Khiêu vũ hay đi bộ cách nào sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ nhiều hơn?

New York : Một bản tường trình mới đây vừa được đăng trên tạp chí the Journal of Aging and Physical Activity cho thấy là môn khiêu vũ giao tiếp ( social ballroom dancing) có thể giúp cho người lớn tuổi những nhận biết, làm giảm những nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ Alzheimer’s.

Một cuộc khảo cứu đã chia nhóm những người trên 65 tuổi, những người chưa biết khiêu vũ cũng như không có tập thể dục, thành 2 nhóm.

Trong vòng 6 tháng một nhóm những người lớn tuổi học khiêu vũ, và nhóm còn lại thì tập đi treadmill trong phòng tập thể dục.

Mục đích của cuộc khảo cứu là tìm hiểu xem những kết quả của việc khiêu vũ và tập thể dục, đối với bộ óc.

Sau 6 tháng, các nhà khảo cứu thấy là cả hai nhóm đều có những gia tăng trong chức năng điều hành ( executive functioning) của bộ não, nhưng khiêu vũ làm gia tăng chức năng của bộ óc nhiều hơn là tập thể dục: về tốc độ trả lời những tin tức thâu nhận được,.

Ngoài ra khiêu vũ cũng giúp ngăn ngừa sự suy thoái của phần não hippocampus, là nơi mà nguy cơ người ta có thể bị bệnh Azheimer’s nếu sự suy thoái vùng này trở nên trầm trọng.

Các nhà khảo cứu nhận là ” họ nghĩ rằng khiêu vũ xã hội có thể có lợi hơn đi bộ vì nó đòi hỏi về thể chất, xã hội và nhận thức – và do đó củng cố mạng lưới vùng não rộng lớn hơn so với việc đi bộ hay đi treadmill”

Khiêu vũ có lợi vì không những bạn cần phải nhớ những bước đi, phải học những bước đi mới, mà còn phải có những hoạt động đồng bộ với người khiêu vũ với bạn.

Như thế khiêu vũ xã hội hay khiêu vũ có người cùng đi sẽ có lợi hơn là loại khiêu vũ một mình (line dancing) và khiêu vũ có lợi hơn việc đi bộ, nhưng cả hai hoạt động khiêu vũ và tập thể dục đều giúp ích cho bộ óc, giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Hiện nay có 55 triệu người trên thế giới và 6 triệu người Mỹ bị bệnh nan y Alzheimer’s.

Chính vì thế mà việc tìm cách ngăn ngừa bệnh này là một chuyện quan trọng cho những người đang hay đã đến tuổi hưu.