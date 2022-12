Lệnh cấm vận dầu hỏa của Nga bắt đầu có hiệu lực

Kể từ 0 giờ ngày 05/12/2022, Liên Hiệp Châu Âu ngừng nhập cảng dầu hỏa Nga bằng đường biển. Cùng lúc, Bruxelles bắt đầu áp dụng biện pháp vừa được thông qua cuối tuần này, áp giá trần 60 đô la một thùng dầu của Nga bán cho các quốc gia khác trên thế giới. Thu nhập của Nga bị ảnh hưởng, nhưng trước mắt thị trường dầu hỏa thế giới không rơi vào khủng hoảng.

Tháng 5/2022, Liên Âu đã đồng ý về biện pháp ngừng nhập cảng dầu hỏa của Nga, trừng phạt nước này đưa quân xâm chiếm Ukraine. Sau nhiều tranh cãi trong nội bộ khối này, lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển bắt đầu có hiệu lực từ hôm 5/1. Bruxelles thẩm định, lệnh trừng phạt này nhắm vào 40 % khối lượng dầu của Nga xuất cảng sang châu Âu. Cho đến trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Liên Hiệp Châu Âu là khách hàng lớn nhất mua dầu hỏa của Nga.

Giới quan sát coi đây là một biện pháp mạnh, bởi 2/3 dầu hỏa Liên Âu mua vào của Nga được chuyên chở qua đường biển và 1/3 còn lại là được chuyển vào châu Âu qua các đường ống dẫn dầu. Những khách hàng của Nga mua dầu qua ngả đường bộ, như Hungary, Slovakia hay Czech không bị ảnh hưởng. Những quốc gia này cần có thêm thời gian để tổ chức lại mạng lưới cung cấp năng lượng.

Thêm vào đó, biện pháp trừng phạt Bruxelles ban hành trước mắt chỉ liên quan đến các khoản dầu thô của Nga bán cho Liên Âu. Lệnh cấm vận không liên quan đến khối lượng dầu lọc của Nga xuất sang châu Âu. Do vậy, chuyên gia về dầu khí Francis Perrin, viện nghiên cứu Policy Center for the New South tại Rabat (Maroc), loại trừ khả năng thị trường dầu hỏa thế giới bị chao đảo vì quyết định trừng phạt Liên Âu ban hành.