sau, nhưng phải ăn thêm hai cái bánh xốp vị việt quất kia đã. Anh rót một tách cà phê đen, nhấp nháp một ngụm và quăng một chiếc bánh vào lò. Sau khi ăn xong không chỉ một, mà những hai chiếc bánh, anh mặc nốt quần áo rồi vòng ra sau nhà để kiểm tra, mặc cho luồng không khí lạnh lẽo.

Cô sống gần vùng núi, nên đất đai khá lởm chởm, chỉ có cái sân lát gạch hoa phía sau là bằng phẳng. Cần có một hàng rào bao quanh nhà để tránh thú vật hay người không mò tận vào đây.

Ian bước tới chỗ cánh cửa sổ bị vỡ, kiểm tra nền đất bên ngoài. Một vài mảnh kính vỡ lấp lánh trên nền sân, còn lại đều rơi vào bên trong nhà để xe. Dù cao hơn mét tám, Ian cũng không thể nhìn vào bên trong, càng khó đu người lên gờ tường.

Anh kiểm tra kỹ cái sân sau, chỉ thấy một bộ bàn ghế gỗ cùng chiếc ô đang gập lại. Hình như kẻ đột nhập dùng ghế để trèo lên cửa sổ, sau đó đẩy nó lại như cũ khi biết bị phát hiện.

Ian bước ra khỏi sân, đi theo lối mòn chạy dọc theo hông nhà, con đường này tối qua anh đã men theo. Lúc này, khó có thể xác định bụi cây nào đã giật đứt một sợi len từ chiếc khăn, nên anh kiểm tra tán cây bên trên để xem có cành gẫy nào rơi xuống lùm cây ở dưới không. Chỉ có vài cành cây gãy, vài chiếc lá bị dẫm nát và một vết chân to, còn ướt của anh trên nền đất.

Anh bỏ lại những cành cây đó rồi cúi xuống, chui vào tán lá rậm, bị cào, quệt từ bốn phía, nhưng Ian vẫn nhận ra một dấu chân còn mới và xiêu vẹo. Anh gạt cây sang bên rồi bám theo cho tới lúc bước ra một khoảng trống.

Một căn nhà khác cũng giống cái của Meg, mặt tiền cũng dẫn ra cùng con đường đó, mọc lên từ giữa vùng núi hoang sơ. Không có ai cản, nên Ian thơ thẩn đi từ sân sau vòng ra phía trước căn nhà vốn là hàng xóm gần nhất của Meg.

Ian nhìn từ đầu này sang đầu kia của con đường. Kẻ đột nhập chắc đã đỗ xe dọc theo lối đi hay nhét nó vào sau ngã rẽ ở tít xa kia. Nhưng dù thế nào, tối qua Ian cũng đã để tuột mất cơ hội, trong khi kẻ bí mật không để lại thêm dấu hiệu nhận dạng nào. Giờ chỉ không biết Hans, tay du khách người Đức, có đeo khăn màu đen không.

Anh đi ngược theo con đường, về nhà Meg rồi vào trong, rửa hết bát đĩa cô còn để trong bồn, tráng luôn cả ấm cà phê. Xong xuôi, anh mới thu gom đồ đạc rồi ra ngoài.

Anh có thể tìm được chặng Morningside, leo nó, bám theo Meg, có thể làm nhanh hơn cả cô khi có một nhóm du khách lề mề níu chân lại.

Ian đỗ xịch chiếc xe thuê vào bãi đỗ của khách sạn anh ở. Chỗ này vào mùa trượt tuyết sẽ chật kín, nhưng Crestline vẫn đang ở thời điểm giao mùa giữa thu và đông nên chưa đón một bông tuyết nào. Chỉ bất tiện một nỗi, các du khách đi leo núi và leo bộ đã xuống đây ùn ùn. Anh hy vọng một đoàn dân trượt tuyết không đổ xô tới rồi làm vấn đề thêm phức tạp.

Tất nhiên, từ lúc Meg đứng ra làm hướng dẫn viên cho đoàn, nhiệm vụ đã xuống dốc rồi. Nhiệm vụ thôi, chứ không phải cuộc sống của anh. Anh có một đứa con trai, nghĩ tới đây, Ian cười sung sướng, quên đi mọi lo lắng trong đầu.

Anh xóc chùm chìa khóa leng keng trong túi áo, vẫy tay chào nhân viên ở bàn tiếp tân rồi đi thang máy lên tầng ba. Chiếc xe đẩy của nhân viên phục vụ phòng để chình ình ngay phía cuối hành lang, không có ai trông nom cả. Anh và Kayla ở hai phòng liền nhau. Khi đi qua phòng cô, anh nuốt khan. Ian và điệp viên từ Denver đã quyết định không công bố về cái chết của cô, điều này công ty du lịch Rocky Mountain cũng không phản đối. Các du khách trong đoàn của Meg hôm đó có lẽ đã truyền tai nhau câu chuyện ra khắp thị trấn, nhưng chưa có ai chính thức xác nhận thông tin đó cả.

Ian rút tấm thẻ từ khỏi túi rồi nhét nó vào khe. Lúc đèn bật xanh, anh đẩy cửa ra rồi bật công tắc lên. Mũi anh phồng lên khi thấy mùi thuốc lá. Rõ ràng Ian đã đặt một phòng không hút thuốc, vì cả bố lẫn mẹ đều là tay nghiền hút nặng, nên mỗi lần ngửi thấy mùi này, anh chỉ thấy buồn nôn.

Anh nhìn khắp căn phòng, thấy một ngăn kéo tủ đã bị kéo ra, gối vứt vung vãi, chồng tạp chí của khách sạn trải ra khắp mặt tủ kê tường. Một cơn ớn lạnh xộc đến, khiến Ian vội vã tóm lấy khẩu súng.

Anh từ từ bước tới, dùng mũi giày đẩy cửa phòng tắm. Nó tắc lại. Tim đập thình thịch, anh nhòm qua khe cửa.

Rõ ràng người nằm trên sàn nhà không phải do Ian bỏ lại.

Chương 8

Ian quỳ xuống, ấn hai ngón tay lên cái cổ mảnh dẻ của cô phục vụ phòng. Người cô vắt qua thành bồn tắm, miếng bọt biển vẫn nắm trong bàn tay đeo găng. Một dòng máu chảy vòng qua má, vào tận lỗ tai.

Dưới ngón tay, anh thấy mạch cô vẫn đập, hơi yếu nhưng còn đều đặn. Anh đỡ người cô từ thành bồn xuống, đặt nằm ngửa trên sàn, đôi chân dài lênh khênh thò hẳn ra khỏi cửa buồng tắm.

Anh bước qua người cô gái, vớ lấy chiếc điện thoại rồi quay số 911, sau đó gọi xuống bàn tiếp tân để mô tả lại sự việc cho người trực bên dưới. Anh này bắt đầu lắp bắp, Ian thấy sáng suốt vì đã gọi 911 trước tiên.

Anh cúi xuống cạnh cô phục vụ, cuộn chiếc khăn tắm để kê xuống dưới gáy cô, bật vòi nước trong bồn, rồi rút chiếc khăn rửa mặt từ cái giá lắp trên bồn cầu. Anh hứng nó dưới vòi để thấm nước vào khăn, rồi giũ nó ra, chấm lên đôi má cùng đôi môi nhợt nhạt của cô gái. Giờ anh mới thấy dòng máu chảy ra từ khối u trên đầu.

Có tiếng chân chạy thình thịch trên hành lang, rồi dừng ngay trước cửa phòng Ian, chuyển sang tiếng gõ rầm rầm trên cửa. Ian ấp chiếc khăn tắm vào vết sưng trên đầu cô gái rồi mở bung cửa.

“Có chuyện gì thế? Crystal có sao không?”

“Không ổn lắm”. Ian vừa nói, vừa chỉ tay về phía Crystal đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm, “Nhưng vẫn còn sống”.

Chiếc thang máy từ từ mở ra, ba nhân viên cấp cứu ùa vào hành lang, tay vung vẩy một chiếc cáng và các dụng cụ y tế khác. Ian mở toang cửa rồi vẫy, “Ở trong này”.

Trong khi các nhân viên cấp cứu dồn vào phòng tắm, Ian đảo quanh phòng, bỏ mặc nhân viên lễ tân đang đứng vặn tay liên hồi. Anh chúi vào chiếc tủ đựng đồ, kiểm tra két trong phòng, thấy nó vẫn khóa chặt. Ian bấm mã, lật vài tập tiền mặt, mấy chiếc thẻ căn cước giả, một cái vé máy bay cùng cái iPod của anh. Mọi thứ vẫn nguyên lành, chưa bị ai động tới.

Nhưng lúc quay ra chiếc tủ kê tường, Ian buột miệng chửi. Anh tiến lại chỗ đó, kiểm tra sau chiếc TV, lùng sục mọi ngăn kéo, kể cả dưới đống giấy, nhưng có người đã lấy mất chiếc máy ảnh của Kayla.

Crystal rên lên, Ian như trút được một gánh nặng. Ít ra kẻ đột nhập vào phòng cũng không lấy mạng cô. Có lẽ Crystal chưa kịp nhìn thấy hung thủ, vì nếu không, giờ này cô đã chết chắc rồi.

Bên ngoài cửa lại có tiếng chân uỳnh uỵch, Ian ngẩng lên thì thấy hai viên cảnh sát y phục chỉnh tề đứng túm tụm quanh lối vào… có cả anh bạn cũ Cahill, mũ đội ngay ngắn trên đầu. Crestville hẳn là một thị trấn nhỏ, vì những vụ tấn công, cướp bóc này cũng có cảnh sát trưởng tham gia.

“Thế nào, anh biết những gì?” Cahill khoanh tay, thở dồn.

“Chào cảnh sát trưởng”. Ian gật đầu với người đàn ông, “Tôi thấy cô phục vụ phòng đã tỉnh lại rồi”.

Ian thò đầu vào buồng tắm. Các nhân viên cấp cứu đã đặt Crystal lên cáng, lắp mặt nạ ô-xy và băng bó quanh đầu cho cô.

“Cô ta có nói được không?” Cảnh sát trưởng Cahill đứng lù lù trước đoàn y tế.

“Được chứ”. Một nhân viên gỡ mặt nạ ra, làm Crystal phun phì phì.

“Ai đánh vào đầu tôi? Mới lúc trước tôi còn đang cọ bồn tắm, lúc sau đã thấy mấy người này cầm mặt nạ khí độc nhòm xuống mặt tôi rồi”.

“Đây không phải mặt nạ khí độc đâu ạ”. Nhân viên y tế trẻ nhất mặt đỏ gay, có vẻ tự ái, “Đấy là mặt nạ ô- xy giúp cô thở đấy”.

“Nhưng tôi có thấy nó giúp được gì đâu”.

“Vậy là cô không biết ai đánh mình?” Cảnh sát trưởng Cahill rút từ trong túi ngực ra một cuốn sổ.

“Không ạ. Cũng không nghe thấy gì. Tôi để cửa mở, mà cũng đang miệt mài làm việc”. Nói tới đây, cô ta liếc sang phía nhân viên lễ tân, để xem anh này có nghe thấy mình nói gì không.

“Thế còn anh, anh… Shepherd?” Cahill gõ gõ bút chi lên bìa sổ, “Anh ở đâu lúc đó?”

“Tôi có việc ra ngoài. Sáng nay về phòng thì thấy chiếc xe để cuối hành lang, còn cửa phòng khóa chặt. Tôi thấy cô này nằm gục trên thành bồn tắm nên đã gọi 911”.

“Anh có thấy thứ gì bị mất không?” Anh ta chĩa đầu gắn tẩy của chiếc bút chì vào Ian như thể đang quy kết tội cho anh.

Ian nhún vai, “Chỉ mất cái máy ảnh mà hôm qua tôi lơ đễnh để trên mặt tủ thôi”.

Viên cảnh sát trưởng nheo mắt, “Vậy anh cho đây là vụ trộm cắp vặt?”

Crystal nhăn mặt vì đau, cự lại, “Tôi thấy không phải trộm cắp vặt đâu. Ở khách sạn chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện này, phải không hả Tate?”

Tate, anh chàng lễ tân, lắc đầu mạnh đến nỗi cái đuôi ngựa ngắn tủn cũng lúc lắc theo.

“Thế còn anh thì sao, anh Demp… Ý tôi là anh Shepherd. Trộm cắp vặt hả?” Hàng lông mày sẫm màu của Cahill so thành hàng thẳng băng trên sống mũi.

Ian dựa hông vào thành tủ, hai tay thọc vào túi, “Có người lấy trộm chiếc máy ảnh. Theo anh thì đó có phải trộm cắp vặt không?”

“Người này phải đánh vào đầu cô phục vụ để thực hiện hành vi, chứng tỏ có dã tâm lớn hơn, anh có nghĩ vậy không?”

