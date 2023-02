Lén lút đưa vào Úc Đại Lợi 150 ký lô ma túy, một nữ nghi can gốc Việt bị 12 năm tù

Sydney: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 2, một phụ nữ Việt đã bị một tòa án Úc Đại Lợi tuyên án 12 năm tù về tội lén lút đem vào nước Úc, 150 ký lô ma túy.

Nghi can Nguyễn Thị Phương Mai năm nay 51 tuổi, ở Cabramatta, phía tây nam của thành phố Sydney,đã bị bồi thẩm đoàn của phiên tòa thượng thẩm Brisbane xác nhận tội trạng.

Thẩm phán David Boddice khi tuyên án, đã nói là bị cáo Nguyễn đã có những liên hệ mật thiết trong việc đưa ma túy vào Úc và không có tinh thần hối cải.

Theo bản cáo trạng thì cảnh sát đã bắt giữ nghi can Nguyễn vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, khi nghi can này tìm cách bỏ ra $240,000 tiền mặt để mua chất MDMA là chất cần thiết cho việc làm thuốc lắc.

Khi ra trước tòa bị cáo Phương Mai nói là vì cần tiền trả nợ cho một thân nhân, đang bị nợ tiền thua ở sòng bài, cho nên bà ta mới lao vào việc mua bán ma túy.

Cũng theo tin của cơ quan an ninh Úc, thì 150 ký lô ma túy là một phần của con số 750 ký lô mà một băng đảng Hòa Lan, đang tìm cách đem vào nước Úc.