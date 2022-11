Kỳ Duyên, Kiều Chinh đóng phim cùng Robert Downey Jr

“The Sympathizer” (Cảm tình viên) là loạt phim truyền hình do tài tử Người Sắt Robert Downey Jr sản xuất và đóng vai chính. Kim Lý, diễn viên gốc Việt, là giám đốc sản xuất.

Sandra Oh, Kiều Chinh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng được mời tham gia “The Sympathizer”, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Thanh Việt.

Sandra Oh, nữ diễn viên Mỹ gốc Canada, người từng giành giải Quả cầu vàng cho các vai diễn trong Grey’s Anatomy và Killing Eve, sẽ vào vai Sofia Mori, một nhà nữ quyền ở giữa mối tình tay ba, bắt đầu thức tỉnh về sự phức tạp trong bản sắc người Mỹ gốc Á của chính mình.

Kiều Chinh đóng vai mẹ của Thiếu tá. Nhớ quê nhà Việt Nam, bà không thấy dễ dàng phù hợp với hoàn cảnh mới của mình, trái ngược với đứa con trai của bà.

Kỳ Duyên đóng vai Madame, vợ của ông Tướng. Loạt phim là sản phẩm đồng sản xuất giữa HBO, A24 và Rhombus Media kết hợp với Cinetic Media và Moho Film. Phim quay ở Los Angeles và Thái Lan.

Bên cạnh Park Chan Wook – nhà làm phim nổi tiếng của Nam Hàn, phim còn có một đạo diễn khác là Don McKellar. Park Chan Wook và Don McKellar cũng đồng sản xuất dự án với Robert Downey Jr, Susan Downey (vợ của tài tử) và Amanda Burrell từ Team Downey.

Dự án này đánh dấu lần đầu Robert Downey Jr. trở lại phim trường sau khi tạm biệt vai diễn Người sắt (Iron man) trong loạt phim điện ảnh Marvel.

Trong “The Sympathizer”, Downey sẽ đóng không chỉ một mà nhiều vai, bao gồm các vai phụ và vai kẻ phản diện. Đó là các nhân vật như nhà lập pháp Quận Cam, đặc vụ CIA, đạo diễn Hollywood…

“The Sympathizer” là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt kể về cuộc đời một điệp viên. Sách từng đoạt giải Pulitzer năm 2016, được giới phê bình Mỹ so sánh với tác phẩm của các nhà văn lớn như Franz Kafka, George Orwell và John le Carré.

“The Sympathizer” cũng được trao giải hoặc lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng của nhiều giải thưởng văn học khác như giải Giải tiểu thuyết đầu tay của Center for Fiction, giải Tiểu thuyết xuất sắc của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ, giải PEN/Faulkner và giải của báo Los Angeles Times, và được đưa vào trên 30 danh sách “Sách của năm”, trong đó có danh sách của The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, Slate.com, Amazon.com và The Washington Post.

