Làn sóng đại dịch covid mới diễn ra tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những dữ kiện thu thập được từ hệ thống nước thải phổ biến trong hôm thứ hai ngày 4 tháng 7, thì làn sóng đại dịch covid mới đang diễn ra ở tỉnh bang Ontario.

Theo bác sĩ Isaac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện thành phố Toronto thì làn sóng đại dịch covid mới đã tới tỉnh bang Ontario, nhưng người ta chưa biết cường độ của làn sóng đại dịch này.

Trong tháng 6 vừa qua, những dữ kiện thu lượm được từ hệ thống nước thải trong tỉnh bang, cho thấy là số lượng virút corona gia tăng hơn so với những tháng trước đó.

Cũng theo bác sĩ Bogoch, thì số cư dân tỉnh bang Ontario có dương tính với covid đã gia tăng 34 phần trăm, theo từ tuần lễ.

Ngoài ra, theo bác sĩ Bogoch số người bị nhiễm covid và phải vào nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario cũng lên đến 585 người, so với con số 486 người trong tuần lễ trước đó.

Theo bác sĩ Bogoch thì phần lớn những người bị nhiễm covid hiện nay là do bị nhiễm loài biến thể BA 5 của omicron.

Trong khi đó theo bác sĩ Sumon Chakrabarti, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở bệnh viện thành phố Mississauga thì ông lạc quan là hệ thống y tế của tỉnh bang Ontario đã được chuẩn bị và trang bị đầy đủ cho việc đối phó với covid trong mùa hè năm nay.

Bác sĩ Chakarbarti cũng tiên đoán là làn sóng đại dịch covid mới trong mùa hè năm nay ở tỉnh bang Ontario, sẽ không mạnh mẽ và nguy hiểm như những làn sóng đại dịch trước đó.

Tại thủ đô Ottawa, bác sĩ Brent Moloughney, phó giám đốc ty y tế công cộng thành phố Ottawa cho biết là làn sóng đại dịch covid mới đã bắt đầu.

Bác sĩ Moloughney cũng khuyến cáo cư dân trong thành phố Ottawa nên cẩn thận khi làn sóng đại dịch mới đã đến: cập nhật việc chủng ngừa covid , giới hạn những tiếp xúc gần gũi,ở nhà nếu bạn không thấy khỏe, tránh những đám đông và phải đeo khẩu trang.

Tính cho đến ngày 28 tháng 6 năm nay 2022, có 74,866 cư dân trong thành phố Ottawa bị nhiễm covid và trong số này có 819 bệnh nhân qua đời.

Trong năm 2022 có 209 cư dân ở thành phố Ottawa qua đời vì nhiễm covid.

Và cho tới nay 64 phần trăm cư dân thành phố Ottawa từ 12 tuổi trở lên, đã chủng ngừa covid mũi bổ sung.

Tại tỉnh bang British Columbia, các giới chức y tế loan báo là làn sóng đại dịch covid thứ ba đã bắt đầu.

Tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng nói là làn sóng thứ ba sẽ bành trướng nhanh chóng và sẽ lên đến đỉnh vào tháng 8 năm nay.