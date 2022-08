Liên bang đề nghị “mua lại” một khẩu AR-15 là 1.337 đô-la

Chính phủ liên bang đề nghị khoản bồi thường 1.337 đô-la cho một súng trường AR-15 được nộp lại theo chương trình mua lại súng.

Bộ An ninh Công cộng Canada đã công bố một bảng giá chi tiết số tiền mà các chủ sở hữu vũ khí bị cấm có thể nhận được theo chương trình nói trên.

Ở mức cao hơn, việc nộp lại một khẩu SG550 của hãng chế tạo vũ khí Swiss Arms có thể giúp người sở hữu nhận đến 6.209 đô-la.

Từ nay đến ngày 28/8, Ottawa sẽ thu thập ý kiến ​​đóng góp từ các chủ sở hữu súng, các cơ sở kinh doanh và kỹ nghệ súng ống về số tiền bồi thường được đề nghị.

Chương trình mua lại súng có tính bắt buộc sẽ bao gồm hơn 1.500 mẫu và biến thể của các loại súng mà chính phủ coi là súng kiểu tấn công, đã bị cấm cách đây hai năm.

Trong khi ý tưởng này được những nhà hoạt động về kiểm soát súng ca ngợi, một số người khác – bao gồm cả các dân biểu Đảng Bảo thủ – lại cho rằng nó nhắm vào những người sở hữu súng hợp pháp hơn là tội phạm.

Chính phủ cho biết bảng giá đề nghị cho các chủ sở hữu súng được ước tính theo như các cá nhân đã mua trước tháng 5/2020.

Tổng trưởng An ninh Công cộng Marco Mendicino cho biết: “Bảng giá đề nghị hôm nay thể hiện một bước nữa nhằm đưa những loại súng nguy hiểm này ra khỏi các cộng đồng ở Canada trong khi bảo đảm các chủ sở hữu hiện tại được bồi thường một cách công bằng”.

Một mô hình bồi thường riêng cho các cơ sở kinh doanh tham gia vào chương trình mua lại đang được tính toán.

Một ân hạn được áp dụng cho đến ngày 30/10/2023, để bảo vệ chủ sở hữu hợp pháp của các loại súng bị cấm khỏi trách nhiệm hình sự trong khi họ thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp.

Chính phủ cho biết: “Các mô hình bồi thường và các chi tiết khác của chương trình sẽ được hoàn thiện trong những tháng tới và tất cả các chủ sở hữu vũ khí sẽ được liên lạc về cách họ có thể tham gia vào chương trình mua lại súng”.

Hồi tháng 5, đảng Tự do cũng đã đệ trình một dự luật kiểm soát vũ khí, theo đó ngưng nhập cảng, mua, bán hoặc chuyển nhượng các súng ngắn trên toàn quốc.

LT (Theo GlobalNews)