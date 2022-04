Không gian xanh ở châu Á xoa dịu tâm hồn

Từ những khu vườn cổ kính đến những căn nhà kính khổng lồ, hãy đắm mình trong không gian xanh tuyệt đẹp được tìm thấy khắp châu Á.

Công viên Hong Kong, Hong Kong

Nằm giữa hai khu trung tâm thương mại Central (Trung Hoàng) và Admiralty (Kim Chung), công viên Hong Kong hiện lên như một ốc đảo xanh tươi dưới những tòa nhà hiện đại của quốc gia nổi bật châu Á này. Ngoài những con đường rợp bóng mát, những luống hoa đầy màu sắc, hồ nhân tạo, thác nước, nhà kính đa tầng, chuồng chim lớn bắt mắt, công viên Hồng Kông còn trang bị một khu vui chơi trẻ em ngoài trời cao đến sáu tầng, bảo tàng Teaware với một quán trà liền kề phục vụ điểm tâm chay.

Nếu thích ngắm chim chóc, bạn không thể bỏ qua chuồng chim Edward Youde bao phủ một khu rừng nhiệt đới rộng 3.000m2 với hàng trăm loài chim. Có thể đi xuyên khu rừng bằng cầu treo được bao quanh bởi lưới khiến bạn có cảm giác như không gian bên trong chuồng chim và phong cảnh thành phố đan xen nhau.

Gardens By The Bay, Singapore

Gardens By the Bay là một trong những không gian xanh ở châu Á dẫn đầu cho mục tiêu vì một đất nước xanh trong tương lai. Khi được tận mắt thấy những siêu cây ở đây, bạn sẽ có cảm giác như được đứng dưới cây tử đằng huyền thoại trong phim viễn tưởng Avatar hay trong phim Crazy Rich Asians. Điểm thu hút ở Gardens By the Bay là du khách sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật làm vườn tuyệt tác nơi đây. Bạn có thể tham quan nhà kính Cloud Forest, nơi có thác nước nhân tạo cao 35 mét và nhiều loài thực vật quý hiếm. Ngoài ra, còn có một con đường đi bộ trên cây với cảnh nhìn ra khách sạn Marina Bay Sands tuyệt đẹp.

Tiếp đến là nhà kính Flower Dome, bạn sẽ tìm thấy hệ thực vật từ các vùng cận nhiệt đới Địa Trung Hải và bán khô hạn như những loài xương rồng quý hiếm, những cây bao báp khổng lồ, cây ô-liu hàng nghìn năm tuổi và Cánh đồng hoa – Flower Field chuyển mình theo mùa.

Vườn Bách thảo Singapore

Vườn Bách thảo Singapore là vườn thực vật nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2015. Được thành lập vào năm 1859, Vườn Bách thảo Singapore có nhiều không gian xanh, đường mòn, ao hồ và vườn lan quốc gia (National Orchid Garden). Bên cạnh vai trò là một không gian xanh để thư giãn, vườn bách thảo Singapore còn là một trung tâm khoa học phục vụ việc nghiên cứu và bảo tồn những thực vật quan trọng. Bạn có thể sẽ gặp những chú gà trống và rái cá đi lang thang trong khuôn viên.

Garden Of Morning Calm, Seoul, Đại Hàn

Nằm ở phía Bắc Seoul, thuộc Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Garden of Morning Calm do nhà thơ Ấn Độ nổi tiếng – Sir Tagore – đặt tên với ý nghĩa “vùng đất của buổi sáng bình tĩnh” từ thời Joseon.

Công viên được bao quanh bởi những ngọn đồi, khu rừng trập trùng và hơn 30.000m2 cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng. Cảnh quan ở đây thay đổi theo mùa. Mùa Xuân trải đầy hoa anh đào và các loài thuộc chi hoa Mộc Lan. Mùa Hè mang đến những bông hoa râm bụt đầy màu sắc và những tán cây xanh tốt. Mùa Thu có lẽ là đẹp nhất với không gian nhuộm màu đỏ thẫm của lá. Khi mùa Đông đến, khu vườn phủ đầy tuyết trông như một xứ sở thần tiên lung linh trong sương.