“Tôi cũng cho là thế”.

“Thế còn anh thì sao, Tate?” Cahill quay sang anh lễ tân, từ nãy vẫn đang theo dõi cuộc hỏi đáp giữa hai người như theo dõi một trận quần vợt, giờ nuốt đánh ực một cái ngay khi bị cảnh sát trưởng hỏi thăm.

“Dạ?”

Cahill ve vẩy chiếc bút chì trước mặt Tate, “Sáng nay anh có thấy gì đáng ngờ không? Có ai hỏi thăm anh Shepherd đây chẳng hạn? Có thấy ai có hành vi lén lút, rình rập không?”

“Dạ không, thưa cảnh sát trưởng Cahill. Tôi biết Crystal làm nhiệm vụ ở tầng này, nhưng không nghe cũng không thấy gì khả nghi hết”.

Cahill hỏi thêm Crystal và Tate mấy câu, còn Ian ra vẻ rất hứng thú. Hai người này chẳng biết chút gì, rõ ràng Cahill cũng biết thế.

Ian còn nhiều việc phải làm, không thể xem trò chơi của Cahill mãi được. Anh bèn hắng giọng, “Mọi người có định đưa Crystal đi bệnh viện không thế? Lúc tôi tìm ra cô ấy, cô ấy bị chảy máu nhiều và người rất lạnh”.

Đáp lại lời anh, ba nhân viên cấp cứu buộc Crystal vào cáng rồi đẩy cô ra khỏi phòng, mặc cho cô gào thét phản đối. Một viên cảnh sát mặc đồng phục quay trở ra hành lang, còn Cahill dang hai tay như để đỡ cái khung cửa, “Nếu thấy còn gì bị mất thì nhớ báo cho tôi”.

“Tôi sẽ làm vậy, cảnh sát trưởng”.

Ian đóng sập cửa vào mặt Cahill, trút bỏ quần áo rồi nhảy vào giữa chiếc vòi hoa sen. Năm phút sau, anh kéo chiếc quần jeans Levis sạch lên, rồi mặc từng món đổ leo núi một, không quên giắt thêm khẩu súng.

Đã đến lúc làm một chuyến leo nhanh trên chặng Morningside rồi.

***

Meg dừng lại lần thứ một trăm chỉ trong sáng ngày hôm đó để đợi các vị khách còn đang tản mác ở phía sau. Cả trang web lẫn sách quảng cáo của công ty du lịch Rocky Mountain đều xếp chặng này vào loại dễ, thế mà con đường mòn thoai thoải dốc, hai bên có các tán cây mùa thu và hoa dại rung rinh trong gió, lại làm mấy người này thở không ra hơi như thể họ đang bò theo đường K2 giữa trời bão tuyết vậy.

Meg cố nở một nụ cười khi người khách đi cuối cùng, một anh chàng mang lắm đồ ăn vặt, hổn hển lết về phía cả đoàn, “Nghỉ uống nước chút đi?”

Các du khách vui vẻ lập tức tóm ngay lấy ba lô, lục tìm chai nước và đồ ăn. Cô có bảo họ đang đi dã ngoại đâu nhỉ?

Meg ấn tay vào hốc mắt. Bình tĩnh nào, đêm qua mình được một phen chết khiếp, nhưng không được đổ lên đầu những du khách vô can này. Làm sao họ biết được đêm qua cô mất ngủ trong khi chồng nằm một đống trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách?

Và ở trần nữa chứ.

Thực ra anh vẫn mặc quần jeans, nhưng thế vẫn có thể coi là ở trần, và cô lại thích điều đó. Hai năm nghỉ làm cho Prospero đã cải thiện hình thể anh nhiều, khuôn ngực đã vạm vỡ hẳn, bụng nhìn rõ sáu múi.

“Meg? Meg?”

“Hả?” Cô quệt tay qua cằm rồi quay sang anh chàng đi cuối cùng lúc nãy.

Anh ta đang chăm chú nhìn một chùm dâu đỏ chót, “Cái này có ăn được không?”

Cô chìa tay, lắc lư các ngón, để anh ta thả chùm quả vào lòng bàn tay. Meg bứt lấy một quả, bỏ tọt vào trong miệng, trề môi vì nó quá chua, “Ăn được. Nhưng nếu anh không chắc thì cứ nên dùng mấy thanh granola anh đang ăn. An toàn nhiều khi chỉ cách ngộ độc có vài phân thôi đấy”.

Người đàn ông chùi tay lên quần jeans, ngồi phệt xuống một tảng đá lớn. Anh này bắt đầu lôi rất nhiều đồ từ trong ba lô để lấy ra một quyển sách về thực vật và hoa trái vùng Colorado.

Anh ta không tin cô?

Meg tu vài ngụm nước rồi đút cái bình vào ba lô, “Mọi người đi tiếp được chưa?”

Họ khẽ rên lên, nhưng cuối cùng cũng buộc lại chai nước rồi xếp thành hàng, đi theo cô như đàn vịt mới nở. Cô ngoái lại sau nhìn, lòng thầm mong một trong số những con vịt kia không phải chỉ đang đội lốt. Cô không muốn nghe Ian, nghỉ làm ngày hôm nay, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi dẫn một chặng dễ như thế này.

Ở điểm dừng chân ngắm cảnh tiếp theo, cách đích hai mươi phút đi đường nữa, anh chàng đi chót bắt đầu than lên rồi thả phịch cái ba lô xuống đất. Meg quay bắn lại, va phải người anh. Nếu cô để mất một du khách nữa thì…

“Có chuyện gì thê?”

“Tôi để quên ống nhòm dưới kia rồi”. Anh ta khoát hai tay xuống phía sau cả đoàn, lúc này đang ngán ngẩm đảo và cười khúc khích. Sao nhóm nào cũng phải có một người thế này nhỉ?

Meg đưa hai tay ấn lên thái dương, đầu óc vẫn còn hoang mang vì sợ, “Tôi rất tiếc. Lần sau đừng mang nhiều đổ vớ vẩn như thế nữa nhé”.

“Tôi phải quay lại lấy”. Anh ta bắt đầu đút đồ đạc vào trong túi.

Meg chạm lên cánh tay anh ta, “Không, không được. Tôi không thể để anh một mình quay lại chỗ đó”.

Anh ta ngước lên, đôi mắt sau cặp kính nhìn như cú vọ, “Tôi không muốn mất cái ống nhòm đấy. Có phải đồ của tôi đâu”.

“Để tôi nói thế này nhé”. Cô nhăn mũi, nhặt chiếc bình nước nóng giờ đã rỗng vừa rơi khỏi túi anh ta lên, giúi vào bàn tay đang chìa ra rồi tiếp, “Ta sẽ leo đúng như đã định, rồi nếu anh không phiền đợi khoảng một giờ, tôi sẽ quay trở lại lấy ống nhòm cho anh. Anh cũng có thể đi nếu muốn, tôi sẽ để lại văn phòng để anh tới lấy sau”.

“Liệu nó còn ở dưới đó không?” Anh ta đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Tôi nghĩ sẽ chẳng bạn đồng hành nào lấy mất cặp ống nhòm của anh đâu, trừ phi họ nhặt để trả lại cho văn phòng chúng tôi. Mà nếu có người nhặt được, thể nào tôi cũng sẽ gặp họ”. Cô giúp anh kéo chiếc phéc-mô-tuya của cái ba lô đang phình tướng, “Anh thấy thế nào?”

Anh ta nhìn qua vai cô rồi lại nhìn mặt Meg, “Thế cũng được”.

Mọi người phía sau nhất loạt thở dài, còn Meg đứng dậy để chấm dứt cuộc nói chuyện và tiếp tục hành trình. Hai mươi phút dài dặc, yên ổn trôi qua, cả đoàn quay trở lại điểm xuất phát của chặng đi, đến chỗ những chiếc xe để quanh góc rẽ.

Anh chàng lề mề Evan chui vào xe trong khi Meg chào tạm biệt những du khách còn lại trong đoàn. Cô bước tới xe của Evan, anh này lập tức kéo cửa sổ xuống, “Sẽ phải mất khoảng bốn lăm phút để tôi trèo lên kia rồi quay trở lại đây. Anh đợi được chứ?” Cô chỉ vào khu đỗ xe, lúc này chỉ còn mỗi xe cô và của anh ta.

“Được”. Anh vỗ vỗ vào chiếc hộp đá trên ghế hành khách, “Tôi có cất ít đồ ăn trong này. Cô làm một cái sanchwich nhé?”

“Thôi, cảm ơn anh. Tôi không đói”.

Meg giậm giậm chân rồi leo trở lên con đường mòn. Không có đàn vịt con bám theo sau, cô có thể đi nhanh gấp hai lần.

Dù ngày hôm đó trời rất lạnh, nhưng cứ nghĩ đến Ian và Travis tối hôm trước, Meg lại thấy ấm áp trong lòng. Travis là đứa bé dễ gần, nhưng nó chưa dạn dĩ với ai như với Ian. Nó cứ tự nhiên tin tưởng cha đẻ như vậy thôi.

Meg tin là đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ tin tưởng cha mẹ, và vẫn tiếp tục như thế dù cha mẹ chúng không củng cố nổi niềm tin ấy. Chính thế nên những người như bố mẹ Ian đã hủy hoại con cái – hủy hoại Ian.

Họ đều nghiện rượu, đến nỗi khi có con, cả hai không biết làm gì cả.

Ian đã học cách sinh tồn trong điều kiện hà khắc. Hồi tốt nghiệp trung học, anh nhập ngũ, nhận tất cả những thử thách với lòng quả cảm và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Anh đã chứng tỏ được mình.

Có vẻ anh cũng thể hiện chính tinh thần ấy với đứa con trai của mình, thêm một lần muốn chứng minh với bản thân rằng sự ra đời của anh chỉ là một sự tình cờ về phối hợp gien.

Lúc nhìn thấy miếng giấy bạc gói thanh granola vứt giữa đường đi, Meg suýt nửa gầm lên. Cô thầm mong có người vô tình làm rơi nó ở đây, vì chỉ việc dẫn đoàn xâm nhập vào chốn thiên nhiên này đã khiến Meg áy náy lắm rồi. Tất nhiên nếu không có cô thì người khác cũng làm, đến lúc đó cô sẽ chẳng có quyền kiểm soát.

Cô đã gần đến chỗ Evan bỏ quên cái ống nhòm mà vẫn chưa thấy ai. Chứng tỏ nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Meg giậm chân mạnh hơn, nhanh hơn, để chóng tới nơi. Cô rẽ qua nhánh đường vòng rồi vấp một cái.

Một người đàn ông cao lớn đang đưa cặp ống nhòm lên mắt, nhìn chằm chằm vào con đèo chạy xuống phía bên tay phải. Nhưng anh không phải là một du khách đi leo núi một mình.

Ian hạ chiếc ống nhòm xuống rồi cười.

Trái tim ngớ ngẩn của Meg líu lo như con chim đang bay thẳng vào cái cửa sổ bằng kính. Cô vẫn cười lại, gắng cưỡng lại tác động của anh.

“Anh làm gì ở chỗ này thế?”

“Quan sát chim trời”. Ian giơ chiếc ống nhòm đeo quanh cô lên, rồi thả xuống, để chúng đập thịch vào ngực.

“Anh đi theo em à?” Cô cố lấy giọng trách cứ, nhưng nó lại ngọt ngào dễ thương ngoài mong muốn.

“Anh đến chặng này vừa lúc em với đoàn leo lên xong, rồi canh chừng em suốt lúc đó. Cũng không khó lắm, đây đúng là đoàn chậm nhất mà anh từng biết đấy”.

Meg nhăn mặt, “Cả hai ta từng biết, rồi một người còn bỏ quên ống nhòm nữa. Anh nói em biết anh làm thế này là có dụng ý gì được không?”

Cô đã biết từ trước, nhưng muốn nghe từ miệng anh. Có lẽ nó sẽ phản lại hoàn toàn lời anh nói tối qua về chuyện không muốn ngủ cùng giường với cô. Cô chỉ muốn xóa sạch nó đi, để anh thừa nhận lại bằng một tình cảm ngọt ngào hơn.

“Em cũng biết anh không muốn em dẫn chặng này mà”. Anh nhún vai, hai vai áo căng phồng chạm lên tới tận tai, “Thấy em chẳng có vẻ quan tâm tới mong muốn của anh, anh nghĩ tự mình dõi theo em cũng được”.

Ôi, cô có quan tâm tới mong muốn của anh chứ, quan tâm tới từng cái một là khác.

“Anh tốt quá, nhưng không cần thiết đâu. Anh đã tìm hiểu thêm được gì về đoàn du khách hôm qua chưa?”

“Chưa, nhưng có việc khác mới xảy ra”, anh vuốt tay trên dây đeo của chiếc ống nhòm.

