Kon Tum “cơ bản đã xóa sạch đạo Hà Mòn”

Đạo Hà Mòn cơ bản bị xóa bỏ tại Kon Tum và trong số bảy người bị cho là lãnh đạo cốt cán của đạo này phải đi tù năm người đã chấp hành xong án, còn hai người vẫn ở trại tù.

Tỉnh Ủy Kon Tum vào ngày 26/5 thông tin như vừa nêu tại buổi Tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan đứng đầu Đảng Cộng sản tại tỉnh Kon Tun khẳng định sau chiến dịch bắt đầu từ năm 1999 đến nay, đạo Hà Mòn không còn hiện diện tại địa phương này nữa.

Hồi năm 2013, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án tổng cộng 63 năm tù đối với tám người bị cáo buộc là cầm đầu đạo này. Người bị án nặng nhất là 11 năm tù, nhẹ nhất là ba năm tù.

Hôm 19/3/2020, Công an Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Mang Yang và Bộ Công an đã bắt giữ ba người thuộc đạo Hà Mòn khi những người này đang lẩn trốn trong hang sâu thuộc vùng rừng giáp ranh giữa hai xã H’ra và Pơ Lang huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Báo cáo mới đây của Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ – USCIRF – lên án chính quyền Hà Nội đàn áp các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, trong đó có đạo Hà Mòn. Cơ quan lưỡng đảng được Quốc hội Mỹ thành lập này cũng đề nghị Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).