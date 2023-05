Lợi ích của rong biển với da

Rong biển chứa các vitamin, protein, canxi, sắt và nhiều khoáng chất khác rất tốt cho làn da.

Làm mịn da: Rong biển chứa các axit amin giúp làm đầy đặn làn da, làm mịn các nếp nhăn và mang lại độ sáng. Bên cạnh đó, rong biển còn chứa niacin, rất tốt cho việc làm sáng và cải thiện tình trạng tăng sắc tố da gây đốm đen, tàn nhang. Ngoài ra, các vitamin và khoáng chất có trong rong biển sẽ giúp kiềm chế sự phát triển của các melamin và đánh bay các vết nám.

Trị mụn: Mụn trứng cá phát sinh từ bã nhờn hay dầu tiết ra từ da. Nguyên nhân gây mụn nhọt, mụn đầu đen, mụn đầu trắng do viêm các lỗ chân lông. Rong biển có tác dụng chống viêm hay giảm sưng do mụn, làm dịu da nhanh chóng.

Tẩy tế bào chết và giải độc cho da: Rong biển có khả năng hấp thu lượng chất thải trên da, cũng như chất tẩy rửa loại bỏ tế bào chết và tạp chất trên bề mặt da. Để phát huy hết khả năng giải độc này, hãy thử cho một ít muối biển và rong biển ngâm vào bồn tắm giúp thanh lọc cơ thể, thư giãn tối đa.

Làm sạch sâu: Ngoài lợi ích giải độc, rong biển cũng giúp làm sạch sâu cho da và cải thiện sức khỏe tổng thể. Rong biển vốn chứa nhiều khoáng chất, giải các chất độc hại và tăng cường sự tuần hoàn máu, cho phép các chất dinh dưỡng thẩm thấu vào da.

Thúc đẩy sản xuất collagen: Rong biển có nhiều lợi ích trong việc chống lão hóa và thúc đẩy quá trình trẻ hoá da. Trong rong biển giàu vitamin C, đây là chất có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen cũng như duy trì một làn da trẻ trung. Hơn nữa, rong biển là thực phẩm tính kiềm, có tác dụng giúp cơ thể điều tiết lượng kiềm trong máu, duy trì độ pH ổn định, ngăn ngừa sự bài tiết chất nhờn. Từ đó, làn da được cân bằng, hỗ trợ việc chống lão hóa và làm mờ nếp nhăn hiệu quả. Các khoáng chất như kẽm và magie từ rong biển cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường, chống lại các gốc tự do gây lão hóa sớm.

Giúp da tràn sức sống: Rong biển cũng chứa các protein giúp tăng cường và cung cấp năng lượng cho các tế bào da và chất diệp lục, giúp duy trì oxy và chống lại tình trạng khô hoặc thiếu đàn hồi.

(Theo EH)