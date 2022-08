Khi phụ nữ đòi quyền bình đẳng: để ngực trần như nam giới

London, Anh quốc: Trong hôm thứ bảy ngày 13 tháng 8, có một cuộc biểu tình của những người phụ nữ nước Anh muốn có quyền bình đẳng như nam giới: quyền đi ra ngoài công cộng mà không cần mặc áo, để ngực trần.

Những người phụ nữ trong cuộc biểu tình đã nói là họ phản đối việc bất công là công nhận cho nam giới có quyền để ngực trần, nhưng lại không cho phụ nữ quyền tự do đó.

Theo báo Daily Mail thì có hàng trăm phụ nữ và ngay cả những người đàn ông, để ngực trần, biểu tình trên bãi biển Brighton ỡ thành phố East Sussex.

Phát ngôn viên của cuộc biểu tình ” a Free the Nipple Brighton” nói là cuộc giải phóng núm vú là một phong trào diễn ra trên toàn thế giới của những người phản đối tiêu chuẩn ” hai chiều” về cấm phụ nữ được quyền để ngực trần.

Những biểu ngữ được trương ra trong cuộc biểu tình như là ‘Free the nipple’, ‘Still not asking for it!!!’, ‘Isn’t it wild that there are legal nipples and illegal nipples’, ‘Sexualised since 1999’, và ‘My body my choice my life my voice’.

Người ta cũng thấy có nhiều người đàn ông để ngực trần tham dự cuộc biểu tình.

Phong trào đòi quyền cho phụ nữ để ngực trần đã bộc phát trên thế giới từ những năm 2012 cho đến nay.