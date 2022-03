Lãnh 6 năm tù vì “ca ngợi chế độ VNCH và Đào Minh Quân”

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang hôm 16/3 tuyên phạt bà Lê Thị Kim Phi sáu năm tù giam vì bị cáo buộc tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Một trong những hành vi của bà này là đã đăng tải trên Facebook các bài viết “ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Đào Minh Quân”.

Báo Tin tức dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang thể hiện, khoảng tháng 9/2020, bà Kim Phi sử dụng tài khoản Facebook Phi Kim kết bạn với một số tài khoản là thành viên của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do ông Đào Minh Quân ở Mỹ đứng đầu và tham gia các hội, nhóm của tổ chức này.

Người phụ nữ 63 tuổi này còn bị cho là đã thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung “tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Đào Minh Quân.”

Đến cuối tháng 12/2020, bà Phi làm hồ sơ xin gia nhập “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi, bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện phương thức hoạt động.

Ngoài ra, bà Lê Thị Kim Phi còn tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu ông Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.

Bà Lê Thị Kim Phi bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh An Giang bắt tạm giam hồi tháng 7 năm 2021.

Bộ Công an Việt Nam đầu năm 2018 xếp tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” do một người Việt ở Mỹ đứng đầu vào danh sách các “tổ chức khủng bố” và ai tham gia tổ chức hay tuyên truyền, vận động người khác tham gia thì cũng bị xác định là đồng phạm tội “khủng bố” và “tài trợ khủng bố”.