Thấy Ian nghiến răng, tim Meg như nhảy khỏi lồng ngực. Việc khác mà anh vừa nhắc đến chắc không phải trúng số độc đắc hay hai cụ thân sinh suốt ngày say rượu của anh đã bắt cóc Ian từ gia đình Cleaver.

“Anh nói thẳng ra đi, Dempsey”.

“Lúc sáng, anh quay về khách sạn thì thấy cô phục vụ phòng ngất xỉu, cả căn phòng bị lục tung, còn chiếc máy ảnh của Kayla bị mất cắp”.

Cô thốt lên, tay ôm lấy miệng, “Cô phục vụ ấy có sao không?”

“Cũng may, chỉ bị u ở đầu thôi”.

“May?”

“May là không nhìn thấy mặt hung thủ”.

Meg thấy lạnh người, “Thế còn máy ảnh của Kayla? Nó bị hỏng mà?”

“Lúc về phòng, anh có kiểm tra rồi, nó vẫn hoạt động được. Anh có xem qua mấy bức ảnh, đang định phóng to. Có người chụp một bức cho Kayla trước khi cô ấy chết… khả năng là hung thủ”.

Meg thấy càng lạnh hơn, nên ôm lấy người. Đầu tiên là nhà cô, sau lại đến khách sạn của Ian. Người này bám theo hai bọn họ. Sao hắn không đi tìm chiếc vali, hay hắn nghĩ họ có thứ hắn cần?

Ian nắm lấy bàn tay đeo găng của Meg, “Em lạnh à?”

“Đến tận xương luôn”.

“Anh có ý này. Em vội gì không?” Đôi mắt xanh da trời của anh ánh lên sự thách thức và vẻ tinh quái. Cô đã thấy cùng đặc điểm đó trong mắt Travis rồi.

Anh vẫn ấp lấy hai tay cô, ngày càng ấn mạnh hơn, như thể muốn độc chiếm Meg. Anh chỉ cần ôm chặt, áp đôi môi mềm lên môi cô, rồi anh muốn đi tới đâu cũng được.

“Này, em phải đem trả chiếc ống nhòm anh vừa chiếm được cho thân chủ của nó đấy”.

“Ai bảo anh ta bỏ lại làm gì”.

“Anh định làm gì?”

Anh chỉ vào rìa núi chạy ngang qua con đèo, “Có phải rẽ qua đó là đến thác nước không?”

“Phải”.

“Từ chỗ đứng cũ, có lẽ Kayla nhìn sang đó rõ hơn. Lúc trèo xuống sông, coi như ta đã mất lợi thế đó rồi”.

“Anh định bảo mình đi xuống đó để xem à?” Cô cắn môi, nín thở. Thêm một chuyến mạo hiểm với Ian à? Chuyến đi lần trước đã quá dài và quá đơn độc rồi.

“Không mất nhiều thời gian lắm đâu. Chỉ hai chúng ta thôi. Em không phải dẫn theo một đoàn du khách hay ca cẩm mà”.

Chỉ hai chúng ta thôi. Và Travis nữa.

“Sao không đi chứ? Nếu Evan muốn lấy lại cặp ống nhòm, anh ta có thể ghé qua văn phòng… hoặc cứ việc báo em mất tích cùng đồ bị mất là đựợc”.

Họ uống chút nước rồi bắt đầu leo xuống thảm cò dày xanh mướt, xen lẫn những vệt màu nâu và các trảng màu hổ phách, tím, vàng đỏ hay cam sẫm – tấm thảm thêu mùa thu ở vùng núi Rocky.

Họ băng qua những bụi cây rậm, làm thành một lối đi mới mà người khác không thể bám theo. Meg hít lấy mùi thông hăng hăng, thấy tâm trí sảng khoái và minh mẫn hơn hẳn. Lúc Ian ra đi, chính vùng thiên nhiên hoang dã đã cứu giúp Meg sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dần dà nó đã khiến cô lấy lại niềm tin trong mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Nơi đây chính là chỗ trú ngụ, nơi ẩn náu của cô.

Nhất là khi mẹ và người chị song sinh qua đời. Suýt nữa Meg cũng ở trong cùng chiếc Limo đó khi tay tài xế say rượu tông thẳng vào cây cầu xi măng, nếu ngày ấy cô chịu nghe theo sự sắp đặt của người cha dành cho cô và người chị, Kate. Ông muốn cả hai phải đi con đường của những cô gái thượng lưu, nhưng chỉ mình Meg phản đối. Kate đã tuân theo mọi sự sắp đặt để được lòng ông. Hôm đó, Kate và mẹ đang trên đường về nhà từ một buổi khiêu vũ ngớ ngẩn thì gặp nạn.

Và rồi bố cô không giấu nổi rằng ông ước người ngồi trong xe lúc đó là Meg, chứ không phải Kate, cô con gái đã từ bỏ quyền tự chủ với cuộc sống của mình để được thấy chút bằng lòng trên khuôn mặt lạnh tanh của người cha. Meg không bao giờ làm thế không bao giờ.

Cô chớp mắt, nhìn vào lưng Ian. Anh đã gần xuống chân đồi.

Ian nhảy ra một khoảng đất trống, hai chân đứng vững trên nền cỏ. Anh chìa hai tay về phía cô, “Sẵn sàng chưa?”

Cành cây Meg nắm tuột khỏi tay, cô nhào vào lòng Ian, trúng phần dưới ngực, xô anh về phía sau, loạng choạng.

“Ái chà”. Anh nằm dưới Meg và trên nền đất, đỡ cho cú ngã vừa rồi của cô.

“Anh có sao không?” Cô chống tay dậy, phả một hơi thở lạnh giá vào mặt anh.

Anh chớp mắt, ôm chặt cả Meg lẫn chiếc ba lô, “Anh không biết em nhảy từ trên đó xuống, nên chưa chuẩn bị tinh thần đỡ em”.

Cô thổi phù phần tóc mái vương trước mắt, “Em xin lỗi, em bị tuột tay”.

Và mất tập trung nữa chứ.

“Không sao đâu”. Anh luồn hai tay xuống dưới chiếc ba lô, áp lên phần lưng dưới, “Em nhẹ như bông ấy”.

“Thế nên lúc em làm anh mất đà, anh mới phải kêu lên chứ gì?”

Anh cười, “Cứ lúc nào thích chí anh đều kêu cả. Em không nhớ à?”

Cô làm sao quên được dù rất muốn, nhất là bây giờ, càng không thể. Cô có thể dựa vào Ian mà không bị chi phối hay nuốt chửng. Cứ dính đến chuyện ràng buộc hay gắn bó, cả anh lẫn cô đều khó tính như nhau. Điều này đã có thời hợp với cả hai. Meg liếm môi, mặt chỉ cách Ian vài phân.

Anh bỏ tay ra khỏi lưng rồi chuyển lên cổ cô, níu đầu Meg xuống bằng những ngón tay mảnh dẻ luồn qua mái tóc.

Lúc môi hai người chạm nhau, Meg nhắm mắt lại, nhưng sau mống mắt cô vẫn thấy một chùm sáng chói lòa. Ánh mặt trời rọi vào từng ngõ ngách tối tăm trong tâm hồn, sưởi ấm, nuôi dưỡng cô. Cô đáp lại nụ hôn, miệng hơi hé mở, từ từ từng bước quay trở lại trong trái tim anh. Chỉ cần một bước đi sai, anh sẽ nhớ ra chuyện cô đã giấu biệt Travis suốt hai năm như thế nào, và rồi lúc đó nụ hôn kỳ diệu này sẽ chấm dứt.

Ian vẫn giữ lấy miệng cô, hai tay tuột quai chiếc ba lô khỏi vai Meg rồi tháo nó ra khỏi người. Tay anh luồn vào lớp áo dày, tìm kiếm làn da ấm áp. Ngón tay đeo găng lần dọc theo dải xương sườn, khiến Meg run lên vì hồi hộp chứ không phải vì cái lạnh vương trên chiếc găng của anh.

Anh cười trong khi vẫn hôn cô, “Nếu em lạnh thì anh thôi vậy”.

Trước khi cô kịp quả quyết rằng cả người đang nóng ran lên đây, anh đã lật Meg qua, đặt cô nằm xuống thảm cỏ dày và mượt. Trong lúc luồn chân vào giữa chân Meg, anh cũng tháo bỏ chiếc túi rồi vùi đầu vào cổ cô.

Ian nói thầm trên ngực Meg, “Em có muốn anh dừng lại không?”

Cô thả lỏng bàn tay ra rồi nghiêng đầu sang một bên. Bỗng Meg thốt lên, hai tay ôm chặt lấy Ian.

“Hình như kia là Hans”.

Chương 9

Ian ngừng hôn lên cơ thể Meg để quay đầu sang, nhìn theo hướng ngón tay run rẩy đang chỉ vào một bàn tay trắng bệch đang nắm lại, vài sợi tóc sẫm màu vẫn còn giắt giữa các kẽ ngón tay. Ian lập tức kéo Meg ra xa bàn tay đang vẫy gọi từ trong bụi rậm kia.

Anh lăn khỏi người Meg, kéo cô ngồi dậy trong lòng anh, “Sao em biết đó là Hans? Nhỡ người khác thì sao?”

“Ian, có còn ai bị mất tích giữa vùng núi này đâu?”

“Có thể chúng ta chưa biết đến thôi. Biết đâu có kẻ ôm chiếc vali đó nhảy ra khỏi máy bay”. Anh và viên đại tá đã nghĩ đến khả năng này, nói đúng hơn là rất cá các khả năng có thể xảy ra”.

“Em không biết thế nào thì tệ hơn”. Cô trượt ra khỏi đùi anh rồi bò về phía cái xác, “Nhưng ta cứ thử kiểm tra xem sao”.

“Để anh”. Anh níu lấy cổ chân Meg, tay ôm chặt quanh chiếc bốt da dày.

Cô ấn đầu gối xuống nền đất phủ, ngoái lại sau lưng, “Cả hai cùng xem nhé”.

Ian gật đầu. Vợ anh không phải là mô típ phụ nữ yểu điệu. Anh quỳ gối, bò tới cạnh Meg rồi nhoài người ra phía trước, gạt tán lá che đi nửa thân trên của cái xác.

Ba lô của người đàn ông bị giật ra khỏi lưng, nằm ngay cạnh thi thể, còn khuôn mặt anh ta bị phủ lá ướt. Ian thầm khấn cho bộ mặt đó chưa bị thú ăn. Meg không phải người yếu bóng vía, nhưng cũng không nên bị hình ảnh đó ám ảnh mãi về sau.

“Em sẵn sàng chưa?” Tay anh đặt trên cái mặt, “Em ngoảnh đi cũng được”.

“Ừ, chắc em không dám nhìn thật. Em dám cam đoan đây là Hans, cái ba lô này không lẫn đi đâu được. Không cần xem mặt… hay phần còn lại trên mặt anh ta đâu”.

Meg cúi gằm trên vai Ian trong khi anh gạt đống lá ra khỏi đầu Hans. Anh thở hắt ra, kéo nốt cành cây còn vương trên bộ mặt vẫn còn nguyên vẹn, “Anh ta chưa sao cả. Em đúng rồi, đây chính là Hans Birnbacher”.

“Birnbacher? Họ của anh ta đó à?”

“Đó là tên anh ta dùng để đăng ký tham gia chuyến đi. Đồng nghiệp CIA của anh đã kiểm tra, lý lịch hoàn toàn trong sạch, nhưng ta vẫn chưa rõ cái tên đó là giả hay thật”.

Meg chỉ vào cơ thể bất động của Hans, “Giờ anh nghĩ sao? Real hay là Memorex?”

Ian tiến vào gẩn cái xác hơn, rồi áp tay lên cái cổ đã lạnh như đá để tìm bắt mạch, nhưng không thấy gì cả, “Nếu anh ta có dính líu tới bọn buôn bán vũ khí hay khủng bố, chắc đã mạo phạm tới ai rồi.”

“Mạo phạm? Nói vậy nhẹ nhàng quá đấy Ian, anh không cần phải nói tránh như vậy với em đâu”.

“Còn nếu anh ta chẳng dây dưa với ai, thì chắc đã với hơi cao quá, không biết lượng sức mình và sức đối phương”. Ian không muốn dịch chuyển cái xác, nhưng anh không tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hans. Nếu anh ta bị bắn từ đằng sau đầu, đạn vẫn chưa chui ra phía trước trán. Hans mặc quá nhiều quần áo, nên khó có thể biết anh ta có bị trúng đạn ở ngực hay không.

Meg ngồi xổm, tay xoay xoay chiếc đài phát thanh trong túi, “Trong cả đoàn, anh ta là người tò mò nhất, rất hay hỏi thứ này thứ nọ, nhiều lúc còn hỏi những câu không liên quan tới ngọn núi này. Có lẽ anh ta hỏi ai đó một câu không nên nhắc tới”.

