Lực lượng đặc biệt Canada vẫn hoạt động ở Ukraine.

New York: Theo bản tin của báo New York Times phổ biến trong hôm thứ hai ngày 27 tháng 6 thì lực lượng đặc biệt của quân lực Canada vẫn hoạt động trong và ngoài Ukraine, dưới danh hiệu là quân lực của khối NATO.

Trước khi Putin đem quân xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2, thì quân lực Canada đã gửi những toán huấn luyện viên đến Ukraine để huấn luyện cho binh sĩ Ukraine.

Khi chiến tranh bùng nổ thì chính quyền Canada cho rút hết binh sĩ Canada ra ngoài Ukraine, và đến ở đồn trú ở các quốc gia láng giềng như Ba Lan.

Theo báo New York Times thì các quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Canada vẫn vào rồi ra khỏi Ukraine thường xuyên để cung cấp võ khí, huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cùng làm những công tác tình báo nhắm vào quân Nga.

Cũng theo báo New York Times thì ngoài các binh sĩ Canada còn có các binh sĩ của Anh, Pháp và Lithuania cũng như nhiều toán commandos của khối NATO vẫn hoạt động trong nước Ukraine.

Tại Đức lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, đã thiết lập một cơ sở trợ giúp cho quân lực Ukraine trong nhiều lãnh vực và tại cơ sở này có sự tham gia của các binh sĩ của 20 quốc gia trong khối NATO.