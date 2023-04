Lương Triều Vỹ nhận giải Sư tử vàng thành tựu trọn đời

Liliana Cavani, một trong những đạo diễn chủ chốt của phong trào Tân hiện thực Ý, cùng với Lương Triều Vỹ, diễn viên Hong Kong nổi tiếng, sẽ nhận giải Sư tử vàng thành tựu trọn đời tại Đại hội điện ảnh Venice năm nay.

“Tôi choáng ngợp và thấy vinh dự khi biết tin. Tôi hy vọng có thể ăn mừng giải thưởng này với tất cả những nhà làm phim mà tôi đã làm việc cùng”, Lương Triều Vỹ cho biết.

Lương Triều Vỹ có sự nghiệp điện ảnh ấn tượng với những vai diễn trong A City of Sadness (Bi tình thành thị), In the mood for love (Hoa dạng niên hoa) và Lust, Caution (Sắc Giới)…

Lương Triều Vỹ gần đây mới xuất hiện trong Marvel Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân, đạo diễn Alberto Barbera nhận định nam diễn viên đã “có sự nghiệp độc đáo với tư cách ngôi sao nổi tiếng châu Á và toàn cầu”.

“Tôi rất vui và biết ơn vì bất ngờ này”, nữ đạo diễn Liliana Cavani cho biết.

Theo trang Hollywood Reporter, bà Cavani đã tạo dựng tên tuổi ở Venice với nhiều tác phẩm nổi bật, như Philippe Pétain: Processo a Vichy (1965), tiếp theo là Francis of Assisi (1966), Galileo (1968), I cannibali (1970), Il gioco di Ripley (2002) và Clarisse (2012).

Venice là đại hội điện ảnh lâu đời nhất thế giới và là một trong 3 đại hội điện ảnh lớn trên thế giới, cùng với Đại hội điện ảnh Berlin và Đại hội điện ảnh Cannes.

Đại hội điện ảnh Venice lần thứ 80 sẽ diễn ra từ ngày 30-8 đến 9-9.