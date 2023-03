Lady Gaga “muốn sống đời cô độc”

Ca sĩ Lady Gaga cho biết thích được ở một mình, dành thời gian cho bản thân và tập trung sáng tác nhạc.

Giọng ca Bad Romance nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Wallpaper số tháng 3: “Tôi muốn sống đời cô độc. Thật tuyệt khi được có thời gian ở một mình, cảm thấy thoải mái và biết chỉ cần thế là đủ. Tôi ước có thể nói với chính bản thân mình trong quá khứ như vậy”.

Ca sĩ nói thêm về mục đích cô theo đuổi nghệ thuật. Khi 14 tuổi, cô đọc cuốn sách Letters to a Young Poet của Rainer Maria Rilke. “Và tôi đã xăm một câu trong đó lên cánh tay năm 23 tuổi khi ở Osaka. Câu đó là :’Trong đêm tối tăm nhất, hãy hỏi bản thân bạn có chết nếu không được tiếp tục viết. Hãy nhìn sâu vào trái tim mình để tìm câu trả lời và tự hỏi bạn có bắt buộc phải viết không?’”, ca sĩ cho biết.

Gaga cảm thấy tự hào và biết ơn về những thành tựu đạt được trong nhiều năm hoạt động âm nhạc. Tuy nhiên, cô khẳng định vẫn tiếp tục sáng tác kể cả khi không thành công. Nghệ sĩ nói: “Tôi vốn không dành nhiều thời gian ở Hollywood. Nhưng người ta có thể nghĩ ngược lại vì đôi khi họ thấy tôi trên thảm đỏ tại các sự kiện mùa giải thưởng. Thật ra, tôi dành nhiều thời gian làm việc ở nhà hơn. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc”.

Lady Gaga, sinh năm 1986, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các bản hit như Bad Romance, Telephone, Born This Way…Năm 2019, ca sĩ đoạt một tượng vàng Oscar cho ca khúc Shallow trong A Star is Born. Trong quá khứ, Gaga nhiều lần thổ lộ gặp vấn đề về tâm lý và áp lực cuộc sống của người nổi tiếng.

Những năm gần đây, Lady Gaga kín tiếng chuyện đời tư. Cô hẹn hò doanh nhân Michael Polansky cuối 2019, lần đầu công khai tình cảm tại sự kiện SuperBowl tháng 3/2020. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết hai người đã chia tay cuối năm ngoái. Gaga và Polansky đều im lặng trước trước các tin đồn. Trước đó, ca sĩ từng hủy hôn Christian Carino tháng 2/2019 vì thấy không cân bằng được đời tư, sự nghiệp.