Lễ trao giải Oscar 2022

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra vào đêm 27/3 tại Rạp Dolby, Los Angels, đáng chú ý là việc phim CODA giành giải “Phim xuất sắc”, Will Smith lên sân khấu tát vào mặt Chris Rock, sau đó lại trở lên sân khấu lần nữa để nhận giải “Nam diễn viên chính xuất sắc”.

Phim “Drive My Car” đến từ Nhật Bản đã giành tượng vàng Oscar ở hạng mục “Phim quốc tế hay nhất”.

Không quá bất ngờ, phim hoạt “Encanto” của Disney đã giành tượng vàng cho “Phim hoạt hình hay nhất”.

Nhà làm phim người Canada Ben Proudfoot nhận giải “Phim tài liệu ngắn hay nhất” cho “The Queen of Basketball”.

Giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc” thuộc về Troy Kotsur trong phim CODA! Với chiến thắng này, Troy Kotsur đã làm nên lịch sử tại Oscar khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt được giải Oscar. Troy Kotsur nói lời cám ơn bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nữ diễn viên Nam Hàn Youn Yuh Jung là người công bố giải thưởng này, cũng bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Ariana DeBose nhận giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong West Side Story, của đạo diễn Steven Spielberg.

Tượng vàng cho Kịch bản gốc hay nhất thuộc về phim Belfast. Kịch bản chuyển thể hay nhất thuộc về phim CODA.

Nữ ca sĩ trẻ Billie Eilish được trao Oscar dành cho ca khúc nhạc phim xuất sắc trong phim No Time To Die.

“Summer of Soul”- phim ca ngợi người da đen – thắng giải “Phim tài liệu xuất sắc”.

Khi giới thiệu phim này, rapper Chris Rock có lời nói đùa về Jada Pinkett Smith, vợ của Will Smith khiến Will Smith bất ngờ lên sân khấu tát vào mặt Chris Rock. Sự việc khiến hội trường xôn xao trong giây lát.

Sau đó không lâu, Will Smith lại trở lên sân khấu một lần nữa, nhưng lần này xúc động khóc nghẹn nhận giải “Nam chính xuất sắc nhất” với vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams trong phim tiểu sử “King Richards”.

Tài tử lão thành Anthony Hopkins công bố Jessica Chastain chiến thắng tại hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” với phim “The Eyes of Tammy Faye”.

Tượng vàng hạng mục “Đạo diễn xuất sắc” được trao cho Jane Campion, đạo diễn phim “The Power of the Dog”. Đây là chiến thắng Oscar đầu tiên của bà kể từ “The Piano” (1993).

Trong hạng mục cuối cùng và quan trọng nhất của đêm trao giải, phim CODA giành tượng vàng Oscar cho “Phim xuất sắc”. Đây là tượng vàng thứ ba mà phim này giành được trong đêm trao giải.

Năm nay, Oscar có nhiều thay đổi so với các năm trước đó, trong đó phải kể đến việc lễ trao giải thực tế diễn ra trước 1 tiếng so với giờ phát sóng trực tiếp trên tivi, với 8 giải thưởng được được ghi hình trước và phát hình tại buổi lễ, đó là Phim tài liệu ngắn hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, Hóa trang xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Phim hoạt hình ngắn hay nhất, Phim người đóng ngắn hay nhất và Hòa âm hay nhất.