“Em có định gọi về không?” Anh chỉ vào chiếc đài phát thanh trên tay cô. Cảnh sát trưởng Cahill sẽ có một ngày làm việc ngoài trời về riêng vụ này. Chắc anh ta sẽ tống cổ Ian ra khỏi thị trấn mất.

“Anh bảo phải làm sao?” Cô lắc lư chiếc đài trong tay, “Cứ để mặc anh ta ở đây à?”

“Không phải thế. Anh chỉ ước biết rõ danh tính anh chàng này hơn”. Ian nhổm dậy, rút cái ống nhòm ra khỏi ba lô, lướt nhanh qua vùng đất chạy ngang qua đèo, “Em nghĩ Hans ra đây làm gì?”

Nói rồi, anh xoay người, hướng ống kính vào khu vực quan sát nằm trên thác nước. Từ chỗ đó, Kayla có thể nhìn rõ cả con đèo này trước khi bị sát hại. Liệu có phải Hans cũng nhìn thấy điều gì, rồi quay trở lại một mình để kiểm tra không?

Tiếng cành cây gãy khiến Ian giật mình, va cả sống mũi vào cặp ống nhòm, “Cái gì thế?”

“Giật mình à?” Meg đứng dậy, một tay phủi đất trên quần áo, tay kia vẫn nắm chặt cái đài.

“Người nào chụp ảnh con đèo hay dám mò vào đây đều chết hết. Anh giật mình cũng phải thôi”.

“Chỉ là một con thú thôi mà”.

“Có khi Hans thành ra thế này cũng là vì thế đấy”. Anh chỉ vào Hans, giờ đã không còn tiết lộ điều gì được.

Meg bật đài, chỉ đạo cho đội cứu hộ trên núi làm việc, rồi bỏ tọt nó vào túi áo, “Họ bảo ta đứng yên ở chỗ có thi thể mà đợi”.

“Họ có hỏi em tới đây làm gì không?”

“Chưa, nhưng em làm việc ở chỗ này. Thế anh định nói gì?”

“Anh đi cùng em”. Nói rồi, anh trỏ ngón cái vào cô.

“Này, cũng may là cô phục vụ phòng còn sống sau vụ tấn công ở phòng anh lúc sáng đấy, nếu không riêng mình anh đã có ba vụ giết người rồi”.

“Cahill không ưa anh”.

Cô khoát tay, “Pete chẳng ưa ai cả”.

“Những người thân với em ấy hả?”

“Anh ấy cũng hơi thái quá”.

“Và hơi si mê nữa”.

“Pete chẳng si mê trước điều gì hay người nào cả”. Cô quay lưng lại với Hans rồi bước ra xa, “Bọn em chỉ là bạn bè. Anh ấy cũng tốt với Travis lắm”.

Thế thì càng nguy hiểm, “Vậy thì tốt. Có khi anh phải cảm ơn anh ta mới được”. Ian cố nén lại cảm giác ghen tuông đang trào lên để khỏi có những hành động ngớ ngẩn. Anh ho một tiếng rồi hắng giọng, “Thế em nghĩ gì về anh chàng Hans này? Một du khách vô tội hay một tên khủng bố xấu số?”

Meg kéo mũi giày trên mặt đất, “Lúc anh ta mới biến mất, em cũng khó tin được Hans đã ra tay với Kayla. Có thể em nhìn người không giỏi, nhưng anh ta giống một du khách bình thường, thậm chí có phần hơi nhiệt tình quá, hơn là kẻ sát nhân”.

Ian lập tức ngẩng đầu lên. Có phải câu vừa rồi cô ám chỉ anh không? Có phải cô muốn nói hồi cưới anh, cô đã nhìn nhầm người? Anh đập hai bàn tay lạnh toát vào nhau rồi giậm giậm chân.

Anh không được lúc nào cũng nghĩ đến Meg trong khi phải dồn trí lực vào vụ này. Cũng tình cờ bọn khủng bố lại thả hàng xuống ngay vùng Meg sống. Dù việc anh có mặt ở đây đã giúp anh tìm được đứa con, nhưng anh vẫn có thể đoàn tụ với thằng bé vào một thời điểm khác tốt hơn. Nếu anh không xuất hiện trước mặt cô, liệu Meg có muốn liên lạc với anh không?

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện cô lừa dối anh, Ian lại thấy giận sôi lên. Ừ, có lẽ nói né tránh thì chính xác hơn là lừa dối, nhưng cũng khiến anh cảm thấy thế này. Anh muốn trút giận lên đầu cô, nhưng giọng nói, cái chạm tay, cả mùi hương của Meg còn gây ra những đợt sôi trào cảm xúc khác nữa trong lòng anh.

Suy nghĩ rối rắm của Ian bị tiếng quạt trực thăng gián đoạn. Anh che mắt, ngẩng lên trời, thấy con chim khổng lồ che đi ánh mắt trời rồi hạ xuống, quanh co tìm chỗ hạ cánh an toàn.

Meg giơ cao hai tay rồi vẫy, “Chắc họ sẽ đem theo một nhân viên cấp cứu. Hy vọng anh ta có thể tìm ra nguyên nhân tử vong của Hans”.

“Đây sắp là hiện trường vụ án rồi”. Ian hướng ống nhòm theo triền đèo cùng những vách đá lởm chởm trên đó, “Meg, anh cảm thấy ở đây có gì ấy. Nó đã xâm nhập vào nơi yên tĩnh này và để lại một dấu vết xấu xí”.

Cô nghiêng đầu, nhìn theo chiếc trực thăng đang đáp xuống, “Ian, ở đây đã xảy ra hai vụ án mạng. Vậy là quá đủ tệ hại rồi. Em không tin chỗ này có gì đặc biệt, không thấy cái vali hay vũ khí nào, còn anh thì sao?”

“Chưa. Nhưng nó ở đây, anh chắc chắn đấy”.

“Vậy việc đầu tiên là phải tìm ra nó đã”. Cô quay lại trong lúc đội cứu hộ trên núi nhảy ra khỏi trực thăng.

Một nhân viên cứu hộ nhận ra Ian là người hôm nọ, nhưng họ đã được kể qua về danh tính thật của anh, nên không tỏ ra ngạc nhiên lắm.

Ian dẫn họ tới chỗ cái xác, vẫn kẹt trong bụi rậm lúc nãy, “Tôi chưa xê dịch anh ta, chỉ bỏ lá ra khỏi mặt để nhận diện thôi. Anh ta là vị khách du lịch bị mất tích hôm qua”.

Nhân viên cấp cứu đi phía sau hét lớn, “Nguyên nhân tử vong là gì?”

“Tôi tưởng anh biết chứ. Tôi đã nói là không muốn đụng vào anh ta mà”. Ian nhìn Meg rồi đảo mắt.

Tay nhân viên cấp cứu mà Meg gọi là Greg cúi xuống cạnh Hans, “Meg, ta có một tên giết người hàng loạt lảng vảng quanh đây phải không?”

Cô vặn những ngón tay lại với nhau, liếc qua Ian một cái, “Thế nào là giết người hàng loạt?”

“Cô hỏi thật đấy à?” Anh ta nghiêng đầu qua một bên rồi nhướn mày, “Hôm qua một xác, hôm nay một xác. Thế còn chưa rõ hay sao?”

“Điều đó đâu có nghĩa du khách nào đến Crestville cũng phải sợ”.

“Chỉ những người đi theo chặng này thôi. Tôi đã có lời với cảnh sát trưởng Cahill sau khi nhận được điện báo của cô. Anh ta đang tính đến chuyện đóng cửa các chặng leo núi ở ngoài này.

Ian gật đầu, “Ý tưởng không tồi đâu. Thế công ty du lịch Rocky Mountain có tổn thất nhiều không?”

“Đằng nào cũng sắp hết mùa rồi. Lúc nào có tuyết rơi, phần lớn du khách sẽ thích trượt tuyết hơn mấy môn leo bộ, leo núi hay leo vách đá”. Meg ngẩng lên nhìn những đám mây màu xám rải rác trên bầu trời mờ sương, hai má đỏ lên vì lạnh, “Cũng sắp có tuyết rồi”.

Nhân viên cấp cứu giũ đôi găng ra, “Bị gãy cổ”.

“Tai nạn hay cố ý?” Ian khom lưng, thót bụng nhu sắp nhận một cú đấm. Anh đã biết rõ câu trả lời, dù anh chàng cứu hộ này hoàn toàn mù tịt.

“Tôi không rõ”. Anh ta vừa nói xong, Ian nhún vai ngay, “Có thể ngã xuống đây rồi gãy cổ”.

Ian nhìn cơ thể bất động của Hans rồi nhìn lên khắp địa hình lởm chởm, tới cây cối và bụi rậm rải rác trên sườn đồi mà anh và Meg vừa đi lúc nãy. Ngã ư? Làm gì có chuyện đó.

“Có dấu hiệu hay vết bầm nào trên cổ không?” Ian biết cách dùng tay không bẻ cổ một người, nên hiểu bất kỳ kẻ nào được huấn luyện như anh cũng có thể làm điều tương tự.

Anh nhân viên cấp cứu xoay một vòng, đập đập hai cánh tay, “Anh trông chỗ này giống phòng khám nghiệm lắm à? Có mổ xác mới biết được”.

Ian rướn lông mày với Meg. Anh mà mổ thì còn lâu mới phát giác được, “Cảnh sát trưởng Cahill đang tới chỗ này để điều tra chứ?”

Greg tiến lên phía trước, “Chúng tôi được lệnh không được phép di chuyển cái xác cho tới khi anh ấy đến đây”.

Một chiếc trực thăng khác sà vào thung lũng, báo hiệu Cahill đã đến. Ian tiến hai bước đến chỗ Meg, kề miệng sát tai cô, “Vụ này hay đấy”.

“Đừng chọc tức anh ta để việc ở đây suôn sẻ hơn chút đi”.

Anh cười mũi, “Ai bảo anh muốn mọi việc suôn sẻ?”

Cahill có việc của mình, Ian cũng vậy. Lộ trình của hai người có thể giao nhau, nhưng Ian không có ý định đưa viên cảnh sát này tham gia cuộc điều tra tối mật. Anh không thể khiến tính mạng của Jack bị đe dọa hơn nữa.

Cahill nhảy từ trực thăng xuống đất, đợi đến khi chiếc trực thăng rời đi và gió lặng, mới thong thả tiến đến chỗ cả nhóm và ngó xuống thi thể Hans, đúng hơn là nghênh ngang liếc xuống. Hắn làm như cả ngọn núi này và Meg đều là của hắn vậy.

Ian bạnh vai, nghiến gót giày xuống nền đất lạnh. Vào lúc này, ngọn núi là của anh. Còn Meg thì sao? Anh dứt suy nghĩ khỏi cô cùng cơ thể ấm nóng, mềm mại và trái tim lạnh lùng, dối trá đó. Đợi đến lúc không phải đối mặt với ánh nhìn xoáy của Cahill, anh sẽ xử lý chuyện này.

Viên cảnh sát trưởng lạnh lùng đi qua Ian, chạm nhẹ vào mũ khi đến chỗ Meg rồi cúi xuống cạnh cái xác, “Sao, thế nào? Anh điệp viên đây muốn leo bộ thêm lần nữa, thế là lại tòi ra thêm một cái xác nữa”.

‘’Nói đúng hơn là khi bọn tôi tới đây, đã thấy thi thể anh ta ở đó rồi”.

Cahill phớt lờ anh rồi đứng dậy, “Meg? Muộn thế này rồi em còn ở đây làm gì? Anh tưởng em dẫn đoàn đi chặng Morningside, mà chặng đó xong từ cách đây hơn một tiếng rồi mà”.

Ian nghiến răng. Gã này theo dõi lịch trình của Meg chắc? Hành động này không chỉ làm Ian tức điên, mà có khi còn khiến Meg phải rùng mình nữa.

Anh liếc sang, thấy cô đang cười với viên cảnh sát, mắt sáng ngời, hai má ửng hồng. Trông cô chẳng có vẻ gì là rùng mình cả.

“Đúng thế thật, anh Pete, nhưng một du khách bó quên ống nhòm nên em quay trở lại lấy. Em tình cờ gặp Ian nên thử đi lòng vòng xem thế nào”.

Cahill trỏ một ngón tay vào Ian, “Anh khuyên em nên tránh tay này càng xa càng tốt, Meg ạ. Anh ta có mặt ở đâu là ở đó có chuyện, cứ như sao nhạc rốc bị gái đẹp bám theo ấy”.

Ian vừa nghe câu so sánh của Cahill, liền lấy tay che miệng, lén cười. Nhưng lúc Cahill quay từ Meg sang anh, anh chuyển sang giả ngáp.

