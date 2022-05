Ký sự về ngày Gây quỹ 1 tháng 5: Bữa cơm tình thương tại Le Cap St Barnabé và giúp nạn nhân chiến cuộc Ukraine.

Montreal: Vừa bước vào khán phòng Club Dansing, tại 9399 St Laurent, đập vào mắt tôi là quang cảnh những “diễn viên” đang tập một màn thật sinh động, có tiếng trống thật hung hồn, tiếng hét thật oai hung “nên hòa hay nến chiến?” và mọi người đồng loạt hô vang “quyết chiến! quyết chiến!”.

Tôi kéo chiếc ghế ngay mé gần cửa ngồi xuống chờ mọi người tập cho xong rồi mới đưa vé của mình đã mua trước để vô bàn ngồi vì đi hơi sớm. Tôi thấy ban tiếp tân làm việc luôn tay, soát vé cho khách, đưa nước rửa tay hands sanitizer gel cho khách, họ làm việc luôn tay, mặt đeo mask và cũng gắp mask mới trong hộp đưa cho những người tham dự.

Lần đầu tiên đi tham gia một show gala đông như thế này, 235 người trong một gian phòng khá rộng, sau hơn hai năm bệnh dịch! Tôi lo lắng không biết mình sẽ bị dính covid sau khi đi xem văn nghệ về không nữa! Mọi người đều đeo mask, có người đứng xa xa nói vọng lại:

– Không sao đâu, mình chích ba mũi rồi mà, vả lại bây giờ phải sống chung với dịch, sợ gì nữa, chỉ là cảm sơ thôi….

Tôi nói nhỏ với bà xã:

– Mình cứ đeo mask nhé, khi nào ăn hãy mở!

6:30 khách mới chỉ đến 1/3 khán phòng, tôi nghĩ chắc họ mua vé để ủng hộ tiệc văn nghệ thôi, vì đã lâu lắm rồi, hơn hai năm ở nhà, nên cũng lười đi, và sợ dịch chưa dứt!

6:45 Tiếng cô MC vang lên:

– Xin mời quý vị hãy định vị, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ ạ!

Mở đầu chương trình là một hoạt cảnh Trả lại em yêu của Phạm Duy và Tình thư của lính của Trần Thiện Thanh với những nam nữ sinh viên bịn rịn chia tay nhau vì người con trai phải đi nhập ngũ; những chiếc áo dài thật thướt tha làm sống lại trong tôi cả một thời sinh viên thật đẹp vào cuối những năm 68-70; rồi tiếp theo là những anh chiến sĩ ngoài trận tuyến viết thư gởi về cho người yêu ở hậu phương với cuối câu “hôn em” nghe thật ngọt ngào.

Quay lại nhìn xung quanh, ôi chao khách khứa sao vào đông cả phòng rồi kìa, lúc nãy mới chỉ có 1/3 số lượng thôi mà! Không ngờ lại đông đủ vậy!

Vừa xem văn nghệ, chúng tôi vừa thưởng thức món soupe nóng được đem tới, không phải là một nhà hàng, có bếp núc đầy đủ, nhưng họ vẫn phục vụ cho 235 người thật tốt, nhanh chóng và gọn gàng.

Tôi thật cảm động thấy ban tổ chức Les Perles loay hoay làm việc, mỗi người có phận sự riêng, họ làm việc tận tâm, hết mình hầu phục vụ tốt cho khách vui chơi đêm văn nghệ và tránhkhông bị dính bệnh; trên mỗi bàn đều có lọ nước nhỏ gel rửa tay, snack được bỏ vào từng hộp nhỏ, sạch sẽ và cẩn thận. Tôi nghĩ họ phải có tâm lắm mới làm gala văn nghệ gây quỹ giữa mùa covid chưa hoàn toàn chấm dứt để chia sẻ và thay đổi món ăn cho những người vô gia cư kém may mắn, và gởi một số tiền đến những nạn nhân ở Ukraine, họ đang sống trong màn trời chiếu đất, giữa cảnh bom rơi đạn lạc, đói khổ, không điện nước giữa thế kỷ 21!

Nhữngnhạc phẩm được chọn lọc đủ thể điệu thật hay, bà xã tôi nói nhỏ:

– Mình ra nhảy cho vui anh nhỉ?

– … Ừ … cũng được đấy, vui quá! Nhưng phải đeo mask hay sao?

– Em thấy… họ đã bỏ mask ra rồi kìa!

– Ừ chắc không sao!

