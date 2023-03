Saigon: Theo những nguồn tin báo chí thì lễ an táng nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã diễn ra tại Saigon vào ngày 9 tháng 3, và linh cữu sẽ được đưa đi an tán tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Cũng theo tin tức báo chí trong nước, thì có nhiều kẻ lợi dụng thời cơ, đã quay video, làm you tube đám tang này và đưa ra những tin đồn thất thiệt để trục lợi.

Chưa hết, có video clip còn dựng chuyện nghệ sĩ Vũ Linh có bao nhiêu con rơi, con nuôi; có bao nhiêu mối tình; số lượng tài sản “khủng” để lại… thu hút hàng trăm ngàn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn

Hôm 5 Tháng Ba, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh qua đời ở tuổi 65 tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, sau thời gian bị bệnh ung thư và sống ẩn dật.

Tên tuổi của ông gắn liền với các vở diễn như “Chiêu Quân Cống Hồ,” “Bức Ngôn Đồ Đại Việt,” “Xa Phu Đi Sứ,” “Bàng Quý Phi,” “Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ,” “Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài”…

Theo VNExpress, ông Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh tại Sài Gòn. Hồi trước 1975, ông tham gia đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ và đi lưu diễn các tỉnh.

Năm 1981, ông lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long. Đến năm 1988, ông cộng tác với nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang 2. Từ đây, ông trở thành ngôi sao của làng cải lương Sài Gòn, nhất là trong các màn kết hợp với nghệ sĩ Tài Linh, được khán giả mộ điệu đánh giá là đôi nghệ sĩ “thanh mai – trúc mã.”

Bản tin của VNExpress cho biết, vài năm gần đây, sức khỏe của ông Vũ Linh xuống dốc nhanh do ông vừa bị ung thư vừa bị bệnh đường ruột và cột sống nên không thể đứng thường xuyên hay trình diễn.

Đây cũng là nguyên do khiến ông Vũ Linh từ chối các show diễn tại Việt Nam và ở hải ngoại, dù được nhiều bầu show săn đón.