Môi Meg giật nhẹ, “Pete, anh ấy cũng có việc ở đây mà, cũng như anh thôi. Giờ chỗ này chính thức là hiện trường án mạng rồi đúng không? Vì đội cứu hộ vừa giẫm đạp hết xung quanh rồi”.

“Thế còn hai người thì sao?” Anh ta khoát tay qua mặt Ian lẫn Meg, “Hai người có giẫm đạp tứ phía để tìm manh mối không?”

“Anh cảnh sát trưởng, chúng tôi không muốn làm hỏng hiện trường vụ án, nên còn không di chuyển cái xác lúc mới phát giác nó kia. Thế nên vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết”. Anh hất đầu sang phía nhân viên cấp cứu, anh này đang hí hoáy viết gì đó lên tập hồ sơ.

Anh ta ngẩng lên, đẩy gọng kính trên sống mũi, “Tôi đã bảo nạn nhân bị gãy cổ rồi mà”.

“Nhưng vẫn chưa xác định được là do tai nạn hay có người làm gãy”.

“Việc đó đã có pháp y lo rồi”. Cahill chĩa vai vào mặt Ian rồi quay sang Meg. “Anh và mấy tay trợ lý sẽ ở ngoài này một lúc. Em về bằng trực thăng của cảnh sát cũng được. Cả anh nữa, anh Dempsey”.

“Không sao đâu, cảnh sát trưởng. Sáng nay tôi leo bộ, tôi cũng muốn leo nốt cho xong”. Ian nói vào cái lưng của Cahill đang ngoảnh lại, cũng không buồn nhìn sang phía Meg. Anh xác định đây sẽ là một phép thử dành cho cô: anh hay là Cahill.

“Em không thể bỏ lại Ian một mình trong vùng này được. Em không muốn mất thêm một du khách nữa”.

Cô ấy đã chọn anh. Một cảm giác đắc thắng trào dâng trong Ian, làm anh thấy mình như một thằng bé mười tuổi đang đứng giữa sân trường.

Cahill cười mũi, “Meg, anh không nghĩ anh chàng Dempsey đây cần hướng dẫn viên đâu. Em nên cẩn thận. Nếu cần giúp gì, cứ gọi, bọn anh còn ở đây thêm lúc nữa”.

Trong lúc Cahill ra nhiệm vụ cho đám trợ lý và cứu hộ, Ian cùng Meg luồn qua đám đông, ra khỏi hiện trường vụ án, đi xuống dưới con đèo.

“Tay cảnh sát trưởng hay cường điệu đó nói đúng một điểm đây. Em phải hết sức cẩn thận”.

Cô quay lại nhìn anh, “Nếu đúng Hans đã giết Kayla thì có chuyện gì xảy ra với anh ta nhỉ?”

“Ta không biết chắc có phải Hans đã giết Kayla không. Có thể anh ta cũng nhìn thấy thứ cô ấy nhìn ra, nên bị ai đó trừ khử nốt. Tính tới giờ, toàn bộ du khách tham gia chặng đó đã kết thúc hành trình, kể cả Hans. Ta phải tập trung tìm ra chiếc vali đó”.

Đôi mắt bàng hoàng của Meg lướt khắp con đèo đang trải rộng trước mặt rồi hòa vào với một mớ hỗn độn của tự nhiên, “Cứ như mò kim đáy bể vậy!”.

Anh gật đầu, “Anh cũng nghĩ thế, nhung chắc chắn Kayla đã rất gần điều gì đó, cả Hans cũng vậy. Theo anh, khu vực này là quan trọng nhất”.

Chiếc đài phát thanh của Meg bỗng lèo xèo, làm cá hai giật mình. Cô lùi lại một bước rồi rút nó ra khỏi túi.

“Meg, cô đang ở đâu thê? Bọn tôi nghe nói cô vừa tìm thấy xác của anh khách người Đức phải không?”

“Tôi đang đi bộ về, Matt ạ”.

“Sao không đi trực thăng của Pete?”

“Tôi muốn ngắm cảnh một chút”. Cô bắt gặp ánh mắt Ian rồi nhún vai.

Meg lúc nào cũng được nhiều người để ý.

“Có một anh khách đang tìm ống nhòm đây này”.

Meg lấy tay che miệng rồi khịt mũi, “Tôi đang cầm đây. Bảo Evan ngày mai quay lại văn phòng để lấy nhé, hoặc tối nay tôi qua khách sạn để đưa cho anh ta cũng được”.

“Meg này…”.

“Báo cáo hết, Matt”. Cô nhét chiếc đài phát thanh vào ba lô rồi vỗ tay một tiếng, “Rồi, bắt tay vào việc thôi”.

“Ta phải tìm ra chiếc vali đó. Nếu Kayla, và có thể cả Hans, đã nhìn thấy, thì ta cũng làm được”.

“Hy vọng lúc tìm ra, nó không nổ tung vào mặt chúng ta chứ hả?”

“Nếu bị rơi từ máy bay mà không hề hấn gì, nó cũng không đáng lo đâu”. Anh vuốt phần tóc mái màu cam khỏi mắt cô, “Meg, em không cần tham gia vào vụ này đâu”.

Meg chớp mắt, hàng mi dập đi ngọn lửa màu xanh vừa mới bùng lên, “Đừng coi em là người ngoài cuộc nữa, Ian. Em biết em không xứng với lòng tin của anh, hay làm bạn cũng không đáng, sau chuyện giấu anh về Travis”.

Cô ngừng lại, Ian nín thinh vì không muốn bác lại lời cô nói. Liệu anh đã tha thứ, đã hiểu hết nguyên nhân của việc cô giấu anh chưa? Anh thừa biết tại sao cô hành động như vậy. Khi lần đầu cô có thai, anh cũng không tỏ chút vui mừng nào, chỉ đón nhận cái tin bằng sự hoài nghi và sợ sệt. Anh chưa có đủ thời gian làm quen với việc làm bố, vì chỉ sau tám tuần mang thai, Meg đã bị sảy đứa con đó.

Khi anh tìm cách an ủi, cô đã cho rằng anh không thật lòng, mà thực ra đang thấy nhẹ nhõm vì không phải làm bố nữa. Nhưng Ian đâu có thấy nhẹ nhõm. Việc mất đứa con đã khoét thêm một lỗ hổng trong trái tim đã đầy sẹo của anh. Nó càng làm anh thấy sợ vì không thể bảo vệ được con mình, ngay cả khi nó chưa chào đời.

Anh không thể nói ra những cảm xúc đó, nên Meg đâu thể an ủi được Ian. Anh chỉ biết vùi mình vào công việc, còn cô thì rút lui. Đó chính là khởi đầu cho cái kết của cuộc hôn nhân giữa hai người.

“Meg, anh không coi em là người ngoài”. Anh khẽ vuốt lên má cô, “Không bao giờ nữa”.

“Vậy thì tốt. Em cũng không muốn vậy đâu”. Cô nắm lấy tay anh, “Cứ để em giúp anh. Đây là địa bàn của em, em biết chỗ này hơn bất kỳ hướng dẫn viên nào ở công ty du lịch Rocky Mountain. Nếu có ai tìm ra được chiếc vali bí mật đó ở giữa chốn rừng núi hoang vu này, thì người ấy sẽ là em”.

“Được rồi”. Anh chỉ tay về phía lầu ngắm cảnh chồ Kayla từng đứng, “Không biết lúc đứng trên kia cô ấy quan sát được những đâu nhỉ? Không biết Hans có đi tới cùng nơi ấy hay không?”

Meg cắn môi, liếc nhìn lầu ngắm cảnh bằng gỗ đang bị chăng dây vàng quanh thanh vịn để cảnh báo mọi người tránh xa, “Nhận định đầu tiên của anh rất chính xác. Nếu Kayla ngoảnh lưng lại với thác nước, cô ấy sẽ nhìn rất rõ khu vực này. Hôm nay ta đã phải lặn lội xuống tận đây. Có lẽ Hans cũng đã lần lại đường cũ trong chặng leo núi rồi tìm lối khác để xuống chính nơi này. Nhưng tại sao chứ? Nếu anh ta chỉ là người ngoài vô can, sao phải mất thời gian, thậm chí mạo hiểm mò xuống đây?”

Ian vặn nút bình nước rồi tu nốt phần còn lại, “Chứng tỏ kẻ lùng tìm món vũ khí cũng có mặt trong đoàn leo bộ hôm đó. Hắn ta để ý thấy Kayla đang nhìn chăm chú một vật. Có lẽ hắn đã nghi ngờ anh hoặc cô ấy ngay từ đầu. Hắn đã đẩy cô ấy xuống. Hans chứng kiến mọi việc và nghĩ có thể kiếm chác được chút ít, hay định tông tiền. Lúc phát giác Hans biến mất khỏi đoàn, gã kia bám theo và xử anh ta luôn”.

“Đó là phỏng đoán của anh à?” Cô nhíu mày, “Thế nếu Hans chính là hung thủ giết Kayla rồi mò xuống tận đây để tìm thứ cô ấy thấy, nhưng chẳng may ngã gãy cô chết thì sao?”

“Cái đó cũng có khả năng. Thực ra anh thích giả thiết của em hơn, vì thế nghĩa là trong đoàn sẽ không còn thêm du khách nào cải trang nữa. Đáng ra anh phải dò lại toàn bộ tên du khách tham gia đoàn của em ngày hôm qua”.

“Nhưng trái lại, anh bám theo đoàn của em chứ gì?”

Anh kéo một lọn tóc mượt mà của cô, “Anh sẽ không cho em ra đây một mình đâu, Mego. Em muốn dẫn bao nhiêu đoàn tùy thích, nhưng sẽ luôn có người đi cùng”.

“Em bắt đầu thấy Pete nói đúng”. Thấy tay anh đang siết chặt, cô chợt mỉm cười, “Ý em là lúc anh ấy bảo bọn em nên ngừng hoạt động một thời gian, có lẽ là đến hết mùa. Chỉ cần sau đợt tuyết rơi đầu tiên, dân trượt tuyết sẽ kéo tới đây ùn ùn, đến lúc đó không thể đuổi người ta đi được”.

Ian cười, thả lỏng nắm tay, “Ừ, anh cũng thừa nhận hắn ta nói đúng chuyện đó. Thế Matt sẽ nghĩ sao về chuyện tạm dừng hoạt động?”

“Chắc Matt sẽ không thích đâu, vì chuyện làm ăn dạo này vốn đã khó khăn rồi. Hồi trước bọn em còn dân đoàn đi bè trên sông Hawkins, nhưng phải bỏ vì không có mấy người đặt chỗ. Em thấy Matt không có khiếu làm thương gia lắm. Anh ấy chẳng bao giờ muốn mất một xu quảng cáo”.

“Anh nghĩ viên cảnh sát trưởng chưa chắc đã ép Matt đóng cửa hoạt động trên núi được, nên chuyện này sẽ phải phụ thuộc nhiều vào anh ta thôi”. Anh nhấc ống nhòm của Evan lên, “Em đã sẵn sàng tìm kiếm chưa? Chắc sẽ không muộn giờ đón Travis chứ?”

“Không, em vẫn đang trong giờ làm việc mà. Giờ này có về văn phòng cũng sẽ phải xử lý giấy tờ thôi”. Cô nháy mắt, “Chắc không chỉ có Matt là thương gia tồi, nhỉ?”

Hai người lùng sục cả khu vực, đến từng milimét một. Bầu không khí lạnh cóng càng khiến Ian thêm tỉnh táo. Anh nhận ra điều đó nhờ cảm giác hồi hộp đang đập trong mạch máu, nhờ mọi thứ xung quanh đang ngày càng trở nên sắc nét – cứ như việc phát giác chiếc vali đang nằm trong tầm tay.

Một bầy chim choàng bay khỏi cái cây bên tay trái Meg, một con thỏ vội vàng chạy qua chỗ anh đi, đến nỗi suýt đâm sầm vào giày Ian. Những sinh vật này không thích thú trước sự xâm nhập của hai người. Có lẽ chúng đang nghĩ sao hai con người khó chịu này không đi trên đường của họ chứ.

Anh cùng Meg quay trở lại rồi tìm ở ô tiếp theo. Ian ngẩng đầu lên khỏi khoảng đất anh đang tìm, cười với Meg một cái và vỗ nhẹ lên vai cô để động viên mỗi lần họ đi qua nhau.

Nhận biết được tình cảm của anh, cô ngẩng đầu lên, rồi gần như cùng lúc đó bị vấp vào một nhánh rễ mọc trồi lên khỏi mặt đất. Cô ngã chúi về phía trước, kêu lên một tiếng, hai tay khoát lên trời. Thế rồi tiếng kêu bỗng nhiên biến thành tiếng thét, khuôn mặt cô méo đi vì khiếp đảm.