Thế là chúng tôi dìu nhau ra bản rumba, đã lâu chưa nhẩy, thế mà những bước chân như nằm lòng; cứ thế chúng tôi mê muội hết rumba đến tango, rồi bebop…Khi chúng tôi vào bàn ngồi thì bọn trẻ lại túa ra sàn nhảy trong điệu disco sôi động, nóng bỏng. Những cành hoa hồng được bán thật nhanh để đem tặng ca sĩ, số tiền này cũng được đóng vào phần gây quỹ.

Màn hoạt cảnh lúc đầu họ dợt là Hội Nghị Diên Hồng, ôi chắc phải nhiều công phu lắm, từng cử chỉ tay chân đưa lên đưa xuống, cái ngoắc mặt, ưỡn ngực, mỗi điệu đều mang ý nghĩa đặc biệt của nó, tôi thật phục người đạo diễn của màn này quá!

Sau năm bài hát, tiếp theo là một màn múa Bông Hồng Cài Áo vìtháng 5 là tháng của Lễ Mẹ; đoàn múa thướt tha với 6 cô thật duyên dáng trong những chiếc áo dài màu fushia một tay cầm quạt, một tay cầm hoa hồng tím, vũ điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, mang đậm nét truyền thống Việt Nam, tôi tự hỏi không biết thì giờ đâu mà các cô có thể cùng nhau tập luyện đều đẹp như thế.



Múa Bông Hồng Cài Áo (photo Sỹ Thực)

Sau màn múa là màn sổ số và đấu giá, màn này thật náo nhiệt và thật vui, hai người MC đã khuyến mãi với những lời lẽ tài tình ma mị thế nào mà ai cũng phải đổ tiền vào mua mà rất hài lòng, một phần muốn giúp cho những người kém may mắn hơn mình và một phần cùng đồng cảm với những nạn nhân chiến cuộc Ukraine.



Phần đấu giá (Photo Đình Na)

Sau khi tổng kết, chúng tôi biết đượckết quả phần thu và chi cho buổi tối ngày gây quỹ như sau:

Phần thu :

– Bán 234 vé @30$ : 7020.00$

– Bán vé số, hoa hồng và đấu giá : 1877.50$

Tổng cộng phần thu : 8897.50$

Phần chi :

– Ẩm thực và chi phí cho ngày gala, syst son : 5663.00$

– Ẩm thực tại Cap St Barnabé và YMCA 3234.50$

Tổng cộng phần chi: 8897.50$

Balance thu và chi = 0.00

Tổng số tiền những mạnh thường quân đã ủng hộ cho Ukraine: 7202.00$

Chúng tôi được biết là sẽ nhận được receipt cho số tiền mình đã trao tặng cho Ukraine.

Dưới đây là một số hình ảnh được ban tổ chức Les Perles cung cấp cho bữa cơm tình thương tại Le Cap St Barnabé và YMCA.



Bữa cơm Cap St Barnabé (Photo Kiều Sơn)

Tôi và bà xã tay trong tay ra về lúc 11:00 khi Gala chấm dứt, bên ngoài gió nhẹ mát mẻ, tôi nghĩ về buổi văn nghệ vừa qua, thật thành công, thật hấp dẫn, rất hay, sau hơn hai năm covid bị nhốt trong nhà, thật đáng trân quý tấm lòng của ban tổ chức, họ phải bỏ nhiều thì giờ quý báu để suy nghĩ những màn văn nghệ đặc sắc lại vừa phải lo phần vệ sinh, ẩm thực, an ninh cho khách đến tham dự.

Tôi cũng chân thành, thay cho ban tổ chức,lên tiếng cám ơn đến những ân nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp những hiện vật, hiện kim, giúp một tay thật đắc lực cho phần sổ xố, đấu giá, để ban tổ chức có thể trang trải mọi chi phí và chia sẻ đến những người kém may mắn cũng như nạn nhân chiến cuộc.

Tôi cũng ngỏ lời khen và cảm tạ đến các ca nhạc sĩ, mc, đạo diễn… và khách tham dự, tôi cảm tạ tất cả đã cùng nhau hợp tác làm thành công một buổi dạ tiệc thật quá xuất sắc, ngoài mong đợi, với số tiền vào cửa không quá mắc là 30$ so với công sức họ bỏ ra.

Tôi thật ủng hộ và ngỏ lời khen tặng tất cả các quý vị, mong quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong những ngày tháng sau này.



Ban tổ chức Les Perles (photo Đình Na)

Anh Minh Nhựt, ac Nga- Quảng, anh Lê Đại Quang, anh Khắc Hùng, chị Kiều Sơn, chị Thu Phương, chị Quỳnh Dao, Anh Phúc, Anh Huân, ac Anh Tuấn- Hoàng Anh, Mai Châu, Ngọc Huyền.

Montreal, May 14’22

Sỏi Ngọc.