Léa Seydoux tham gia “Dune: Part Two”

Léa Seydoux sẽ tham gia “Dune: Part Two” với vai chính Lady Margot, một đồng minh quan trọng của Paul Atreides (Timothée Chalamet) trong cuộc chiến của anh ta với nhà Harkonnen.

Theo Deadline, đạo diễn người Canada Denis Villeneuve sẽ bắt đầu quay phần tiếp theo của “Dune” vào cuối năm nay, với Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgard và Dave Bautista sẽ quay lại vai diễn của họ.

Phần 2 có sự tham gia của các diễn viên mới: Austin Butler (trong vai Feyd-Rautha Harkonnen, người thừa kế của nhà Harkonnen), Christopher Walken (Hoàng đế Shaddam IV), Florence Pugh (Công chúa Irulan), Léa Seydoux (Lady Margot)…

Trong cuốn tiểu thuyết “Dune” của nhà văn Frank Herbert, Lady Margot bắt đầu câu chuyện khi để lại lời cảnh báo quan trọng cho mẹ của Paul Atreides – Lady Jessica (Ferguson), về sự phản bội đang chờ đợi họ ở Arrakis sau khi nhà Atreides tiếp quản nhà Harkonnen. Lady Margot giữ phần quan trọng trong nửa sau của câu chuyện, liên quan đến Feyd-Rautha và chồng cô – Bá tước Fenring (vai chưa tuyển diễn viên).

Khán giả biết đến Léa Seydoux nhiều nhất qua vai diễn trong các phim James Bond như “Spectre”, “No Time to Die”. Gần nhất, cô đóng vai chính cùng Viggo Mortensen và Kristen Stewart trong “Crimes of the Future” do David Cronenberg đạo diễn.

Phần đầu tiên “Dune” ra rạp 2021 thu về 400,6 triệu Mỹ kim trên toàn thế giới, một trong những phim có doanh thu phòng vé lớn nhất của Warner Bros. Phim nhận 10 đề cử Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất và đã giành được 6 giải cho âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, thiết kế sản xuất, kịch bản gốc, biên tập và quay phim.

Léa Seydoux (36 tuổi) từng được đề cử giải César hạng mục Nữ diễn viên triển vọng nhất cho vai diễn trong phim “La Belle Personne” (2009), “Belle Épine” (2011) và giải César Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim “Les Adieux à la Reine” (2013)..