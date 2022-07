Lễ khánh thành tượng đài vinh danh những thuyền nhân tỵ nạn Việt ở thành phố Calgary.

Calgary: Trong hôm thứ sáu ngày 1 tháng 7, hàng trăm người đã đến tham dự lễ cắt băng khánh thành công viên Hành Trình Tìm Tự Do ở phía đông nam của thành phố Calgary.

Công viên Journey to Freedom đã được bắt đầu xây cất từ tháng 4 năm 2021, để vinh danh cuộc hành trình bỏ nước sang Canada tìm tự do của hàng chục ngàn người Việt, sau khi miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào tháng 4 năm 1975.

Bà Tu Liên Thurston là một trong những nhà bảo trợ chính cho việc xây cất công viên này đã nói là công viên Hành Trình đi Tìm Tự Do này là một nơi quan trọng cho gia đình của bà, vì bà muốn cho con cái của bà cùng những thế hệ mai sau hiểu được những người Canadians gốc Việt từ đâu đến và hiểu được những hy sinh của cha mẹ, ông bà.

Công viên vinh danh những thuyền nhân tỵ nạn nằm ở con đường vào công viên trên đường International Avenue, là khu vực có đông người Việt cư ngụ.

Công viên này xây trên miếng đất mướn của chính quyền thành phố và từ công viên người ta có thể nhìn thấy đường chân trời của thành phố Calgary.



Gia đình và Tu Liên Thurston đã thất bại trong cuộc vượt biên đầu, và thành công trong lần thứ nhì vào năm 1978. Gia đình bà đã phải ở trại tỵ nạn 1 năm trước khi được bảo trợ đến Canada.

Theo những thống kê thì thành phố Calgary là nơi có nhiều người Việt cư ngụ đứng hàng thứ tư ở Canada.

Chi phí xây cất công viên Hành Trình đi Tìm Tự Do lên đến 1.2 triệu dollars trong số đó có 300 ngàn dollars đến từ chính quyền tỉnh bang Alberta.

Tham dự trong lễ khánh thành thủ hiến Jason Kenney tuyên bố: “Đây là một dự án tuyệt vời để tưởng nhớ những gì đã làm cho Canada trở nên vĩ đại, một nơi tự do và nơi ẩn náu cho những người đã phải đối mặt với sự đàn áp. và câu chuyện thuyền nhân Việt Nam là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Đây là một tượng đài ngoạn mục đối với những người thuyền nhân Việt và đối với Canada.”