Rồi Meg ngã xuống, may mắn thoát khỏi tầm ngắm bắn của khẩu súng giờ đang chĩa thẳng vào Ian.

Chương 10

Tiếng đạn lao vun vút qua vành tai Meg, dội lại như tiếng một bầy ong vỡ tổ. Cô ngã xuống nền đất, đau nhói lên bên vai phải. Vì cô quăng hai tay lên trời, chứ không chống xuống đất, nên cả ngực và bụng hứng trọn cú ngã vừa rồi, đau điếng, dù dưới nền đất phủ đầy lá thông.

Lúc tiếp đất, cô ngẩng đầu lên, làm cằm bị xước một vệt. Ian cũng đã nằm rạp xuống đất, miệng há to nhưng không thốt ra tiếng kêu nào, hoặc do Meg không nghe thấy anh vì đôi tai đang ù đi.

Ôi trời, nếu Ian bị bắn, cô nhất định sẽ tìm ra hung thủ và bắt hắn đền mạng. Dù có phải quỳ trước người cha để lợi dụng tầm với của ông cho việc báo thù này, cô cũng sẽ làm. Lúc lấy lại được hơi, Meg la lên, “Ian!”.

Anh lồm cồm bò dậy, nhào tới, ngã sấp lên người Meg. Anh đã lăm lăm khấu súng trong tay, lẹ làng quay nó một vòng rồi nhả ra hai phát đạn.

Tim Meg đập thình thịch, miệng hớp lấy hớp để không khí. Kẻ vừa bắn lén chắc vẫn còn rất gần đây.

Ian lấy thân mình che chở cho Meg, kéo cô vào một bụi cơm nguội ở gần đó. Sau khi cả hai người đã nấp sau bụi cây um tùm, anh chống tay ngóc dậy, tiếp tục ngắm bắn.

Tiếng nổ đinh tai phát ra từ khẩu súng của Ian làm Meg như ù đi, khiến cô phải nhắm nghiền mắt, hai cánh mũi nở to khi ngửi thấy mùi cay xè của thuốc súng. Ian cựa mình, tạo một khoảng cách giữa hai người, Meg co rúm lại bên dưới anh, áp chặt bả vai đang nhức nhối vào dưới bờ vai Ian.

Cô mở hé một mắt, nhòm qua đám lá rậm rạp, nín thở hoàn toàn vì sợ chỉ một hơi thở nhỏ vuột ra cũng khiến một tràng đạn khác rộ lên. Ngón tay Ian đặt ở báng súng cong lại. Những cơ bắp trong người anh lúc này đang gân lên, sẵn sàng hành động, tì vào cơ thể Meg. Từng tế bào trên người anh rung lên đầy đe dọa.

Có ai hay vật gì tông thẳng qua bụi rậm ngay sau lưng họ. Ian nằm ngửa ra, hướng súng về phía trước. Tiếng cành gãy và đá rơi lạo xạo vẫn vang lên, nhưng ngày càng xa trong khi Meg căng tai, căng mắt theo dõi bụi cây như đang nuốt chửng lấy âm thanh đó.

Tiếng thì thầm của Ian ngay sát tai cô nghe như tiếng thét, “Chắc hắn ta đi rồi”.

Meg nuốt khan, thấy cổ họng khô rang, không nói nổi lời nào. Cô lúng búng vài từ không rõ nghĩa rồi tóm chặt lấy bên vai bị thương. Ngón tay cô chạm phải một đốm ướt thấm qua lớp áo khoác bị thủng. Cô bỏ tay ra, nhìn chằm chằm vào những vệt màu đỏ trên bàn tay. Sau mấy phút hoảng loạn, giờ đầu óc cô đặc lại như bùn quánh.

Meg nhìn những ngón tay đang run rẩy từ từ khép lại thành nắm đấm. Nó không bị thương, cũng không bị gãy xương.

“Meg!” Ian tóm lấy cổ tay cô, “Em bị thương rồi. Trời ơi, hắn bắn trúng chỗ nào?”

“Bắn trúng em?” Cô nhíu mày rồi cắn môi, cho đến khi vết đau ở bả vai lại nhói lên. Cô hốt hoảng, “Vai em”.

Ian bò vòng sang phía bên kia rồi bật ra một tiếng chửi. Anh cởi khóa kéo chiếc áo khoác của Meg, lột nó ra khỏi bên tay còn lành lặn, cẩn thận tháo nó ra ở bên bị thương.

Cả lớp áo vải thô và áo chẽn bên trong đều để lộ ra vết rách toác. Ian móc ngón tay vào đó rồi xé toạc thành một lỗ hổng lớn quanh miệng vết thương.

Máu chảy ròng ròng xuống tay Meg. Cô nuốt ực một tiếng, “Có nghiêm trọng không? Em không thấy choáng hay gì cả, chỉ thấy đau như bị cứa vào thôi”.

“Viên đạn không găm vào tay em”. Ian vớ lấy chai nước giắt bên hông chiếc ba lô, lôi từ trong ngăn chính ra một cái áo thun. Anh xé đôi chiếc áo rồi đổ nước lên một nửa.

“Có đau không?” Anh chấm chấm lên vai, Meg nghiến răng.

“Không đau lắm”.

Anh lau sạch máu trên tay cô, lấy nửa chiếc áo còn lại rồi ấn vào vết thương, “Lạy Trời, viên đạn chỉ sượt qua thôi. Chắc em bị ngã đúng lúc hắn bóp cò”.

Ian ngồi xuống, kéo Meg ngồi dậy giữa hai chân anh, lưng cô dựa vào ngực Ian. Anh vẫn ấn vào chỗ viên đạn cày qua, đồng thời đưa chai nước lên ngang miệng cô, “Uống đi. Có thấy chóng mặt không?”

“Em bị choáng, nhưng đây là tinh thần, không phải về thể chất. Anh nghĩ hắn bám theo ta hay nằm phục sẵn ở đây?”

Anh hôn lên mái tóc cô, “Giờ đừng nói chuyện đó nữa”.

Ian lại tiếp tục che giấu, không cho Meg biết để bảo vệ cô, “Có thể hắn vẫn rình rập ta ở ngoài kia”.

“Không đâu. Nếu trước đó hắn không biết anh mang súng, thì giờ đã biết rồi. Như vậy hắn sẽ cảnh giác hơn”. Anh bỏ chiếc áo phông bùi nhùi trên vai cô ra, kiểm tra lại vết thương rồi quấn nó quanh bắp tay của Meg, “Máu ngừng chảy rồi. Đúng là chỉ bị đạn sượt qua. Em có mang thuốc giảm đau không?”

Cô đá mũi giày vào túi ngoài trên chiếc ba lô, “Ở trong đó. Nếu đây đúng là vị trí đó, nếu hắn ta biết mình đang tìm thứ gì, sao không nhặt lấy mà tháo chạy đi? Sao vẫn còn lảng vảng quanh đây? Sao phải giết những người lạc vào đây chứ?”

“Em hỏi rất có lý”. Ian mặc lại áo khoác cho cô, vòng tay với lấy ba lô rồi lôi ra lọ thuốc giảm đau, “Có điều anh không biết trả lời thế nào”.

Anh bật mở nắp, dốc ra hai viên gel màu xanh lá cây, “Hình như vết thương do vừa bị súng bắn cần hai viên nhỉ?”

Cô bỏ tọt thuốc vào miệng rồi tu ít nước, “Thế mười thì sao?”

Anh lập tức nhíu mày, “Em đau đến thế kia à?”

“Từ một đến mười, em ở mức bảy”.

Anh vỗ vỗ lên ngực Meg, nhưng đúng lúc cô kịp nghĩ ngợi, anh đã kéo chiếc đài phát thanh khỏi túi áo, “Em nghĩ anh bạn tốt Cahill vẫn còn ở đây cùng trực thăng riêng không?”

Cô chớp mắt, “Anh định nhờ anh ấy giúp à? Em tưởng anh thà chết còn hơn?”

“Đừng ngốc thế, Meg”. Anh lấy cái ăng-ten gõ gõ lên mũi cô, “Đúng là anh thà chết, nhưng không thể để em chết cùng được. Em không cuốc bộ ra khỏi thung lũng trong tình trạng này nổi đâu”.

Ian bảo: “Gọi anh ta đi”, rồi thả chiếc đài xuống đùi cô. Meg dò tần số chiếc trực thăng của phòng cảnh sát, kể lại mọi chuyện cho phi công. Anh này bảo các trợ lý vẫn chưa giải quyết xong hiện trường vụ của Hans. Meg lấy làm mừng, vì viên phi công đồng ý tới đón cô và Ian, trong lúc chờ nhóm cảnh sát điều tra nốt trên mặt đất. Hiện thời Meg không thể giải quyết thêm vụ đối đầu nào giữa Ian và Pete.

“Phi công đang lái tới đây rồi”.

“Anh nghe thấy rồi. Cahill sẽ được một vụ điều tra nữa về pha bắn lén này”.

Meg dựa vào ngực Ian, một tay vắt qua đùi anh, tay kia áp chặt người, “Sao anh không kể hết cho anh ấy rồi bảo cảnh sát qua đây tìm kiếm?”

“Không được”. Anh tì cằm lên đầu cô rồi lắc đầu, “Hoạt động tìm kiếm này phải hoàn toàn giữ bí mật, chỉ có người trong cuộc được biết, còn báo chí truyền hình thì không. Bọn anh cũng chưa biết phải tìm gì ở đây. Nếu tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, nhiệm vụ, tính mạng cảnh sát và cả sự an nguy của Jack đều có thể bị đe dọa. Anh chỉ nói với Cahill những điều anh ta cần để làm nhiệm vụ của mình, không hơn”.

“Thế nên Pete mới… ừm… khó chịu với anh. Anh ấy không thích bị gạt ra ngoài”. Cũng như em thôi.

“Pete không chỉ khó chịu với anh. Anh ta căm ghét anh, mà tình trạng này chẳng liên quan gì tới vụ án cả”.

Hai má Meg nóng lên, “Không phải anh ấy khẳng định sẽ sở hữu em đâu. Chẳng ai như thế cả”.

“Em nhầm rồi”.

Tim Meg đập thình thịch, vết thương dưới lớp băng bó Ian vừa buộc lại nhói lên. Liệu anh có thừa nhận không? Lúc cô nhìn thấy xác Hans, hai người đã không hôn nhau tiếp được. Vụ bắn súng cũng làm gián đoạn cuộc leo bộ của hai người. Ian có tha thứ cho sự lừa dối của cô được không?

Cô chờ đợi, những ngón tay đeo găng co lại như móng vuốt trên đầu gối anh.

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc cô, “Travis có sở hữu em đấy chứ. Nó có cả trái tim và tâm hồn em còn gì”.

Các cơ trên mặt Meg đang căng thẳng, giờ cũng phải giãn ra thành một nụ cười, cô cào cào chiếc găng trên đùi Ian, “Anh cũng thấy thế à?”

“Giữa hai mẹ con, khó mà không thấy được lắm”.

Giọng anh bỗng sắc lẻm, Meg lập tức hình dung ngay ra phần còn lại, “Kể cả khi em chưa tận mắt chứng kiến”.

Cô nghiêng đầu sang một bên, hôn lên cái cằm lớm chởm râu của Ian, “Em rất vui vì anh cũng thấy điều đó. Em vui vì em đã không làm rối tung mọi chuyện… dù đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời, là không cho anh biết về chuyện em có thai”.

“Chính vì thế nên anh phải bảo đảm an toàn cho em, Meg ạ. Travis cần có em”.

Thế còn anh, Ian? Anh có cần đến em không?

Chiếc trực thăng xuất hiện trên hàng cây. Ian lập tức đứng dậy, khoát tay trên đầu. Anh khoác bên tay còn lành lặn của Meg rồi đỡ cô đứng dậy, “Chắc em phải đi một đoạn, vì không hạ được trực thăng xuống đây đâu”.

“Chân em vẫn ổn mà”.

Anh liếc nhìn khẩu súng đang nắm trong tay, “Có anh ở sau lung rồi”.

Vừa đứng lên, cô đã ngã dúi vào anh, “Hay thật, Em chưa nghĩ đến tên bắn lén ngoài kia, dễ hắn đang nhắm bắn chúng ta trong lúc chúng ta chạy trốn lắm”.

“Chỉ đề phòng thôi. Hắn chạy từ lâu rồi, không dám manh động khi có trực thăng ở ngay trên đầu đâu”.

Chiếc trực thăng vừa sà xuống, hai người lập tức nhảy lên, nhưng Meg còn ngoảnh nhìn lại tán lá rậm rạp mà vừa nãy tên bắn lén nhào vào để tẩu thoát, như con gián chạy khỏi ánh sáng, “Anh cứ cầm sẵn khẩu súng để có gì còn bắn trả nhé”.

