Khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng thế giới: ngân hàng Credit Suisse đã phải mượn gấp 54 tỷ Mỹ kim từ ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ.

Zurich, Thụy Sĩ: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 16 tháng 3, giá cổ phiếu của ngân hàng đầu tư Credit Suisse của Thụy Sĩ đã gia tăng hơn 30 phần trăm, sau khi có tin tức cho hay là ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã cho ngân hàng Credit Suisse mượn cấp tốc 54 tỷ Mỹ Kim, để ngân hàng này có phương tiện tài chánh điều hành cũng như có khả năng trả tiền cho những khách hàng muốn rút tiền ra.

Trị giá của ngân hàng Credit Suisse đã sút giảm trên thị trường tài chánh, sau khi có hai ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ gồm cả ngân hàng Silicon Valley đã phải đóng cửa.

Các viên chức của ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ nói là tình trạng tài chánh của ngân hàng Credit Suisse vẫn vững vàng, và ngân hàng quốc gia sẽ có những biện pháp giúp đỡ ngân hàng Credit Suisse này nếu cần thiết.

Ngân hàng Credit Suisse là một trong số 9 đại ngân hàng đầu tư trên thế giới, có trụ sở chính ở thành phố Zurich.

Giá cổ phiếu của ngân hàng Credit Suisse đã gia tăng 30 phần trăm và ở mức 2 franc Thụy Sĩ trên thị trường chứng khoán thế giới vào sáng hôm thứ năm 16 tháng 3.

Trong khi đó giá cổ phiếu của các ngân hàng nội địa Hoa Kỳ vẫn trên đà sút giảm: giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic ở Hoa Kỳ trên thị trường chứng khoán New York sút giảm thêm 25.5 phần trăm và ở mức 23.19 Mỹ kim một cổ phiếu. Giá cổ phiếu của ngân hàng First Republic đã sút giảm 79 phần trăm trong năm nay 2023.

Cũng theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 16 tháng 3, ngân hàng trung ương Âu Châu đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm0.5 phần trăm, và ở mức 3 phần trăm, cho dù có những khủng hoảng đang diễn ra trong hệ thống ngân hàng trên thế giới.

Quỹ Dự Trữ liên bang Mỹ có thể sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản, trong cuộc họp sắp diễn ra vào ngày 22 tháng 3 sắp đến?