Bảo tàng Nezu, Tokyo, Nhật Bản

Bảo tàng Nezu là điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm Tokyo. Không chỉ có kiến trúc đặc sắc, những cuộc triển lãm độc đáo, bảo tàng Nezu còn đặc biệt có một khu vườn lộng lẫy rộng 17.000m2. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy rải rác những quán trà truyền thống, những chiếc đèn lồng bằng đá hay các dụng cụ bảo vệ không gian xanh. Khu đất xây dựng bảo tàng Nezu lần đầu tiên được mua vào năm 1906 bởi chính khách Nezu Kaichirō I bởi vẻ đẹp của những ngọn đồi và màu xanh hớp hồn của nó. Mặc dù bị cháy trong Thế chiến thứ hai, bảo tàng sau đó đã được khôi phục lại với những lối đi lát đá, giúp du khách có một chuyến đi dạo thoải mái hơn.

Ruộng bậc thang Canggu, BaliĐến với Bali, hòn đảo xinh đẹp ở châu Á, không nên bỏ qua những ruộng bậc thang xanh ngắt và thanh bình ở trung tâm Canggu hoặc ở phía Nam của khối đá Tanah Lot. Chỉ cần thuê một chiếc xe đạp, bạn có thể tận hưởng và hít thở không khí trong lành, xanh mát nơi đây.

Mẹo nhỏ: khi chụp ảnh hay muốn hòa mình với thiên nhiên, hãy cố gắng tránh đi vào hay dẫm lên cánh đồng lúa của người dân.

Công viên Lumpini, Băng Cốc, Thái Lan

Có diện tích 500.000m2, công viên Lumpini là một trong những không gian xanh lớn và sum suê nhất Băng Cốc. Vào buổi sáng sớm, khi đi dạo qua đô thị trông như một ốc đảo này, bạn sẽ bắt gặp những nhóm người dân địa phương đang tập thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh hay yoga. Nếu thích vận động cơ thể, bạn có thể chạy bộ, đạp xe đạp hay chèo thuyền.

Mẹo nhỏ: Đừng bỏ qua cơ hội được thưởng thức ẩm thực đường phố dọc các con đường mòn của công viên Lumpini.

Vườn Bách thảo Queen Sirikit, Chiang Mai, Thái LanĐược thành lập tại Chiang Mai vào năm 1992 để vinh danh Nữ hoàng Sirikit, Queen Sirikit là vườn bách thảo đầu tiên của Thái Lan với 560 ha thảm thực vật trù phú được sưu tập từ khắp nơi trên thế giới. Bạn có thể khám phá 12 nhà kính ở đây. Trong đó, nhà kính Rainforest Glasshouse chứa nhiều loại thực vật nhiệt đới từ châu Á, các nhà kính còn lại trưng bày các loài hoa lan, hoa sen, cây ăn thịt và các loài xương rồng tuyệt đẹp.

Nếu muốn đi bộ thư giãn, hãy đến con đường đi bộ có tán cây dài nhất Thái Lan hay Đường mòn Flying Draco, được đặt theo tên của loài thằn lằn bay có nguồn gốc từ Chiang Mai.

Vườn Bách thảo Penang, Malaysia

Vườn bách thảo Penang, được người Anh thiết lập vào năm 1884, còn được gọi là Vườn Thác Nước (Waterfall Gardens) bởi nó được bao quanh bởi các thác nước xếp tầng ngoạn mục. Penang nằm trong một thung lũng dọc theo Jalan Kebun Bunga, nơi có rất nhiều loài thực vật bản địa cũng như ngoại lai.

Queen Sirikit được chia thành 12 khu: the Formal Garden, Lily Pond, Perdana Plant House, Tropical Rainforest Jungle Track, Fern House, Fern Rockery,Cactus House, Aroid Walkaway, Orchidarium, Horticulture Centre, công viên vui chơi Nursery và Quarry .

(Theo ELLE)