Chiếc trực thăng cất cánh, nghiêng mình sang phải, gần như chạm vào ngọn những cây thông cao sừng sững vẫn khoác lớp lá màu xanh lục, chờ đợi mùa đông. Meg tựa đầu lên kính cửa sổ, phong cảnh mờ đi bên dưới cô.

Cái vali ở đâu? Hung thủ ở đâu? Điều gì vừa xảy ra ở chốn thiên đường bình yên của cô thế này?

***

Ian chở cô tới bệnh viện Travis vừa khám hôm qua. Bác sĩ nói vết đạn đầu tiên của cô chỉ bị vào phần mềm. Họ rửa sạch vết thương, băng bó cho cô rồi báo cảnh sát.

Tất nhiên, cảnh sát trong vùng này còn ai khác ngoài trợ lý của Pete, anh này giải thích rằng Pete vẫn còn đang vướng vụ điều tra về cái chết của tay du khách.

Meg kể lại chuyện Ian quyết định đi ra thung lũng sau khi phát hiện thấy xác của Hans Birnbach, rồi hai người bị ai đó bắn lén.

Ian nói, vẻ mặt nghiêm nghị, “Vùng này có người săn trộm không? Có lẽ là ai đó đi săn đấy”.

Chắc Pete đã mớm cho mấy tay trợ lý này về tay điệp viên trong quân đội len lỏi giữa bọn họ, nên anh này nheo mắt rồi cười mũi, “Sau tận hai cái chết vừa qua ư? Anh nói kiểu gì thế Dempsay?”

Ian giơ hai tay lên, nhún vai, “Meg đi được chưa? Cô ấy phải đón… con cô ấy nữa”.

Meg không kịp tạt về văn phòng du lịch Rocky Mountain nữa vì chỉ còn đủ thời gian đón Travis và chuẩn bị cho bữa tiệc tối mà cô đã lên kế hoạch.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Ian cào cào tóc, “Vai em đang thế, còn tiệc tùng gì nữa? Em nghỉ ngơi chút đi đã”.

“Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đây nhé – chỉ bị thương phần mềm, nên em chưa đến nỗi không nấu nướng được. Em sẽ mua thêm ít đồ ăn sẵn. Chỉ là một bữa thân mật giữa bạn bè bố mẹ Travis thôi, em cũng nhắc mọi người đưa lũ trẻ con đi cùng”.

“Meg, anh nghĩ tối nay em không nên ở một mình. Vừa có kẻ định bắn em đấy”. Anh khoanh tay, chặn ngay trước lối đi vào bãi để xe.

“Anh không nghe em nói gì à? Em mời cả đống người qua nhà cơ mà. Ở một mình là thế nào?”

“Thế trong số đó có ai ở lại qua đêm không?”

“Tất nhiên là không rồi”. Cô đẩy anh qua một bên, rồi tiến về phía chiếc xe Ian thuê. Anh nhấn chiếc điều khiển từ xa, mở cửa. Meg mở ra, chui vào xe rồi sập cánh cửa lại.

Anh trèo vào cạnh chỗ cô ngồi. So với thân hình to lớn của anh, chiếc xe này chật chội quá. Cô gạt tóc khỏi mặt rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, “Chẳng lẽ CIA hay chính phủ, hay ai đó liên quan, không chi nổi để anh thuê cái xe lớn hơn à?”

“Tiết kiệm tiền thuế của dân thôi”. Anh lạch cạch nổ máy, đánh xe ra ngoài bãi đỗ. Lúc chiếc xe vấp phải gờ giảm tốc, Meg tóm chặt lấy cùi tay đang bị buộc vào gạc.

Anh nghiến răng, “Anh xin lỗi. Em vẫn định tổ chức tiệc tối đấy à?”

“Anh làm như em mở phiên họp Nhà Trắng không bằng. Chỉ có mấy phụ huynh gặp mặt nhau, đưa cả con cái theo cùng – đĩa giấy, bình mút trẻ con, bàn ca chuyện tập cho bọn trẻ ngồi bô nữa”.

“Thế Travis đã làm được vậy chưa?”

Cô ghé một mắt thăm dò nét mặt anh, lúc đó vẫn mạnh mẽ, sạch sẽ, đẹp như tượng và rất nghiêm túc. Anh thực sự muốn biết Travis đã làm được những gì chuyện này cô còn nợ anh. Cô hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng lên, “Thường những chuyện thế này bọn con trai chậm hơn con gái, nên em muốn để con hai tuổi rưỡi rồi mới tập, chứ không muốn để hỏng ngay từ đầu”.

Anh nghiến chặt răng, “Ừ, đừng bao giờ để xảy ra chuyện đó”.

Khuôn mặt cứng đờ của Ian làm Meg xả ra hết. Suốt thời gian đi tới nhà trẻ, cô chỉ nói về con trai, về ngày nó chào đời, tính cách và cả những việc lần đầu tiên nó làm được nữa, rất cả Ian đã không có cơ hội chứng kiến chỉ vì lòng tự ái gàn dở của cô.

Lúc hai người đỗ xe trước cửa nhà Eloise, Ian đã biết về Travis nhiều hơn hẳn lúc anh chia tay thằng bé hồi sáng. Anh hỏi để Meg kể nhiều chuyện hơn nữa vể Travis. Đúng là cô có nhiều bạn bè quan tâm tới thằng bé, nhưng Meg chưa có ai để kể về con một cách tỉ mỉ như thế này. Ian lại lắng nghe, như nuốt từng lời cô nói.

Anh dừng xe, vỗ lên vô-lăng một cái, “Không biết Eloise có thừa cái ghế trẻ em nào không nhỉ? Để anh đưa hai mẹ con về, chứ không chở đến xe của em nữa. Dù sao tay em vẫn chưa cử động được nhiều, đừng nên lái xe vội”.

“Thật không?” Cô nhấc cánh tay bị treo trên gạc lên, rồi nhăn nhó, “Được rồi. Anh nói phải”.

“Anh có muốn vào cùng em không?” Cô siết chặt tay kéo cửa, sợ anh sẽ từ chối.

“Có”. Ian đẩy cửa bước ra ngoài, đi vòng qua chỗ cô rồi đỡ Meg khỏi chỗ ngồi như thể cô làm bằng pha lê nguyên chất.

Cô đẩy anh ra bằng cái tay còn lành lặn, “Này, ở phía sau đang có người đi tới đấy”.

Anh mặc kệ, tóm lấy tay Meg rồi dìu cô đi tới nhà Eloise một cách chậm rãi. Lúc ở phòng cấp cứu, cô hơi choáng vì bị mất máu, nhưng giờ đã trở lại bình thường, chỗ bị đạn sượt qua cũng chỉ đau âm ỉ, chứ không buốt nữa.

Eloise mở cửa, tay ôm lấy miệng, “Sao thế này?”

“Chuyện dài lắm, chị Eloise ạ. Em đang dẫn đoàn leo bộ thì bị tai nạn, nhưng không sao đâu. Travis có vui không?”

Ian đứng thập thò ngoài cửa, nhưng Eloise vẫn nhìn anh đầy ngưỡng mộ, “Felicia có kể với tôi là bố Travis đã tới thị trấn rồi”.

“Đúng ạ”. Ian bước vòng qua Meg rồi chìa tay, “Tôi là Ian Dempsey”.

“Còn tôi là Eloise Zinn. Travis đúng là đứa bé tuyệt vời đấy”. Cô ra hiệu cho họ đi vòng ra sau nhà, ở đó Meg thấy Travis đang cầm viên phấn vẽ nguệch ngoạc lên một cái bảng đen.

Nhận ra có người vừa đến, nó thả viên phân ra rồi quay vụt lại, “Mẹ”.

Nó vội vàng chạy qua phòng rồi nắm lấy mép cánh cổng cho trẻ con. Meg với một tay ra, nhưng phải kêu lên rồi rụt ngay lại. Mặt Travis ỉu xìu, môi dưới trề ra. Ian đưa tay bế nó qua cổng, đặt nó vào cánh tay phải của Meg.

Travis chúi đầu vào cổ mẹ, nhưng vẫn ngoái sang bên để lén nhìn Ian qua mái tóc xoăn màu nâu. Ian véo mũi nó một cái, “Chào con, Travis”.

Travis giơ tay lên, các ngón xòe ra rồi cụp lại, làm động tác chào, cũng may Travis còn quá bé, nên chưa làm bận tay Meg lắm. Meg gọi một cô bảo mẫu ở nhà trẻ, “Cô Lori, làm ơn đưa giúp tôi cái ba lô của Travis”.

“Vâng, chị Meg”. Lori tóm lấy chiếc tàu gỗ Ian vừa mua cho Travis tối hôm qua, “Cả ngày hôm nay cháu chỉ nghịch cái này, chắc sẽ không muốn để quên đâu”.

Lúc Lori tiến tới chỗ chiếc cổng, Ian đỡ lấy chiếc ba lô rồi luồn nó vào tay. Travis chỉ vào Ian rồi nói, “Bố”.

Tim Meg suýt nổ tung, nhưng cô không muốn để lộ quá nhiều vì Travis và cả Ian, “Đúng rồi, Travis. Bố cho con tàu đó”.

Cô liếc Ian qua đầu Travis. Dù khuôn mặt anh không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt xanh vẫn sáng quắc. Meg không hiểu đó là cảm xúc gì, cũng không muốn biết. Bỗng nhiên cô thấy mệt mỏi và kiệt sức.

Liệu tối nay cô tổ chức bữa tiệc này có phải là điên rồ không? Chắc vậy, nhưng Meg không muốn ở một mình với cái cửa sổ phải đóng ván trong nhà để xe. Một ngôi nhà đầy ắp người sẽ đuổi được kẻ tọc mạch kia đi, đổng thời giúp cuộc sống của cô bình thường trở lại, vì kể từ khi Ian xuất hiện, anh đã kéo theo mọi đảo lộn và án mạng, và cả một ông bố cho Travis nữa.

Hai người mượn chiếc ghế trẻ em của Eloise, Ian tự buộc chặt nó vào khoang ghế sau. Có tiến bộ đây. Trên đường về, Travis ngủ gật, Ian chỉ thỉnh thoảng nói vài câu. Meg hiểu anh không thích buổi tiệc tổỉ nay, cả cô cũng vậy.

Giờ cô chẳng còn hứng thú gì nữa, nhưng cũng không muốn bảo Ian ở lại thêm một đêm. Anh còn có việc phải làm, mà vì cô anh đã xao nhãng rồi.

“Anh sắp kiểm tra lại những du khách tham gia chuyến leo bộ ngày hôm qua đúng không? Nếu Hans không giết Kayla, thì chứng tỏ có người khác trong đoàn đã ra tay”.

“Hoặc người trong đoàn, hoặc người ngoài rình rập”.

Cô nghiêng đầu, “Cái này mới hả. Anh nghĩ có người bám theo đoàn của em hay rình sẵn gần lầu ngắm cảnh?”

“Có thể có, có thể không”. Anh dụi mắt, “Anh chỉ muốn xem chuyện này có liên hệ gì với Jack không thôi”.

“Còn em đang ngáng đường đúng không?”

Anh nghiến răng, “Meg, anh chưa bao giờ nói em ngáng đường cả. Chưa biết mai sau thế nào, nhưng giờ em cũng đang dính tới vụ đó đấy”.

Meg áp má vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm, “Mai sau có giàu hay nghèo, ta vẫn bên nhau”.

“Gì thế?” Cả nét mặt lẫn giọng nói của anh đột ngột sắc lại.

Cô thở dài, “Không có gì”.

“Em có muốn anh mua gì không? Đồ ăn? Đồ uống? Rượu? Bia?”

“Có một tiệm đồ Tàu khá ngon ở trong thị trấn, họ giao hàng tận nhà. Ở chỗ em còn nhiều nước ngọt với nước hoa quả lắm. Đừng mua rượu, cha mẹ còn đi với trẻ con mà. Họ không uống rượu rồi chở con bằng xe hơi đâu”.

“Thế à?” Anh cười mũi, “Vì anh vẫn nhớ có người lái xe ngang chạy đua ấy”.

Meg thót tim, mũi bắt đầu râm ran, “Thường thôi”. Cô quệt tay theo ống tay áo Ian, “Bố mẹ như chúng ta chẳng hạn”.

Anh hơi cúi đầu, liếc qua tấm gương chiếu hậu như sợ đứa bé ngồi sau chỉ là ảo ảnh. Sau khi đỗ trên lối đánh xe, anh bế Travis vào giường, đặt tay lên hông Meg, đẩy cô ra ngoài phòng khách, “Ngồi xuống đây nghỉ đi. Anh thấy trên bếp có ấm pha trà, để anh đổ ít nước vào đun nhé?”

