LHQ cảnh báo “thảm họa” thiếu lương thực toàn cầu

Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hôm 24/6 cảnh báo rằng thế giới phải đối mặt với một “thảm họa” vì tình trạng thiếu lương thực ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng thêm sự xáo trộn do biến đổi khí hậu, đại dịch coronavirus và bất bình đẳng để tạo ra một “cuộc khủng hoảng đói toàn cầu chưa từng có” ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.

Ông nói trong một thông điệp video tới các giới chức từ hàng chục quốc gia giàu có và đang phát triển tập trung tại Berlin: “Có một nguy cơ thực sự là nhiều nạn đói sẽ xảy ra vào năm 2022. Và năm 2023 có thể còn tồi tệ hơn”.

Theo ông Guterres, các vụ thu hoạch trên khắp châu Á, châu Phi và châu Mỹ sẽ bị ảnh hưởng do nông dân trên khắp thế giới phải vật lộn để đối phó với giá phân bón và năng lượng tăng.

Ông Guterres cho biết các nhà đàm phán của LHQ đang làm việc để đạt được thỏa thuận cho phép Ukraine xuất cảng lương thực, bao gồm cả qua Hắc Hải, và cho phép Nga đưa thực phẩm và phân bón đến các thị trường thế giới mà không bị hạn chế.

Ông cũng kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo để giúp giữ nền kinh tế của họ phát triển và cho khu vực tư nhân để giúp ổn định thị trường lương thực toàn cầu.

Hơn 460.000 người ở Somalia, Yemen và Nam Sudan đang trong tình trạng đói kém, hàng triệu người ở 34 quốc gia đang bên bờ vực nạn đói. Đây là thước đo được các cơ quan LHQ, khu vực và nhóm viện trợ sử dụng để xác định tình trạng mất an ninh lương thực.

Ông Guterres nhận định không có giải pháp hữu hiệu nào cho cuộc khủng hoảng trừ khi Nga và Ukraine, hai quốc gia cung cấp khoảng 29% lượng lúa mì xuất cảng toàn cầu, tìm ra cách hợp lý để nối lại hoạt động thương mại.

Tổng thư ký LHQ đưa ra cảnh báo trong bối cảnh hoạt động xuất cảng ngũ cốc của Ukraine bị đình trệ sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược, khiến 25 triệu tấn hàng mắc kẹt. Các cảng ở Hắc Hải của Ukraine, trong đó có Odessa, bị phong tỏa khi hai bên cáo buộc nhau rải thủy lôi chặn đường.