Meg cuộn chặt chiếc áo khoác thủng một lỗ trên ống tay quanh người, gác chân lên bàn rồi nói, “Được chứ, cảm ơn anh nhé”. Trong bếp vang lên tiếng leng keng của nồi niêu, một lúc sau, Ian đi thẳng ra phía cửa, “Anh ra ngoài kiểm tra một vòng đã, để xem tấm ván đóng cửa sổ nhà để xe còn chắc không”.

Cô vùi mình vào tấm áo khoác rồi gật đầu, nghiến răng lại mỗi khi nghĩ tới chuyện ở nhà mình rồi mà vẫn phải sợ sệt. Meg sẽ phải lắp đạn vào súng, khóa cẩn thẩn để hạ bất cứ kẻ nào dám xông vào qua ngưỡng cửa nhà cô.

Meg vén tóc về phía sau, mỉm cười trước ý nghĩ táo bạo đó. Vừa lúc chiếc ấm réo lên, Ian giậm một chân qua cửa chính.

“Em sao rồi? Ở bên ngoài không có gì bất thường cả”. Anh đi thẳng vào bếp rồi gọi to, “Túi trà đâu?”

“Ở trên tủ, gần bếp ấy. Earl Grey nhé. Không thì em tự vào đó pha cũng được”.

Ian xuất hiện ở cửa bếp, tay cầm một tách trà nghi ngút khói, chỉ thiếu mỗi cái tạp dề trước ngực. Meg nghĩ đến đó, bật cười khúc khích.

“Sao thế? Em tưởng anh không biết pha trà à?”

Cô hít hít vài hơi, “Ngửi mùi thơm ghê”.

Anh chậm rãi tiến lại chỗ Meg, tay vẫn giơ tách trà ra trước. Anh đặt nó lên bàn đánh cạch một tiếng, rối rút điện thoại ra khỏi chân cắm, “Anh để lại trà cùng điện thoại, em muốn gọi gì thì tùy. Có cần gì nữa không?”

Meg chúi về phía trước, ấp hai tay vào tách trà nóng. Cô liếc nhìn anh qua miệng cốc, qua làn khói đang bốc lên, đôi mắt đẫm nước. Cô biết mình cần gì, nhưng vẫn còn buổi tiệc trước mắt.

Cô chỉ ngón tay về phía cửa, “Em ổn rồi. Anh cứ đi làm việc đi”.

“Nếu cần gì, hãy gọi cho anh”. Anh dừng lại ở cửa rồi dùng ngón tay làm dấu khẩu súng, chỉ vào chỗ Meg, “Và nhớ, tiền trảm hậu tấu nhé”.

Lúc Ian đóng cửa, Meg ngồi yên, nín thở và lắng nghe những tiếng cọt kẹt trong nhà. Cô trút một hơi thở dài, rồi thổi cho trà nguội trước khi nhấm nháp. Meg không phải lo chuyện có người vừa xông vào nhà, vừa giương súng bắn. Hôm nay có kẻ tấn công họ vì hai người đã phạm phải vùng lãnh thổ do hắn cai quản và tìm kiếm.

Có lẽ tối qua hắn tìm cách đột nhập vào nhà hòng tìm thứ gì của Kayla. Thế nên mới lẻn vào phòng khách sạn của Ian, và đánh ngất cô phục vụ nữa.

Cô rùng mình, hớp thêm ngụm trà nóng nữa. Sau khi uống nốt giọt cuối cùng, Meg đi tới chiếc tủ tường trong hành lang rồi nhìn vào khẩu súng trường nằm ngay tầm tay nhưng ở chỗ Travis không với tới được.

Cô tắm rửa, cẩn thận gác tay trên thành bồn, xong xuôi mới gọi món ở cửa hàng Trung Quốc rồi lụi cụi trong bếp, lấy ra đĩa giấy và dao dĩa nhựa. Cô đã nói chỉ muốn tổ chức một bữa ăn thân mật thôi mà.

Meg cùng các cặp bố mẹ gửi con ở nhà trẻ Eloise cứ thay phiên nhau tổ chức bữa tối hàng tháng, mỗi lần làm ở một nhà khác nhau. Travis đã bắt đầu hiểu mấy đứa bạn có cả bố lẫn mẹ. Giờ đến lượt nó, nhưng chẳng biết sẽ được bao lâu?

Cô dành ra một giờ dọn dẹp lại nhà cửa rồi đánh thức con dậy. Lúc chuông cửa kêu, tim Meg đập thình thịch. Cô ngó qua lỗ kính, thấy một cậu thanh niên đứng ở hiên, các loại túi ni lông quấn quanh ngón, túm tụm trong tay.

Meg chợt thoáng nghĩ đến cảnh kẻ bắn lén lúc nãy đã sát hại người giao đồ, dúi anh ta vào bụi rậm cuối đường đánh xe rồi nhặt đống gà nấu hạt điều và trứng cuộn lên.

Cũng may cô đã nhận ra Brendan Chu ở cửa hàng do gia đình anh mở tên là Han Ting.

“Chào, Brendan. Có còn nữa không?”

“Cô O’Reilly gọi nhiều thế. Tối nay có khách khứa à?” Cậu ta liếc xuống Travis lúc này đang tóm chặt lấy chân Brendan, “Ê, chào anh bạn”.

“Ừ, tiệc nhỏ thôi mà”. Cô bế Travis lên, xốc nó sang bên hông rồi mở cửa cho Brendan vào, “Cậu để đồ trên mặt quầy bếp hộ tôi nhé”.

“Tay cô làm sao thế kia?” Cậu ta nghiêng đầu, đống túi thức ăn còn cầm trên tay, nhìn cái gạc đăm đăm.

“Tai nạn lúc leo bộ ấy mà”.

Cậu ta đặt đống túi lên mặt quầy, lấy mu bàn tay hất lớp tóc mái dài ra sau cho khỏi vướng mắt, “Lại tai nạn à? Nghe người ta nói hôm qua có một cô bị ngã, rồi đến một anh khách mất tích”.

“Ừ, mùa này kết thúc hơi ồn ào”.

“Bố mẹ tôi thấy không vui. Họ vẫn muốn làm ăn được để cầm cự tới mùa trượt tuyết”.

Meg ngước lên bầu trời xám một màu thiếc, “Chắc năm nay mùa trượt tuyết sẽ đến sớm. Cậu có cần tôi giúp bê đống túi còn lại vào không?”

“Tay cô đang bị thương mà. Nếu bố mẹ tôi biết tôi để chị khuân túi hộ, chắc họ sẽ nhốt tôi năm ngày năm đêm ở ngoài mất, hoặc nhẹ nhất là tịch thu điện thoại”. Brendan chạy xuống bậc tam cấp rồi quay trở lại, bê nốt đống túi đồ trên tay. Cậu ta nhận tiền tip từ Meg, cười toe toét, rồi vội vã chạy ra xe, như sợ cô sẽ đổi ý mà đòi lại.

Meg vừa lôi các hộp đựng thức ăn khỏi túi thì chuông cửa lại kêu. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên lò vi ba. Chắc khách khứa đến rồi.

***

Nửa giờ sau, người lớn và trẻ con đứng đầy trong nhà Meg, vừa nói cười vừa chia đũa. Cô gạt hết mọi câu hỏi thăm về cái vai, dù câu chuyện về hai cái xác chiếm gần như hết cả buổi.

Sophia có đứa con gái sinh trước Travis mấy tháng nhích lại gần Meg, “Nghe nói cảnh sát trưởng Cahill có đối thủ rồi”.

Meg suýt nữa nuốt chửng một viên đậu phộng, ho sặc sụa, “Chị nói gì thế?”

Sophia trề môi, “Meg, đừng có ngại nữa. Nghe nói có một anh FBI đẹp ngây ngất tới đây điều tra vụ án mạng trên đường leo núi cũng đang để mắt tới chị hả?”

Meg đảo mắt. Chẳng biết tin đồn nửa thật nửa giả này bắt đầu từ khi nào? Nhưng nếu mọi người thực sự nghĩ vậy về Ian, cô cũng không muốn đính chính lại. Pete chắc đã giấu biệt chuyện quá khứ của cô với Ian, Eloise cũng vậy. Chẳng biết bao lâu nữa mọi người sẽ đoán ra mối quan hệ giữa Ian Dempsey và con trai Travis Dempsey của cô?

“Đúng là anh ta có hỏi tôi vài câu, vì tôi dẫn đoàn có cả hai vị khách này”. Cô dùng chiếc đũa chọc vào Sophia, “Mà tôi cũng nói từ trước rồi, tôi có thích Pete đâu”.

“Nhưng Pete thích chị. Trông anh ta cũng được, hơi căng thẳng chút thôi, mà Travis cũng cần có bố lắm rồi đấy”.

“Travis có bố rồi mà”. Meg nói gắt lên, suýt nữa đánh rơi cái đĩa.

“Vậy đến lúc tìm anh ta rồi đấy”. Sophia dịch ra xa, ngồi lên tay vịn chiếc ghế chỗ chồng cô đang ngồi, hơi dựa vào anh như muốn khẳng định quyền sở hữu.

Meg đi quanh phòng, chiếc túi rác đeo lủng lẳng ở cổ tay. Dù mọi người có bàn tán xôn xao về hai vụ chết người trên núi, cả tin đồn ngớ ngẩn về Ian, Meg vẫn thấy hài lòng vì đã tổ chức suôn sẻ bữa tiệc này. Tiếng chuyện trò rì rầm, tiếng hét của trẻ con và cả những cái đĩa giấy đầy mỡ làm cô có cảm giác bình thường như trước.

Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu sau khi vị khách cuối cùng cũng rời đi.

Meg chải răng cho Travis, nhưng mắt nó đã díp cả lại. Cô bế nó vào giường mà không phải ngồi kể chuyện gì. Nó chỉ lẩm bẩm một từ “Bố” trước khi vùi đầu vào gối ngủ.

Meg ngó qua kẽ hở trên tấm mành treo trong phòng Travis. Cửa sổ phòng thằng bé nhìn thẳng ra hông nhà, chỗ dẫn tới bụi cây mà Ian bảo đã nghe thấy tiếng động khi tên rình rập bỏ chạy.

Cô để ngỏ cửa phòng Travis, đậy nốt mấy hộp thức ăn còn lại. Cô đã gửi đồ ăn chưa dùng đến cho khách đem về nhà, còn họ cũng cùng cô dọn dẹp sạch sẽ sau khi tiệc tan.

Cô liếc một cái về phía chiếc tủ tường, nghĩ đến cảnh mình ngồi trên ghế đu, mặt quay ra cửa chính, súng trường đặt ngang đùi như Annie Oakley chẳng hạn.

Đáng lẽ cô nên mời Ian tới dự, rồi giới thiệu với mọi người anh là bố của Travis, là chồng của cô. Như vậy sẽ át được tin đồn, hơn nữa, giờ này anh vẫn còn ở đây.

Không, Ian còn phải làm việc. Cô đâu phải mẫu phụ nữ yếu đuối như mẹ mình, như người chị song sinh ngoan ngoãn vào chiếc xe limo do một tay say xỉn lái. Họ bị bố cô điều khiển quá, đến nỗi không dám nói lên chính kiến, dù tính mạng của họ phụ thuộc hoàn toàn vào điều này.

Meg vẫn đứng vững, dù đã làm bố cô thất vọng. Cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình và Travis.

Cô đang mải buộc túi rác lại thì có tiếng chuông cửa. Meg điếng người, tiếng chuông lại vang lên. Cô thả bịch túi rác xuống nền nhà.

Làm gì có chuyện hung thủ gõ ngay lên cửa chính chứ.

Để đề phòng, cô lật đật chạy tới chỗ chiếc tủ tường, kéo khẩu súng ra, lên cò một tiếng đanh gọn, rồi rón rén tiến về phía cửa. Tiếng nện uỳnh uỳnh vang lên, làm Meg giật mình, ôm chặt khẩu súng vào lòng.

Cô nhoài người ra, nhòm qua ống kính trên cửa. Matt. Suýt nữa Meg đổ sụp xuống sàn vì thót tim. Chẳng hiểu giữa đêm ông sếp của cô làm gì mà lại tới đây, nện vào cửa uỳnh uỳnh thế này?

“Matt, đợi tôi chút”. Cô kê khẩu súng lên tường, phía sau chiếc ghế rồi gạt chốt ra.

Meg kéo cửa ra đúng lúc Matt ngã vào trong nhà. Anh lảo đảo dựa vào cô, tì đúng vào bên tay bị thương, làm Meg phải hớp vội lấy một hơi, “Anh làm sao thế?”

Bàn tay Matt lỏng dần, rồi anh trượt xuống sàn, để lại một vệt máu dài trên áo Meg. Miệng cô há hốc, nhưng không nói nổi câu nào.

Cả người Meg lạnh toát. Matt thì thào nói, khiến Meg phải quỳ xuống để nghe rõ.

“Hắn giết tôi. Kế đến là cô đấy”.